Reemergencia del sarampión: La advertencia de salud que no puedes ignorar

Especialistas del INSP recomiendan reforzar la detección oportuna, las campañas de vacunación y el seguimiento de contactos en regiones con altos casos de sarampión.| (Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)

La propagación del virus del sarampión en México continúa tras varias semanas de incrementos progresivos. Al corte del viernes 3 de abril del presente año, se han confirmado 15 mil 151 casos activos, según el Informe Diario del Brote de Sarampión en México que realiza la Secretaría de Salud.

Las infancias de entre 1 y 4 años tienen mil 964 casos confirmados, lo que convierte a este grupo en el que tiene más casos; le siguen los jóvenes de 25 a 29 años con mil 781 contagios. Aunque los bebés menores de un año de edad son el grupo poblacional que tiene mayor riesgo de contagiarse, con 74.1 casos por cada 100 mil habitantes.

Un grupo de especialistas del Instituto de Salud Pública de México (INSP) organizó el webinar Reemergencia de sarampión en México y el mundo: dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos, en donde dialogaron sobre el panorama actual en el país, así como a nivel internacional. En donde señalaron que en las entidades donde hay mayor número de casos, como ejemplo: Jalisco con 5 mil 039 contagios confirmados, es necesario que se refuerce “la detección oportuna, acciones de control como campañas de vacunación y seguimiento de contactos”, afirmó María Eugenia Jiménez Corona, directora general de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

Por su parte, Samantha Gaertner Barnard, directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), señaló que la cobertura de vacunación debe enfocarse en la población de 6 meses a 12 años, esto con el objetivo de “cortar las cadenas de transmisión” del sarampión.

De acuerdo con cifras oficiales, se han aplicado alrededor de 17.2 millones de vacunas en un periodo del 12 de febrero al 31 de marzo en todo el país. Gaertner destacó la importancia de continuar ampliando la cobertura de inmunización, porque así, señaló, se “garantizará una protección efectiva a nivel comunitario”.

Lo que no podemos ignorar del sarampión: amnesia inmunológica

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado a la enfermedad del sarampión como una de las más contagiosas existentes en el mundo debido a que una sola contagiada puede transmitir el virus entre 12 y 18 personas no vacunadas.

Especialistas del INSP señalan que el virus del sarampión reconoce fácilmente las células que puede infectar y se dirige sobre todo a las células del sistema inmunológico en personas que no están vacunadas. Esto provoca que la infección se propague rápidamente por todo el cuerpo.

José Ignacio Santos Preciado, investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó que las personas que padecen sarampión pierden durante dos o tres años una parte sustancial de sus células de memoria, que son las que recuerdan otras enfermedades. El virus del sarampión destruye hasta el 70% de estas células, a esto se le llama “amnesia inmunológica”.

“Es como si el cuerpo tuviera que empezar de nuevo a reconocer patógenos frente a los que ya estaba protegido”, precisó en entrevista Zayda Fonseca-Cobos, doctora en Ciencias Bioquímicas con enfoque en inmunología por la UNAM, sobre qué es lo que le pasa al organismo cuando tiene amnesia inmunológica.

De acuerdo con Santos, por esto, las infancias que han tenido sarampión pueden contraer con más facilidad otras enfermedades; asimismo, tienen más riesgos de complicaciones, incluso hasta la muerte.

Los cuidados en casa deben incluir algunas medidas como la higiene, la alimentación, el descanso y la vigilancia de signos vitales. Foto: (iStock)

El sarampión puede eliminarse con la vacunación. Si se aplican dos dosis de la vacuna, su eficacia llega al 97%. Desde el año 2000, las vacunas han evitado casi 60 millones de muertes por sarampión en el mundo. Aun así, en 2024 murieron unas 95 mil personas por esta enfermedad, la mayoría niñas y niños que no estaban vacunados, explicó el investigador.