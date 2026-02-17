¿Las mujeres embarazadas se pueden vacunar contra el sarampión? Esto dice la Secretaría de Salud de México

Ramiro López Elizalde aclara que la vacuna contra el sarampión está contraindicada en mujeres embarazadas por posibles riesgos. |( Crédito: Jovani Pérez/Infobae México)

Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud, explicó que para las mujeres embarazadas la vacuna contra el sarampión está contraindicada. Estas declaraciones fueron durante la conferencia de prensa La Mañanera, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La inmunización contra el sarampión (ya sea doble o triple viral) utiliza un virus atenuado. Esto significa que contiene una versión debilitada del virus que no causa la enfermedad, pero sí genera una respuesta inmune para proteger a la persona. Aunque este tipo de vacuna es segura para la mayoría de la población, en mujeres embarazadas existe el riesgo, aunque bajo, de que el virus atenuado pueda atravesar la placenta y afectar al feto.

