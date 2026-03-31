Contagio de sarampión en México va a la baja: piden mantener medidas y reforzar vacunación

Sarampión en México. (especial)

El subsecretario de Integración y Desarrollo de Salud, Eduardo Clark García, anunció la baja de contagios de sarampión en México tras varias semanas de incrementos progresivos, durante la mañanera del pueblo de este 31 de marzo en Palacio Nacional.

“La vacunación ha impactado en que tengamos hoy ya una mucho menor velocidad en la transmisión de este virus en nuestro país”, aseguró el funcionario de salud.

Reafirmó que la estrategia para controlar esta enfermedad viral es principalmente la aplicación de las dos dosis correspondientes para evitar el contagio, debido a que es la medida más eficiente, segura y la que más funciona para frenar la propagación entre la población mexicana.

Campaña de vacunación contra el sarampión en México

De acuerdo con autoridades del sector salud, desde el 12 de febrero de 2026 hasta la fecha se han administrado 17.2 millones de vacunas en diversas regiones del país, razón por la cual se registra una disminución de contagios en mexicanas y mexicanos.

Número de dos aplicadas por estado:

Ciudad de México

2,050,431

Jalisco

1,346,602

Puebla

1,221,793

Veracruz

1,140,186

Nuevo León

1,009,141

Chiapas

685,508

Michoacán

624,108

Guanajuato

596,518

Sinaloa

549,318

Sonora

531,783

Tabasco

498,836

Tamaulipas

457,484

Baja California

372,676

Oaxaca

371,038

San Luis Potosí

345,667

Durango

337,271

Coahuila

310,521

Yucatán

281,165

Tlaxcala

279,987

Hidalgo

274,465

Quintana Roo

262,226

Guerrero

261,985

Querétaro

250,618

Morelos

240,061

Nayarit

189,240

Zacatecas

151,212

Aguascalientes

118,008

Chihuahua

110,259

Colima

105,265

Campeche

101,610

Baja California Sur

53,001

Eduardo Clark García Dobarganes es el Subsecretario de Integración y Desarrollo de Salud en el Gobierno de México. (Presidencia)

¿Cuántos contagios hay en el país?

La Secretaría de Salud informó a través de su informe diario del sarampión con corte al 30 de marzo que el país cuenta con 14 mil 869 contagios confirmados, los cuales se encuentran distribuidos en 457 municipios.

El sector más impactado es el de niñas y niños de entre 1 y 4 años, con mil 937 incidencias registrados. Le siguen las personas de 25 a 29 años, con mil 757, y los infantes de 5 a 9 años, con mil 717. Sin embargo, la mayor tasa de incidencia se presenta en bebés menores de un año, con 72.78 casos por cada 100 mil habitantes.

En cuanto a las defunciones, autoridades sanitarias han reportado que hasta el momento existe una cifra de 35 fallecimientos vinculados con el virus desde el inicio del brote en febrero del año pasado. Las muertes se encuentran distribuidas en diez estados del país, siendo Chihuahua la región que registra más decesos en todo México.