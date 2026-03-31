México

Contagio de sarampión en México va a la baja: piden mantener medidas y reforzar vacunación

La aplicación de las dos dosis correspondientes es fundamental para evitar el contagio de esta enfermedad viral

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Sarampión en México. (especial)
Sarampión en México. (especial)

El subsecretario de Integración y Desarrollo de Salud, Eduardo Clark García, anunció la baja de contagios de sarampión en México tras varias semanas de incrementos progresivos, durante la mañanera del pueblo de este 31 de marzo en Palacio Nacional.

“La vacunación ha impactado en que tengamos hoy ya una mucho menor velocidad en la transmisión de este virus en nuestro país”, aseguró el funcionario de salud.

Reafirmó que la estrategia para controlar esta enfermedad viral es principalmente la aplicación de las dos dosis correspondientes para evitar el contagio, debido a que es la medida más eficiente, segura y la que más funciona para frenar la propagación entre la población mexicana.

Campaña de vacunación contra el sarampión en México

De acuerdo con autoridades del sector salud, desde el 12 de febrero de 2026 hasta la fecha se han administrado 17.2 millones de vacunas en diversas regiones del país, razón por la cual se registra una disminución de contagios en mexicanas y mexicanos.

Número de dos aplicadas por estado:

Ciudad de México

  • 2,050,431

Jalisco

  • 1,346,602

Puebla

  • 1,221,793

Veracruz

  • 1,140,186

Nuevo León

  • 1,009,141

Chiapas

  • 685,508

Michoacán

  • 624,108

Guanajuato

  • 596,518

Sinaloa

  • 549,318

Sonora

  • 531,783

Tabasco

  • 498,836

Tamaulipas

  • 457,484

Baja California

  • 372,676

Oaxaca

  • 371,038

San Luis Potosí

  • 345,667

Durango

  • 337,271

Coahuila

  • 310,521

Yucatán

  • 281,165

Tlaxcala

  • 279,987

Hidalgo

  • 274,465

Quintana Roo

  • 262,226

Guerrero

  • 261,985

Querétaro

  • 250,618

Morelos

  • 240,061

Nayarit

  • 189,240

Zacatecas

  • 151,212

Aguascalientes

  • 118,008

Chihuahua

  • 110,259

Colima

  • 105,265

Campeche

  • 101,610

Baja California Sur

  • 53,001
Eduardo Clark
Eduardo Clark García Dobarganes es el Subsecretario de Integración y Desarrollo de Salud en el Gobierno de México. (Presidencia)

¿Cuántos contagios hay en el país?

La Secretaría de Salud informó a través de su informe diario del sarampión con corte al 30 de marzo que el país cuenta con 14 mil 869 contagios confirmados, los cuales se encuentran distribuidos en 457 municipios.

El sector más impactado es el de niñas y niños de entre 1 y 4 años, con mil 937 incidencias registrados. Le siguen las personas de 25 a 29 años, con mil 757, y los infantes de 5 a 9 años, con mil 717. Sin embargo, la mayor tasa de incidencia se presenta en bebés menores de un año, con 72.78 casos por cada 100 mil habitantes.

En cuanto a las defunciones, autoridades sanitarias han reportado que hasta el momento existe una cifra de 35 fallecimientos vinculados con el virus desde el inicio del brote en febrero del año pasado. Las muertes se encuentran distribuidas en diez estados del país, siendo Chihuahua la región que registra más decesos en todo México.

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