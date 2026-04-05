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Almendras: cinco preparaciones fáciles de incorporar a la dieta para cuidar el sistema cardiovascular

El consumo habitual de este alimento proporciona grasas saludables, antioxidantes y minerales, lo que se asocia a una mejor prevención de problemas del corazón

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Aceite vegetal extraído de almendras dulces, usado para masajes, hidratación corporal y tratamientos capilares. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Diversos estudios avalan el efecto positivo de las almendras en la reducción del colesterol LDL y la prevención de enfermedades cardiovasculares. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las almendras se han ganado un lugar especial en la alimentación saludable debido a su aporte de grasas insaturadas, fibra, proteínas, vitamina E y minerales como magnesio y potasio.

Diversos estudios han respaldado su efecto positivo en la reducción del colesterol LDL, la mejora de la elasticidad arterial y la prevención de enfermedades cardiovasculares. Su consumo habitual, en cantidades moderadas, es una estrategia sencilla para fortalecer la salud del corazón.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo regular de almendras ayuda a mejorar la elasticidad arterial y fortalece la salud del corazón de manera sencilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La versatilidad de las almendras permite integrarlas a la dieta diaria en preparaciones simples y accesibles. Desde snacks hasta bebidas vegetales y recetas para todo momento, estas opciones no sólo aportan sabor y textura, sino que también convierten la alimentación en un aliado del bienestar cardiovascular.

Almendras tostadas en seco

Las almendras tostadas en seco son una alternativa rápida y saludable para consumir entre comidas o añadir a ensaladas y yogures.

  • Sólo necesitan unos minutos en el horno a temperatura media, sin añadir aceites ni sal en exceso.
  • El tostado potencia su sabor y conserva sus nutrientes, especialmente las grasas monoinsaturadas y la vitamina E.
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Las almendras tostadas en seco potencian su sabor, conservan nutrientes y son ideales como snack saludable entre comidas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este snack ayuda a controlar el colesterol y aporta energía, haciendo más sencillo cuidar el corazón en el día a día.

Almendras remojadas

Remojar almendras durante varias horas, preferentemente en refrigeración, suaviza su textura y facilita su digestión.

  • Basta con dejarlas en agua fría toda la noche y escurrir antes de consumir.
  • Esta preparación puede mejorar la absorción de nutrientes y resulta ideal para quienes presentan sensibilidad digestiva.
Vaso de leche blanca junto a un bowl blanco lleno de almendras crudas sobre una mesa clara.
Remojar almendras durante la noche facilita su digestión y mejora la absorción de nutrientes esenciales para el bienestar digestivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Integrar almendras remojadas en la alimentación permite aprovechar su aporte de antioxidantes y grasas saludables.

Mantequilla de almendras

La mantequilla de almendras se prepara triturando almendras tostadas hasta lograr una pasta suave, sin necesidad de aditivos.

  • Puede untarse en pan integral, frutas o usarse en batidos.
  • Es rica en grasas insaturadas y vitamina E, factores clave para la protección cardiovascular.
Primer plano de una cuchara colmada de mantequilla de frutos secos de color tostado, con trozos visibles. Al fondo, un frasco abierto y almendras dispersas.
La mantequilla de almendras casera es rica en grasas insaturadas y vitamina E, ideales para la protección cardiovascular sin aditivos artificiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta opción casera permite evitar aceites y azúcares agregados presentes en muchas mantequillas industriales.

Leche de almendras

La leche de almendras casera es una bebida vegetal sin lactosa ni colesterol, perfecta para quienes buscan cuidar su salud arterial y, además, fortalecer las articulaciones.

  • Se elabora licuando almendras remojadas con agua y filtrando el resultado.
  • Funciona como base para desayunos, licuados o recetas de repostería.
Un vaso de leche de ajonjolí con popote de madera, miel, semillas de ajonjolí, almendras y una ilustración de huesos de rodilla en una mesa de madera
La leche de almendras casera es una bebida vegetal libre de lactosa y colesterol, perfecta para dietas que buscan cuidar la salud arterial y fortalecer las articulaciones. (Imagen ilustrativa IA / Infobae México)

Consumir leche de almendras es una manera práctica y ligera de sumar nutrientes cardioprotectores a la dieta diaria.

Mezclas energéticas con almendras

Preparar mezclas de almendras con otros frutos secos, frutas deshidratadas y semillas da lugar a un snack equilibrado y saciante.

  • Es fácil de llevar y se adapta a distintos momentos del día.
  • Aporta fibra, antioxidantes y una combinación de grasas saludables.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las mezclas energéticas con almendras, semillas y frutas deshidratadas ofrecen un snack saciante y equilibrado que protege la salud del corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta mezcla contribuye a mantener la saciedad, controlar el apetito y proteger la salud del corazón de forma sencilla y deliciosa.

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