Maribel Guardia lanza dura acusación contra Addis Tuñón por su nieto José Julián: “Nunca se paró en la casa a una fiesta de cumpleaños”

Maribel Guardia expresa su inconformidad con la designación de Addis Tuñón como tutora definitiva de su nieto José Julián. - (Instagram)

Maribel Guardia volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de reaccionar a las recientes decisiones legales relacionadas con su nieto José Julián, hijo de Julián Figueroa e Imelda Tuñón. La actriz respondió con contundencia al nombramiento de Addis Tuñón como tutora definitiva del menor y lanzó declaraciones que encendieron aún más la controversia familiar.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Maribel cuestionó la cercanía que Addis habría tenido con el niño a lo largo de los años. “Ella en ocho años nunca se paró en la casa a una fiesta de cumpleaños, a la Navidad o mandarle un regalo al niño, nunca”, expresó Maribel Guardia, en una declaración que rápidamente provocó reacciones en redes sociales.

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Además agrego que “Decirle a Ady que ella es madre y algún día va a ser abuela. Que recuerde que a quien tiene que defender realmente es al niño. Yo estoy incondicional para José Julián y hasta le dije a la jueza que quería correr con todos sus gastos, pero no quisieron”

El conflicto legal por José Julián sigue creciendo

Maribel Guardia y Addis Tuñón aparecen en esta composición, ilustrando la controversia sobre la tutela del nieto de la reconocida actriz y cantante. (Instagram)

La disputa por la tutela y el manejo de la herencia del hijo de Julián Figueroa ha escalado en los últimos meses. Aunque Maribel Guardia había señalado previamente que no deseaba continuar como tutora, sí manifestó preocupación por el futuro económico y emocional de su nieto.

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La situación tomó un nuevo rumbo cuando un juez designó a Addis Tuñón como tutora definitiva del menor. Tras ello, la periodista informó que buscaría remover a Marco Chacón como albacea del patrimonio de José Julián para garantizar transparencia en la administración de los bienes.

Maribel, por su parte, ha defendido públicamente a Marco Chacón y negó cualquier irregularidad relacionada con la herencia. Además, expresó inquietud sobre posibles conflictos de interés dentro del entorno familiar.

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Las declaraciones de Maribel desataron debate en redes

Quién es Addis Tuñón, la nueva tutora del nieto de Maribel Guardia y parentesco con Imelda (RS)

Las palabras de la actriz rápidamente se viralizaron debido al tono directo con el que habló sobre Addis Tuñón. “Que yo sepa no, siete meses no, ya lleva ocho años”, respondió Maribel cuando fue cuestionada sobre la supuesta ausencia de contacto con el menor.

Las declaraciones dividieron opiniones entre usuarios de redes sociales. Mientras algunos respaldaron la postura de la actriz y destacaron el papel que ha tenido en la vida de su nieto, otros consideraron que el conflicto familiar debería mantenerse en privado.

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El tema también despertó interés debido al contexto emocional que enfrenta Maribel Guardia desde la muerte de su hijo Julián Figueroa en 2023.

Maribel Guardia modificó su testamento tras la polémica

El juez nombra a Addis Tuñón como tutora legal, intensificando el conflicto familiar en torno a José Julián, hijo de Julián Figueroa. - | Portada: Jesús Avilés, Infobae México.

En medio del proceso legal, la actriz reveló recientemente que realizó cambios en su testamento. Aunque reiteró el cariño que siente por José Julián, aclaró que ya no planea dejarle la totalidad de su patrimonio.

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Maribel explicó que parte de los recursos destinados al menor permanecerán protegidos legalmente hasta que él cumpla 30 años, buscando asegurar su estabilidad financiera a largo plazo.

La disputa familiar continúa generando atención mediática mientras las decisiones legales avanzan. Entre declaraciones públicas y diferencias familiares, el caso sigue provocando conversación dentro del mundo del espectáculo.

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