Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 25 de mayo

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,12 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,07% respecto al precio de cierre anterior de 20,11 pesos mexicanos, según Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó un leve descenso del -0,02%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del -7,53%.
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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, reflejando un fortalecimiento del euro frente al peso. La volatilidad actual se sitúa en 3,49%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,91%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.
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