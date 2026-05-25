México

Justicia selectiva de la 4T: FGR cita al exfiscal de Chihuahua por caso CIA, pero olvida a Sara Quiñónez por montaje en homicidio de Melesio Cuén

A casi dos años del asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en medio del secuestro de “El Mayo”, las investigaciones no han tenido avances

Guardar
Google icon
Exfiscal de Chihuahua y exfiscal de Sinaloa
Exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, y la exfiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez. Foto: Captura de pantalla / Facebook

Dos casos que han sacudido al país en los últimos años han sido tratados de manera distinta bajo las dos administraciones de Morena en la presidencia, el primero registrado con Andrés Manuel López Obrador, y que hasta la fecha no ha sido esclarecido: el montaje del asesinato de Héctor Melesio Cuén en Sinaloa.

Ante el reciente citatorio realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, para que declare como testigo en la investigación por el operativo en la Sierra del Pinal donde participaron cuatro agentes de la CIA, otro caso de igual relevancia ocurrió con la exfiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, quien presentó un video sobre la muerte de Melesio Cuén que resultó ser falso. A dos años de los hechos, el asesinato sigue sin esclarecerse.

PUBLICIDAD

En agosto de 2024, luego de casi dos meses del asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), la entonces fiscal estatal presentó un video del asesinato, ocurrido presuntamente en una gasolinera, afirmando que Cuén Ojeda había sido víctima de un intento de robo de vehículo que culminó con su muerte; sin embargo, su versión fue posteriormente desmentida.

“El Mayo” Zambada adelantó que el exrector fue asesinado en el mismo sitio donde lo secuestraron para entregarlo a EEUU

Sara Bruna Quiñónez Estrada ofreció una recompensa de prensa para actualizar la información sobre el homicidio Crédito: Fiscalía General de Sinaloa

En medio de las primeras investigaciones, y dos días después de darse a conocer el video por parte de la fiscal estatal, Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, emitió una carta en la que aseguró haber acudido el 25 de julio de 2024 a una reunión en la finca Huertos del Pedregal de Culiacán, donde estarían el exrector y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

PUBLICIDAD

El narcotraficante afirmó que ese día presenció el asesinato de Melesio Cuén en la misma finca, y posteriormente, se registró su secuestro y entrega a las autoridades estadounidenses por parte de Joaquín Guzmán López, su ahijado.

Tras la presión, la FGR tomó el caso y determinó que existían diversas inconsistencias en el asesinato de Melesio Cuén. Algunas de ellas fue que la necropsia no se había realizado de manera correcta porque no se apuntaron los signos cadavéricos inmediatos ni la evolución que tuvo el cuerpo; así como de haber incinerado su cadáver pese a las condiciones de muerte.

Las omisiones también comprendieron el no procesamiento criminalístico del lugar donde Melesio Cuén había sido presuntamente agredido, ni de su vehículo, que presentaba sangre en la batea, pero los datos más importantes fueron que el cuerpo tenía un hematoma en la cabeza que no fue estudiado, además de que recibió cuatro disparos en las piernas.

Más tarde se confirmó que Melesio Cuén fue asesinado en la misma fincha mencionada por “El Mayo”

Fiscalía de Sinaloa revela video del asesinato de Héctor Cuén Ojeda y entrega carpeta a la FGR por caso Mayo Zambada
El material se entregó a la FGR por su posible relación con el caso de "El Mayo" Zambada. (Foto: Fiscalía General de Sinaloa)

Lo anterior difería completamente de lo que se observaba en el video proporcionado por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), ya se solo se escuchó un disparo, no se identificó con precisión la fisionomía de los ocupantes, y los tres empleados de la gasolinera refirieron no haber escuchado detonaciones de arma de fuego.

Tras las pruebas periciales, la FGR confirmó que Héctor Melesio Cuén sí fue asesinado en la fincha de Huertos del Pedregal donde también secuestraron a “El Mayo” Zambada el 25 de julio de 2024.

En el sitio, las autoridades hallaron indicios hemáticos que correspondían a Melesio Cuén que también coincidían con el momento de su muerte, ocurrido horas antes del video mostrado por la fiscalía estatal.

Respecto a la sangre localizada en la camioneta del exrector, la FGR determinó que eran de Rodolfo Chaidez Mendoza, quien formaba parte del equipo de seguridad de “El Mayo” Zambada y cuyo paradero se desconoce hasta la actualidad.

Sara Bruna renunció a su cargo tras demostrarse el montaje

El gobernador de Sinaloa informó que Sara Bruna Quiñonez presentó su renuncia como fiscal de Sinaloa
Sara Bruna Quiñonez presentó su renuncia como fiscal de Sinaloa. Crédito: X, @quinonez_bruna

El mismo día que la FGR dio a conocer las inconsistencias en el caso del asesinato de Melesio Cuén, Sara Bruna Quiñónez renunció a la titularidad de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Fue el gobernador Rubén Rocha Moya quien informó la renuncia “voluntaria” de Quiñónez a su cargo, además de que reconoció su “decisión responsable honrando la honorabilidad que le caracteriza”.

Al respecto, la exfuncionaria destacó que durante su gestión “las cosas se hicieron bien, y para no entrar en controversias que pueda afectar la carpeta de investigación alguna, me retiro del cargo”.

Héctor Melesio Cuén Ojeda fue asesinado el mismo día de la detención de El Mayo Zambada. (Anayeli Tapia/Infobae)
Héctor Melesio Cuén Ojeda fue asesinado el mismo día de la detención de El Mayo Zambada. (Anayeli Tapia/Infobae)

Pese a renunciar y de que la FGR anunció que llamaría a declarar a los funcionarios implicados en el caso, la fiscal desapareció de la esfera pública y hasta el momento no se ha esclarecido el asesinato del exrector de la UAS.

La última actualización fue del 13 de mayo pasado, cuando la FGR anunció que las averiguaciones sobre la muerte de Melesio Cuén continúan por parte de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional, por lo que se comprometió a dar avances “en tanto lo permita el debido proceso”.

Exfiscal de Chihuahua es llamado a declarar por caso agentes CIA: cambió la versión sobre la participación de los elementos extranjeros

Crédito: Captura de pantalla
Crédito: Captura de pantalla

En días pasados, la FGR informó que tanto el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, como la gobernadora Maru Campos, fueron citados a declarar como testigos por la participación de agentes de la CIA en el estado y cuya estancia no había sido notificada a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Aunque lo ocurrido es importante debido a la participación de agentes estadounidenses sin autorización federal, las acciones han sido notoriamente diferenciadas en el actuar en ambos casos (éste último ocurrido durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo).

Lo anterior debido a que el pasado 13 de mayo la FGR también anunció que abrió una línea de investigación para determinar si la Fiscalía General del Estado de Chihuahua invadió la competencia federal en el operativo del 17 y 18 de abril en el municipio de Morelos, donde los agentes estadounidenses participaron en la localización de un narcolaboratorio; sin embargo, dos de ellos fallecieron en un accidente automovilístico junto a dos mexicanos (uno de ellos agente ministerial).

Narcolaboratorio Chihuahua - Agentes CIA
Foto: Infobae

Cabe señalar que Jáuregui brindó una segunda versión luego de informar la muerte de los agentes estadounidenses tras el hallazgo del narcolaboratorio. En un intento por disuadir las operaciones de elementos extranjeros, dijo que éstos se encontraron de manera casual con los agentes de la Fiscalía del Estado en la zona serrana de Chihuahua y les pidieron que los trasladaran a la capital, lo que provocó aún más críticas.

Tras darse a conocer que las autoridades federales no habían permitido la presencia de los agentes estadounidenses y de que la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la responsabilidad estaba en el entonces fiscal estatal o en Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), César Jáuregui renunció a su cargo.

Rocha Moya fue acusado por EEUU por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

Funcionarios acusados EEUU nexos Cártel de Sinaloa
El gobernador con licencia, así como nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa fueron acusados por presuntos nexos con Los Chapitos. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

De manera paralela, el Ministerio Público Federal informó que citó a Rubén Rocha Moya (hoy gobernador con licencia) y a nueve personas debido a la indagatoria abierta debido a la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en la que los señala de presuntamente recibir sobornos de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa para permitirles realizar sus actividades delictivas con impunidad.

Temas Relacionados

ExfiscalChihuahuaSinaloaCésar JáureguiSara Bruna QuiñónezHéctor Melesio CuénRubén Rocha MoyaEl Mayo Zambadaagentes CIANarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Eugenio Derbez explota como Ludovico P.Luche tras el campeonato de Cruz Azul: “Ganó papá”

El actor celebró entre gritos y nervios la décima estrella cementera, mientras miles de aficionados desataron la fiesta en calles y redes sociales

Eugenio Derbez explota como Ludovico P.Luche tras el campeonato de Cruz Azul: “Ganó papá”

Sheinbaum aclara que citar a Maru Campos no implica imputación: “Es parte de la investigación de la FGR”

La presidenta afirmó que la comparecencia de la mandataria de Chihuahua forma parte de las diligencias abiertas por la Fiscalía y descartó acusaciones formales en su contra

Sheinbaum aclara que citar a Maru Campos no implica imputación: “Es parte de la investigación de la FGR”

Sin Zócalo y sin concentración masiva: así será el informe del 31 de mayo que Sheinbaum lanzará a todo el país

La presidenta anunció un informe nacional el 31 de mayo en las 32 entidades. Sin mitin en el Zócalo, con pantallas, rendición de cuentas y defensa de la soberanía

Sin Zócalo y sin concentración masiva: así será el informe del 31 de mayo que Sheinbaum lanzará a todo el país

Paul McCartney presenta The Boys of Dungeon Lane en estreno mundial por TikTok: cuándo y a qué hora ver en México

El icónico bajista de The Beatles busca conectar con las nuevas generaciones y ahora lo hará a través de una de las plataformas más importantes del momento

Paul McCartney presenta The Boys of Dungeon Lane en estreno mundial por TikTok: cuándo y a qué hora ver en México

Majo Aguilar, el nuevo blanco del pánico moral en la música femenina

A menor escala, una reciente presentación de Majo Aguilar en Acapulco recordó discusiones recientes que han enfrentado estrellas internacionales como Sabrina Carpenter y Olivia Rodrigo

Majo Aguilar, el nuevo blanco del pánico moral en la música femenina
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum aclara que citar a Maru Campos no implica imputación: “Es parte de la investigación de la FGR”

Sheinbaum aclara que citar a Maru Campos no implica imputación: “Es parte de la investigación de la FGR”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de mayo: detienen en Comitán, Chiapas, a presunto integrante del Cártel de Sinaloa con armas largas y chalecos tácticos

Dos alianzas reconfiguran la guerra por el huachicol en Guanajuato: CJNG con Los Chapitos y CSRL con el Cártel del Golfo

Aseguran presunto laboratorio clandestino en Culiacán, Sinaloa

Incautan más de 50 mil litros de precursores para la elaboración de drogas en Manzanillo, Colima

ENTRETENIMIENTO

Paul McCartney presenta The Boys of Dungeon Lane en estreno mundial por TikTok: cuándo y a qué hora ver en México

Paul McCartney presenta The Boys of Dungeon Lane en estreno mundial por TikTok: cuándo y a qué hora ver en México

Majo Aguilar, el nuevo blanco del pánico moral en la música femenina

¿Novio de Cazzu puede tener derechos sobre Inti? Esto dijo una abogada sobre el caso de Christian Nodal

Videos de supuesta infidelidad de Christian Nodal podrían salir a la luz en pleno conflicto con Cazzu

María Inés reveló cómo impactó la muerte de Héctor Zamorano en los exalumnos de La Academia

DEPORTES

Claudia Sheinbaum felicita a Cruz Azul por su campeonato en la Liga Mx

Claudia Sheinbaum felicita a Cruz Azul por su campeonato en la Liga Mx

El emotivo mensaje de Víctor Velázquez a Rodolfo Rotondi tras anotar el gol de la décima estrella para Cruz Azul

Al borde de las lágrimas, Andrés Vaca dedicó la décima de Cruz Azul a Paco Villa

Martín Anselmi felicita a Cruz Azul tras vencer a Pumas y conseguir la décima estrella: “La merecían más que nadie”

Xóchitl Gálvez festejó la décima del Cruz Azul junto a la afición en el Ángel de la Independencia