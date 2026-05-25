Servicio militar obligatorio en México: quiénes deben cumplirlo, qué pasa si no lo haces y qué dice la ley

El servicio militar en México es una responsabilidad pública y obligatoria, establecida en la Constitución y en la Ley del Servicio Militar. Foto: CUARTOSCURO

El Servicio Militar Nacional en México, bajo la administración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha implementado en 2026 un sistema de adiestramiento intensivo que reduce el cumplimiento presencial a trece sesiones sabatinas consecutivas.

Esta modernización responde a la necesidad de armonizar el deber cívico con las realidades académicas y laborales de la juventud, sin alterar el carácter obligatorio del servicio.

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Obligatoriedad constitucional

La base normativa del servicio militar se encuentra en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley del Servicio Militar.

Esta legislación determina que el servicio de las armas es una responsabilidad pública, obligatoria y personal.

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La Sedena coordina, supervisa y certifica el cumplimiento del deber en todo el país y en el extranjero, a través de la red consular para los mexicanos residentes fuera de México.

Los remisos —aquellos que no cumplieron con la obligación en el año correspondiente— deben regularizar su situación antes de los 40 años, mientras que las mujeres pueden inscribirse de manera voluntaria y, tras cumplir con el adiestramiento, reciben idéntica certificación que los varones.

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Las mujeres que cumplen con el adiestramiento militar voluntario obtienen la misma certificación que los varones. (Gob de México)

El modelo exprés de adiestramiento y fases del proceso

A partir de 2026, el adiestramiento presencial se realiza en solo trece sesiones sabatinas de seis horas cada una, distribuidas en dos escalones anuales de tres meses.

Este ajuste logístico facilita el cumplimiento sin interferir de forma significativa en la vida académica o laboral del conscripto.

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La Sedena estructura el proceso en cinco fases:

Alistamiento (registro de enero a octubre) Sorteo de modalidad (bola blanca, azul o negra) Reclutamiento Adiestramiento Liberación de la cartilla

Los contenidos impartidos incluyen orden cerrado, educación física, legislación militar, ética, protección civil y valores cívicos. Quienes cumplen con todas las fases reciben su cartilla liberada.

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Si el ciudadano no reclama el documento en las fechas establecidas, la Sedena lo destruye a partir del 1 de julio del año siguiente, exigiendo el inicio de un trámite de reposición si desea regularizar posteriormente su estatus.

Sujetos obligados, excepciones legales y requisitos

La obligación alcanza a todos los varones mexicanosque cumplen 18 años y remisos menores de 40 años, tanto residentes en México como en el extranjero.

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La modalidad “a disponibilidad” aplica para quienes viven fuera del país, eximiéndolos de la instrucción física pero manteniendo su compromiso documental.

Las excepciones legales, gestionadas ante la Sedena, incluyen: mayores de 40 años, personas con incapacidad física o mental acreditada por médicos militares, ciudadanos con doble nacionalidad, ministros religiosos y miembros de comunidades objetoras de conciencia.

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Cada caso requiere la documentación probatoria correspondiente y es revisado individualmente por la autoridad.

El trámite de registro exige acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y certificado o constancia de estudios, con especificaciones estrictas en cada documento.

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La fotografía para la cartilla debe cumplir criterios biométricos detallados y la presentación personal es ineludible.

Infografía detallada sobre el Servicio Militar Obligatorio en México, explicando quiénes deben cumplir, las excepciones legales y los requisitos para el trámite, incluyendo la modalidad para mexicanos en el extranjero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias reales del incumplimiento

No contar con la cartilla liberada del Servicio Militar Nacional no impide viajar al extranjero, obtener pasaporte, recibir títulos universitarios, tramitar cédulas profesionales ni acceder a licencias federales o comerciales.

Estas restricciones no aplican en el México actual según los lineamientos de la Sedena y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Las consecuencias jurídicas y administrativas se concentran en tres ámbitos específicos y comprobables:

1. Imposibilidad de acceder a empleos en el gobierno: La ley exige haber cumplido con las obligaciones ciudadanas para trabajar en dependencias públicas.

2. Restricción para ingresar a las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad: Es requisito indispensable para aspirar a plazas en el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, las fiscalías y las corporaciones policiales.

3. Tramitar permisos de armas de fuego: La Sedena exige la cartilla liberada para autorizar la adquisición, portación o registro legal de armas.

El ciudadano que omite el cumplimiento del Servicio Militar Nacional queda, por tanto, excluido de estos sectores, pero no enfrenta bloqueos para la movilidad internacional, la actividad académica ni otros trámites civiles.

Perspectivas y efectos del nuevo esquema

El modelo exprés implementado en 2026 ha demostrado eficiencia al reducir la deserción, ampliar la cobertura y facilitar la integración social de los jóvenes mediante un proceso menos intrusivo y más compatible con la vida civil.

Al mismo tiempo, la Sedena mantiene controles estrictos sobre la documentación, los plazos y la validez de los procedimientos, preservando el carácter cívico y disciplinario de la obligación.

La cartilla liberada sigue siendo el único documento que acredita el cumplimiento del deber militar ante las autoridades mexicanas, indispensable en ámbitos gubernamentales, de seguridad y de armas.

La falta de cartilla liberada no restringe trámites como pasaporte, títulos universitarios o viajes al extranjero. (Infobae/IA)

El sistema actualiza su función, adaptándose a las necesidades del siglo XXI sin perder su esencia ni su valor como instrumento de integración social y ciudadana.

El Servicio Militar Nacional, en su versión más reciente, consolida la transición hacia un modelo eficiente y práctico, alineado tanto con la modernidad institucional como con el respeto a los derechos y libertades de la ciudadanía.