Emmanuel y Mijares anuncian nueva fecha en Auditorio Nacional: preventa para los 13 años de ‘Two’r Amigos’

Emmanuel y Mijares anuncian un nuevo concierto de TWO’R AMIGOS en el Auditorio Nacional para el 22 de agosto de 2024 (Ocesa)

Emmanuel y Mijares suman un nuevo concierto en el Auditorio Nacional el próximo 22 de agosto, una fecha que amplía la gira TWO’R AMIGOS a 13 años de trayectoria y que mantiene a la dupla entre los espectáculos con más presentaciones en ese recinto.

La preventa Banamex arranca el 28 de mayo a las 11:00, y la venta general abre un día después en las taquillas del inmueble y en Ticketmaster. La nueva presentación llega cuando el dueto acumula más de 80 conciertos en el Auditorio Nacional.

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El regreso de ambos cantantes se presenta como una nueva escala de un formato que se convirtió en un referente de los shows en vivo en México desde que comenzó hace 13 años. La fecha en la Ciudad de México mantiene activa una serie de presentaciones que se describe como una de las más longevas dentro del pop mexicano.

La preventa de boletos para el show de Emmanuel y Mijares inicia el 28 de mayo por Banamex y la venta general al día siguiente (Foto: Ocesa)

La gira TWO’R AMIGOS llega a 13 años con una nueva fecha en CDMX

El anuncio plantea que el concierto del 22 de agosto funciona también como una celebración por los 13 años de TWO’R AMIGOS. En esa gira, Emmanuel y Mijares reúnen canciones que han marcado su carrera, entre ellas “Soldado del Amor”, “Para Amarnos Más”, “La Chica de Humo” y “Bella Señora”.

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La presentación está programada en el Auditorio Nacional, un recinto donde la dupla ha construido una de sus marcas más reconocibles. El lugar se ha vuelto una segunda casa para ambos intérpretes por la frecuencia con la que se han presentado ahí.

El dato central para el público es directo: Emmanuel y Mijares volverán a presentarse en la Ciudad de México el 22 de agosto, con boletos disponibles primero en preventa Banamex el 28 de mayo y después en venta general.

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‘Soldado del Amor’, ‘Para Amarnos Más’ y ‘La Chica de Humo’ destacan en el repertorio que Emmanuel y Mijares presentan en sus conciertos conjuntos (Foto: Instagram@EmmanuelOficial)

La dupla extiende su presencia más allá del pop

Entre sus logros recientes la participación de Emmanuel y Mijares en la decimosexta edición del Vive Latino. Esa aparición se presenta como una muestra de que su repertorio ha conectado con públicos que van más allá del pop.

Parte del atractivo del proyecto está en la combinación de dos voces, la química escénica de ambos artistas y una producción pensada como experiencia audiovisual. Cada show se plantea como un recorrido por temas de romance y nostalgia que han acompañado a varias generaciones.

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La gira TWO’R AMIGOS celebra 13 años de trayectoria con más de 80 conciertos en el Auditorio Nacional, consolidándose como referente del pop mexicano (Ocesa)

La nueva fecha en el Auditorio Nacional se inscribe en una racha de asistencia y permanencia que ha distinguido a la dupla dentro de la música en México. Con este concierto, la cuenta de presentaciones en ese escenario seguirá creciendo por encima de las 80 fechas acumuladas hasta ahora.