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Cruz Azul campeón: este es el recuento de lo que fue el Clausura 2026 para la Máquina

El torneo estuvo llenó de altibajos para el conjunto celeste, donde incluso tuvieron una seguidilla de nueve partidos sin ganar

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El torneo estuvo llenó de altibajos para el conjunto celeste, donde incluso tuvieron una seguidilla de nueve partidos sin ganar. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
El torneo estuvo llenó de altibajos para el conjunto celeste, donde incluso tuvieron una seguidilla de nueve partidos sin ganar. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El Clausura 2026 fue una montaña rusa para Cruz Azul, ya que el equipo alternó rachas negativas y positivas, así como cambios de entrenador, lo cual generó dudas sobre su capacidad para competir por el título.

Sin embargo, una vez más quedó demostrado que no importa cómo empieces si no la forma en que termines la temporada para llegar enrachado hacia al cierre del torneo y con un envión anímico mayor de cara a la fase final.

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El comienzo del torneo

(REUTERS/Raquel Cunha)
(REUTERS/Raquel Cunha)

La Máquina Celeste tuvo un comienzo de torneo sólido en el Clausura 2026, ya que desde las primeras jornadas se mantuvieron en la parte alta de la clasificación, compitiendo codo a codo con equipos como Chivas y Toluca por el liderato.

Incluso, el equipo logró ocupar el primer lugar de la tabla, lo que generó expectativas entre la afición.

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Después de perder en su debut ante León, Cruz Azul reaccionó de inmediato y encadenó una racha de 12 partidos consecutivos sin conocer la derrota, resultado del buen funcionamiento colectivo y la gran calidad en jugadores como José Paradela, Erik Lira, Carlos Rodríguez, entre otros.

La racha negativa y Joel Huiqui toma el mando

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La buena racha de Cruz Azul se frenó a partir de la jornada 11, cuando empataron ante Pumas. Desde ese momento, el equipo entró en una seguidilla negativa y acumuló nueve partidos sin ganar, incluyendo la eliminación en la CONCACAF Champions Cup a manos del LAFC.

La crisis llevó a la directiva a tomar una decisión drástica: cesaron a Nicolás Larcamón a solo una semana de terminar el torneo regular. Dicho cambio resultó clave para cambiar el rumbo del equipo, pues bajo la dirección de Joel Huiqui, Cruz Azul recuperó la confianza y el nivel mostrado al inicio del campeonato.

Con Huiqui en el banquillo, la Máquina no volvió a perder, superando con autoridad al Atlas en cuartos de final, eliminando a Chivas en semifinales y venciendo a Pumas en la final, logrando así su décima estrella.

Después de toda la controversia entorno a la salida del estratega argentino a falta de una sola jornada para terminar la temporada, al final de cuentas los resultados terminaron por darle la razón a la directiva cementera, por lo que ahora queda ver si mantendrán a Joel Huiqui o harán lo mismo que con Vicente Sánchez.

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