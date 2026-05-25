¿Quiénes integran el elenco original de “Hoy No Me Puedo Levantar” en su regreso a Ciudad de México?

El musical Hoy no me puedo levantar regresa a la Ciudad de México con el elenco original de 2006 para una temporada especial. - (Instagram)

El regreso de Hoy no me puedo levantar a los escenarios de la Ciudad de México ha encendido la emoción del público al confirmarse una temporada especial que reunirá al elenco original que marcó su estreno en 2006. La producción, encabezada por el productor Alex Gou, se presentará del 25 de julio al 8 de agosto en el Centro Cultural Teatro 1, con solo 14 funciones programadas.

El anuncio no solo generó expectativa entre los seguidores del musical, sino también entre quienes recuerdan el impacto cultural que tuvo la obra desde su llegada a México.

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Ambientada en la movida madrileña de los años ochenta, la historia combina música, drama y temas de libertad juvenil que marcaron a toda una generación.

El elenco original que marcó una época en el teatro musical

La temporada limitada de Hoy no me puedo levantar presentará solo 14 funciones en el Centro Cultural Teatro 1 entre el 25 de julio y el 8 de agosto. - (Instagram)

El montaje de 2006 reunió a un grupo de actores que más tarde consolidaron carreras destacadas en televisión, cine y teatro. Alan Estrada interpretó a Mario, mientras Fernanda Castillo dio vida a María y Luis Gerardo Méndez encarnó a Colate, personajes centrales de la historia.

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El reparto se complementó con Jannette Chao como Ana, José Daniel Figueroa como Guillermo, Rogelio Suárez como Chakas, Gerardo González como Venancio, Valeria Vera como Patricia y Erika Tahís en el papel de Malena, conformando una de las alineaciones más recordadas del teatro musical en México.

La reunión de estos actores ha sido interpretada como un acontecimiento poco habitual dentro de la escena teatral, al tratarse de un reencuentro después de casi dos décadas de trayectoria individual en distintos proyectos.

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Un fenómeno cultural que marcó al público mexicano

Hoy no me puedo levantar elevó los estándares del teatro musical en México con su mezcla de nostalgia ochentera y las canciones de Mecano. - Foto: Karina Hernández / Infobae

Desde su estreno, Hoy no me puedo levantar se convirtió en un referente del teatro musical en México gracias a su combinación de nostalgia ochentera y el repertorio del grupo español Mecano.

Su propuesta técnica y escénica elevó los estándares del género en la cartelera nacional, convirtiéndose en un fenómeno de taquilla.

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Con el paso de los años, la obra ha regresado en distintas versiones, pero esta nueva temporada destaca por reunir nuevamente a sus protagonistas originales, lo que ha intensificado el interés del público y reavivado la conversación en redes sociales.

Una temporada limitada que despierta expectativas y recuerdos

Hoy No Me Puedo Regresa a la Ciudad de México

La nueva puesta en escena se ha anunciado como un show completamente nuevo, aunque mantendrá la esencia que convirtió al musical en un éxito. La preventa de boletos, esta activa desde el 24 al 28 de mayo a través de Ticketmaster.

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El regreso del elenco original también ha sido visto como una oportunidad para revivir una etapa clave del teatro musical.

El regreso de Hoy no me puedo levantar promete convertirse en una de las producciones en vivo más comentadas del año.

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