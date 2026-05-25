De la Liga MX al Mundial 2026: Selección Colombia revela su lista de convocados y hay un campeón con Cruz Azul

Los cafetaleros ya están listos para hacer historia en este mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selección de Colombia reveló este lunes la convocatoria final de sus 26 futbolistas que irán al Mundial 2026, dejando fuera a finalistas destacados de la Liga MX como Kevin Mier y Álvaro Angulo, pero incluyendo un par más.

El director técnico Néstor Lorenzo apuesta por una mezcla de experiencia y talento joven, con James Rodríguez y Luis Díaz como referentes clave del equipo, principalmente por el buen momento por el que atraviesa el delantero del Bayern.

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Colombia formará parte del Grupo K en la Copa del Mundo, enfrentando tres encuentros: el debut será el 17 de junio ante Uzbekistán en la Ciudad de México; el segundo partido se disputará el 23 de junio contra República Democrática del Congo en Guadalajara; el cierre de la fase de grupos ocurrirá el 27 de junio frente a Portugal en Miami.

17 de junio: Colombia vs Uzbekistán, en la Ciudad de México

Colombia vs Uzbekistán, en la Ciudad de México 23 de junio: Colombia vs República Democrática del Congo, en Guadalajara

Colombia vs República Democrática del Congo, en Guadalajara 27 de junio: Colombia vs Portugal, en Miami

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Jugadores de la Selección Colombia Masculina de Mayores celebran en un estadio lleno de aficionados con banderas y bengalas, tras el anuncio de la convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las figuras cafetaleras

La convocatoria de Colombia gira en torno a James Rodríguez, mediocampista de 34 años con menor regularidad reciente en el Minnesota United de la MLS, pero considerado por Lorenzo como el cerebro del equipo.

A su lado, Luis Díaz, extremo izquierdo de 29 años y nuevo jugador del Bayern Múnich, llega como líder ofensivo de la selección, luego de finalizar como máximo goleador del proceso clasificatorio en la CONMEBOL.

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Ambos representan el eje de una escuadra que mezcla experiencia en grandes citas con la frescura y atrevimiento de futbolistas jóvenes, quienes buscarán consolidarse en la máxima cita del futbol internacional.

El delantero es considerado uno de los mejores atacantes de la actualidad. (REUTERS/Agustín Marcarian)

Jugadores de la Liga MX

En la portería, Camilo Vargas parte como titular tras su desempeño en las eliminatorias, acompañado por David Ospina, figura de liderazgo histórico, y Álvaro Montero, actual portero de Vélez Sarsfield. Esta decisión deja fuera a Kevin Mier, campeón vigente de la Liga MX con Cruz Azul.

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La defensa reúne nombres de relevancia en Europa y el continente como Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerry Mina y Jhon Lucumí. El grupo se completa con laterales de amplia trayectoria: Déiver Machado, Johan Mojica y Santiago Arias, junto al aporte de Willer Ditta, reciente campeón con La Máquina en México. Álvaro Angulo, subcampeón con Pumas, también queda fuera de la lista final.

El mediocampo presenta el despliegue de Richard Ríos y el equilibrio de Jefferson Lerma. También destacan sorpresas como Juan Camilo Portilla y la presencia creativa de Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal y Kevin Castaño, acompañados por la dinámica de Jhon Arias y Jaminton Campaz.

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El defensor central de la Máquina no tendrá descanso y se enlistará para representar a su país en la próxima Copa del Mundo. (IG Willer Ditta)

Lista oficial de convocados de Colombia al Mundial 2026

Estos son los futbolistas confirmados en la selección:

1. Camilo Vargas

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2. David Ospina

3. Álvaro Montero

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4. Daniel Muñoz

5. Dávinson Sánchez

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6. Yerry Mina

7. Jhon Lucumí

8. Déiver Machado

9. Johan Mojica

10. Santiago Arias

11. Willer Ditta

12. Richard Ríos

13. Jefferson Lerma

14. Juan Camilo Portilla

15. Juan Fernando Quintero

16. Jorge Carrascal

17. Kevin Castaño

18. Jhon Arias

19. Jaminton Campaz

20. James Rodríguez

21. Luis Díaz

El llamado de Néstor Lorenzo ratifica el balance entre experiencia y juventud para abordar el compromiso mundialista, con Colombia enfocada en iniciar su preparación para el torneo de selecciones más importante.