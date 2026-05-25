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Lesslie Polinesia estalla por la filtración del rostro de su hija: “No me quedan ganas de compartir esta parte de mí”

La influencer alzó la voz tras la difusión no autorizada de la imagen de su bebé y abrió debate sobre la privacidad infantil en redes sociales

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Lesslie Polinesia
La filtración de la imagen de Alquimia, hija de Lesslie Polinesia, reavivó el debate sobre la exposición digital de menores en redes sociales. - (@ppteamlesslie)

La divulgación de la imagen de Alquimia, hija de Lesslie Polinesia, provocó reacciones inmediatas entre los seguidores de la influencer y reabrió el debate en torno a la exposición digital de menores. A pesar de su empeño en resguardar la identidad de su hija en redes sociales, la integrante de Los Polinesios manifestó su molestia ante la filtración.

Convertirse en madre modificó de manera significativa la relación de Lesslie Polinesia con su audiencia, tras más de diez años compartiendo aspectos de su vida con millones de personas. Aunque ha permitido ver ciertos instantes de su maternidad, se ha mantenido firme en la decisión de resguardar la identidad de Alquimia.

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“Sí es como doloroso, porque al final ya no me quedo con ganas de querer compartir o seguir compartiendo, esta parte de mí”, expresó en referencia a la filtración, dejando ver el impacto emocional que le generó la situación.

Una maternidad marcada por la privacidad y la exposición digital

(YouTube: Los Polinesios)
Lesslie Polinesia expresó su molestia tras la difusión no autorizada de la imagen de su hija, enfatizando el impacto emocional del incidente. - (YouTube: Los Polinesios)

Desde el nacimiento de su hija, Lesslie ha optado por manejar con cautela la información relacionada con su familia. Aunque ha compartido algunos momentos personales, ha establecido límites claros para evitar la exposición directa de Alquimia en redes sociales.

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La creadora ha insistido en múltiples ocasiones en la importancia de proteger la identidad de su hija, especialmente en un entorno digital donde la información puede difundirse rápidamente sin control.

El reciente incidente reabrió la conversación sobre la responsabilidad de los usuarios y la necesidad de respetar la privacidad de figuras públicas y sus familias, incluso cuando existe un alto interés mediático.

De creadora digital a figura familiar en el entretenimiento

Desde su debut en YouTube, Los Polinesios se consolidaron como uno de los canales más influyentes del entretenimiento latinoamericano.
Desde su debut en YouTube, Los Polinesios se consolidaron como uno de los canales más influyentes del entretenimiento latinoamericano.

Lesslie Polinesia inició su carrera junto a sus hermanos Karen y Rafa como parte de Los Polinesios, uno de los canales de entretenimiento más influyentes de habla hispana en YouTube. Su contenido ha abarcado retos, viajes, música y proyectos digitales con alcance internacional.

Con el paso del tiempo, la influencer ha diversificado su carrera en distintas áreas, incluyendo la música y el emprendimiento, consolidándose como una figura relevante dentro del mundo digital. Su evolución profesional ha sido seguida de cerca por una comunidad de millones de seguidores.

A pesar de su crecimiento público, Lesslie ha reiterado que su vida personal mantiene límites definidos, especialmente desde su faceta como madre, donde la prioridad es preservar la intimidad de su hija frente a la exposición mediática.

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