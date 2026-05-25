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Chihuahua insiste en instalación de un piso con agencias de EEUU en Torre Centinela: prevén retrasos por caso CIA

El plan de inteligencia estatal contempla que la DEA, FBI y CBP mantengan colaboración con las autoridades desde sus instalaciones

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Las instalaciones del edificio más avanzado en materia de seguridad estatal se destinarán al trabajo de análisis e intercambio de información por parte de agentes extranjeros bajo un esquema gestionado desde el año pasado. (Mejorada con IA)
Las instalaciones del edificio más avanzado en materia de seguridad estatal se destinarán al trabajo de análisis e intercambio de información por parte de agentes extranjeros bajo un esquema gestionado desde el año pasado. (Mejorada con IA)

La Torre Centinela continuará su desarrollo como centro de inteligencia en colaboración de agencias de Estados Unidos a pesar de la controversia por la participación de elementos de la CIA en un operativo en el municipio de Morelos, Chihuahua.

Gilberto Loya Chávez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), detalló que insistirán en la presencia de agentes de la DEA, CBP y FBI en el piso 18 de la torre como parte de un intento por reforzar la seguridad y combatir al crimen organizado en la entidad.

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Durante conferencia de prensa realizada este lunes, el funcionario defendió la legalidad y necesidad del proyecto, aunque previó retrasos debido a la presencia en la entidad de agentes de la CIA que no contaban con permiso por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Aclaró que, por ahora, el centro funcionará a nivel estatal y nacional. Cuando las condiciones lo permitan y la Secretaría de Relaciones Exteriores junto con el Comité de Seguridad Nacional lo autoricen, se abrirá a la colaboración internacional.

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“Así estaba planteado desde un inicio. Simplemente ahora con toda esta controversia, pues seguramente se hará un poco más lento el proceso, yo estoy seguro. Lo primero es poder establecer los alcances, estar de acuerdo en eso (presencia de agentes extranjeros) y entonces mandarlo a Relaciones Exteriores para su revisión y en su caso modificaciones o en su caso aprobación. A lo mejor se va a llevar más tiempo, pero esto no detiene al Gobierno del Estado de Chihuahua”, afirmó.

Secretario de Seguridad dice que el combate a las organizaciones criminales es fundamental: defiende cooperación bilateral

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Gilberto Loya durante la conferencia de prensa (Facebook/Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua)

El secretario sostuvo que la única vía para garantizar la seguridad de los chihuahuenses es mediante una estrategia frontal y coordinada contra la delincuencia transnacional, sin concesiones ni retrocesos, por lo que la cooperación bilateral es fundamental en la región debido al tráfico de armas, drogas y migrantes en la frontera.

Loya Chávez argumentó que los grupos criminales operan a escala global, lo que obliga a replantear los esquemas de seguridad pública. “No es posible que basemos nuestra política en normas internacionales de 1910, cuando no existía la globalización que hoy existe”, dijo.

El funcionario insistió en que la colaboración internacional, lejos de vulnerar la soberanía, la protege, ya que también establece lo que cada uno debe hacer para combatir las amenazas compartidas. Ante esto, dijo que la Torre Centinela buscaba la presencia de agentes extranjeros para establecer adecuadamente las acciones a seguir.

“No es un problema de Chihuahua, no es un problema de México. Es un problema que viene desde Centro y Sudamérica, llega a los Estados Unidos y ahora también viene de Asia y va a Europa (..) Lo que buscaba este convenio es que eso se hiciera de una manera más dinámica, permanente y que tuviéramos una instalación en donde pudiéramos trabajar en eso (tráfico de drogas, migrantes y armas en la frontera)”.

Seguridad fronteriza ya considera reuniones mensuales entre agencias de seguridad: dice que se tratan de establecer intercambio permanente

Narcolaboratorio Chihuahua - Agentes CIA
Foto: Infobae

El Secretario explicó que actualmente la cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses en la región opera bajo el Protocolo de Seguridad Fronteriza, la cual establece reuniones de manera mensual que van alternando sedes entre México y Estados Unidos.

Dijo que por la parte mexicana participan la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Instituto Nacional de Migración (INM), la SRE, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Fiscalía General del Estado, entre otros. Del lado estadounidense asisten representantes de agencias federales como la DEA, el FBI, ATF, HSI, el consulado en Juárez, autoridades estatales de Texas y fiscales de Nuevo México.

En cada encuentro se comparten datos y resultados de investigaciones, así como información relevante sobre tráfico de drogas, personas, armas y dinero. “La intención es que todos tengamos una instalación donde podamos trabajar en esto, estableciendo los límites: cada quien usa sus sistemas, pero compartimos información ante cualquier amenaza”.

Loya Chávez subrayó la continuidad del protocolo y la intención de fortalecerlo: “Esto ya estaba desde la administración pasada. Nosotros le dimos más dinamismo y lo queremos llevar al siguiente nivel”.

Integración de la Torre Centinela en el sistema judicial y coordinación con la Fiscalía

Las instalaciones del edificio más avanzado en materia de seguridad estatal se destinarán al trabajo de análisis e intercambio de información por parte de agentes extranjeros bajo un esquema gestionado desde el año pasado. (Mejorada con IA)
Las instalaciones del edificio más avanzado en materia de seguridad estatal se destinarán al trabajo de análisis e intercambio de información por parte de agentes extranjeros bajo un esquema gestionado desde el año pasado. (Mejorada con IA)

Loya Chávez detalló que recientemente invitó al nuevo fiscal federal en Chihuahua a conocer las instalaciones y capacidades de la Torre Centinela. Explicó que la plataforma está diseñada para facilitar el trabajo de todas las corporaciones policiales y fiscalías, no solo la estatal.

Afirmó que el sistema de justicia estatal ya se beneficia de la información proporcionada por la Torre Centinela, que robustece las carpetas de investigación y agiliza los procesos judiciales. “Las carpetas llegan tan robustas que muchos acusados terminan accediendo a declaraciones de culpabilidad, lo que reduce la carga y el costo del sistema”.

El funcionario anunció que planea invitar también al Supremo Tribunal de Justicia y a jueces federales para que conozcan la plataforma y puedan incorporar sus herramientas en los criterios de impartición de justicia.

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