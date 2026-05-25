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Sheinbaum aclara que citar a Maru Campos no implica imputación: “Es parte de la investigación de la FGR”

La presidenta afirmó que la comparecencia de la mandataria de Chihuahua forma parte de las diligencias abiertas por la Fiscalía y descartó acusaciones formales en su contra

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La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este lunes. (Crédito: Gobierno de México)
La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este lunes. (Crédito: Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el citatorio dirigido a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, forma parte de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) y aclaró que hasta ahora no existe ninguna imputación formal en su contra.

Durante ‘La Mañanera’ de este lunes, Sheinbaum respondió a cuestionamientos sobre las versiones difundidas respecto a la comparecencia de la mandataria estatal por el caso relacionado con la muerte de dos agentes extranjeros durante un operativo en Chihuahua.

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La presidenta explicó que la FGR mantiene abiertas al menos dos investigaciones relevantes. La primera corresponde al caso ocurrido en Chihuahua, donde fallecieron dos agentes extranjeros durante una visita a un laboratorio que, según dijo, todavía se encuentra bajo investigación.

“Como parte de los procedimientos, entiendo que llamó a la gobernadora también a una entrevista, no quiere decir que esté imputada de algún tema”, sostuvo Sheinbaum al referirse al citatorio de Maru Campos.

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La Fiscalía General de la República emitió citatorios para el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)
La Fiscalía General de la República emitió citatorios para el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)

La mandataria federal indicó que la Fiscalía ha realizado diversas entrevistas a integrantes de la Fiscalía de Chihuahua y otros funcionarios relacionados con el caso para reconstruir lo ocurrido durante el operativo.

Sheinbaum insistió en que el llamado a declarar debe entenderse únicamente como parte de las diligencias ministeriales. “No hay imputación. Por lo que nos ha dicho la Fiscalía, nadie, sino sencillamente entrevistas”, afirmó.

Sheinbaum también hizo referencia a otra investigación abierta por la FGR relacionada con la solicitud de detención urgente con fines de extradición presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 mexicanos vinculados con el caso de Sinaloa.

Según explicó, derivado de esa investigación también fueron llamados a entrevistas distintos actores políticos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez; y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Sheinbaum sostuvo que ambos casos forman parte de procedimientos ministeriales encabezados por la FGR y reiteró que las comparecencias no significan automáticamente responsabilidades penales o acusaciones formales.

La gobernadora de Chihuahua aseguró que se mantiene una persecución política en su contra. (Crédito: X | @MaruCampos_G)
La gobernadora de Chihuahua aseguró que se mantiene una persecución política en su contra. (Crédito: X | @MaruCampos_G)

Maru Campos denuncia persecución política

El sábado 23 de mayo, Maru Campos informó que recibió un citatorio por parte de la FGR relacionado con las investigaciones por el caso del presunto narcolaboratorio localizado en la entidad.

A través de una publicación en su cuenta de X, la mandataria estatal sostuvo que existe una persecución política en su contra y cuestionó la actuación de las autoridades federales.

“Hoy recibí un citatorio por parte de la FGR por el caso del narcolaboratorio. La persecución política sigue. Protegen a los delincuentes y persiguen a quienes sí cumplimos con nuestro deber”, escribió la gobernadora.

Campos afirmó que continuará enfrentando públicamente el proceso y reiteró que mantendrá su postura frente a las investigaciones abiertas por las autoridades federales.

“Seguiré dando la cara y luchando por tu familia y la libertad”, señaló en el mensaje.

La mandataria también aseguró que llevará su defensa “hasta donde tope, por Chihuahua y por México”, al tiempo que refrendó su compromiso con la ciudadanía del estado.

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