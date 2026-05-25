Aficionados del América se vuelven virales tras celebrar el campeonato de Cruz Azul sobre Pumas: “Quiero a Huiqui”

Aficionados del América celebraron el título de la Máquina ( (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán))

El festejo de la afición americanista por el triunfo de Cruz Azul ante Pumas en el Clausura 2026 generó una ola de reacciones inesperadas en redes sociales, donde seguidores azulcremas expresaron su alivio tras la eliminación sufrida en cuartos de final. El desenlace en el Estadio Olímpico Universitario, con un marcador de 2 a 1 a favor de los cementeros, marcó un punto de inflexión para las rivalidades capitalinas.

La victoria de La Máquina, obtenida gracias a un autogol de Rubén Duarte y un tanto agónico de Rodolfo Rotondi en tiempo de compensación, se convirtió en motivo de celebración para un sector de los hinchas del América. La razón: la herida reciente de la eliminación a manos de los universitarios, quienes avanzaron por mejor posición en la tabla tras igualar en el marcador global.

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Rodolfo Rotondi anotó el gol del triunfo para que Cruz Azul fuera campeón (REUTERS)

Afición de América celebra el campeonato de Cruz Azul

Un fragmento viral en Instagram mostró a dos aficionados americanistas emocionados hasta las lágrimas, agradeciendo a Joel Huiqui por lo que interpretaron como una “venganza” deportiva frente a Pumas. “Ganó el Cruz Azul perro. A huevo perro, justicia divina. Te amo Huiqui, gracias por vengarnos. Nos vengó el Huiqui, la Muertinha. Lo quiero al Huiqui para el América”, exclamaron los seguidores en el video, reflejando la intensidad con la que viven la rivalidad capitalina.

Para quienes se preguntan por qué los aficionados del América celebraron el campeonato cementero, la explicación reside en la rivalidad directa con Pumas y la cercanía de la eliminación sufrida días antes. La derrota de los universitarios ante Cruz Azul fue interpretada como un acto de justicia y una especie de compensación para los americanistas, quienes vieron en el resultado final una oportunidad para cerrar el ciclo de frustración reciente.

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El video muestra a dos hombres en una sala de estar. Uno, con una camiseta amarilla del Club América, celebra con gestos animados y luego interactúa con el otro, sentado en un sofá. Este segundo hombre, con una camiseta amarilla, muestra desilusión y cubre su rostro. Una pantalla de televisión con un partido de fútbol y un marcador superpuesto indica Pumas 1 - 2 Cruz Azul, finalizado hoy. Las escenas reflejan reacciones contrastantes al resultado del encuentro.

El camino de Cruz Azul para conseguir el campeonato

El décimo título de liga para Cruz Azul llegó tras una sequía de cinco años. Desde el campeonato de 2021, el conjunto celeste había sido constante protagonista en fases eliminatorias, pero sin lograr el trofeo. Bajo la dirección de Iván Alonso desde inicios de 2024, el club alcanzó tres semifinales y una final, además de sumar la Concacaf Champions Cup el año pasado.

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Rodolfo Rotondi, Carlos Rodriguez and Erik Lira celebrate with the trophy after winning the Liga MX REUTERS/Eloisa Sanchez

La consagración en el Clausura 2026 pone fin a una etapa de espera y consolida el proyecto deportivo que venía gestándose. La combinación de experiencia en la plantilla y una gestión enfocada en la regularidad permitió a los cementeros capitalizar su esfuerzo en el momento clave.

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Este desenlace no solo marca un hito para Cruz Azul, sino que también altera la dinámica de rivalidades en la capital, involucrando a las tres aficiones más numerosas con emociones cruzadas y celebraciones insólitas.