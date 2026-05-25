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Sicarios colombianos del CJNG y Cárteles Unidos asedian la Meseta Purépecha de Michoacán

En los últimos días se han registrado diversos hechos violentos que provocaron el abatimiento de tres extranjeros originarios de este país

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Sicarios colombianos en Michoacán
Foto: Jesús Aviles / Infobae México

La Meseta Purépecha de Michoacán ha registrado hechos violentos en los últimos días que provocaron alarma entre los habitantes, donde fueron asesinados dos policías comunales de Nahuatzen, además de que se reportaron bloqueos con quema de vehículos y un enfrentamiento en Charapan.

El segundo evento implicó a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en un ataque armado ocurrido en la carretera que conecta las comunidades de Corucho y Ocumicho, que dejó como saldo tres sicarios de origen colombiano abatidos.

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Tras los hechos, Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de gobierno, detalló que entre las prendas de los hombres se localizaron parches con banderas de Colombia, así como siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Gobernador apunta a una presencia “significativa” de colombianos en la región

Convoy de camionetas camufladas con hombres armados en un camino de tierra, un letrero de madera con 'CJNG' tachado y 'Cárteles Unidos' en primer plano.
Sicarios colombianos presuntamente del CJNG circulan en un convoy de vehículos blindados por la Meseta Purépecha de Michoacán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, confirmó en conferencia de prensa de este lunes que la Meseta Purépecha se encuentra cercada por grupos delictivos que cuentan con sicarios colombianos en sus filas.

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“Es de nuestro interés toda esta zona de la Meseta Purépecha, que ha sido asediada por grupos de la delincuencia organizada identificados en una presencia significativa por extranjeros colombianos”, detalló.

Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México detallaron que estos colombianos están siendo reclutados por el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos, dos organizaciones rivales que cuentan con presencia en la región purépecha.

Esta meseta se conforma de once municipios donde habitan gran parte de población indígena y se concentra más del 50% de la producción de aguacate del estado.

Los municipios que se encuentran en la región son: Charapan, Cherán, Chilchota, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Paracho, Tancítaro, Taretan, Tingambato, Uruapan y Ziracuaretiro.

Cárteles Unidos y CJNG cuentan con la mayor presencia en la Meseta Purépecha

Los trabajadores captaron en video las detonaciones de arma de fuego durante el enfrentamiento entre policías y sujetos armados en Charapan, Michoacán. Video: Redes sociales

De acuerdo con un análisis realizado por Víctor Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y experto en seguridad pública, en Michoacán operan 17 organizaciones criminales.

Del total, los dos grupos que cuentan con mayor presencia en la Meseta Purépecha son el CJNG y Cárteles Unidos, este último confirmado por una alianza inestable que entre los Viagras, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel de Tepalcatepec, los Caballeros Templarios, Cártel de Sinaloa, Cártel de los Reyes y el Cártel de Santa Rosa de Lima.

El CJNG tiene operaciones en los once municipios de la región, mientras que Cárteles Unidos cuenta con presencia en los municipios de Uruapan, Nuevo Parangaricutiro, Tancítaro, Taretan, Charapan y Chilchota.

La violencia en la región no es aislada, ya que el Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció que en los dos últimos años las comunidades indígenas de Michoacán, tanto en la zona purépecha como en la costa nahua, han sufrido decenas de incursiones armadas, ataques con drones y explosivos en contra de la población civil, instalaciones, autoridades y sus cuerpos de seguridad tradicionales.

(X/@foro_militar)
(X/@foro_militar)

Sin embargo, la incursión de extranjeros originarios de ese país no es nueva. En mayo de 2025 fueron detenidas 17 personas en Michoacán por el fallecimiento de ocho militares a causa de la explosión de una mina terrestre en la zona limítrofe con Jalisco, de los cuales 12 eran colombianos.

Días después, el presidente Gustavo Petro confirmó que la mayoría de los detenidos eran ex militares de ese país y algunos se encontraban activos. Además, dijo que fue el Cártel de Los Reyes la organización que los contrató, en un contexto en el que mantienen su rivalidad con el CJNG en la entidad.

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