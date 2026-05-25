Secretario de Seguridad de Chihuahua defiende acuerdo firmado por Maru Campos con Texas sobre seguridad fronteriza: “Somos vecinos”

Foto: Captura de pantalla / FGE

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, defendió el memorándum de entendimiento firmado por la gobernadora, Maru Campos, con el gobernador de Texas, Greg Abbott, en el que se comprometieron a reforzar la seguridad fronteriza en 2022.

Luego de darse a conocer que la mandataria estatal ya había realizado acuerdos con autoridades de Estados Unidos de manera previa a la participación de cuatro agentes de la CIA en el hallazgo de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, el funcionario aseguró que se trata de un acuerdo mutuo para realizar actividades en el propio territorio ante las amenazas compartidas en la región.

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Revisiones a mercancías que cruzaban por Chihuahua: las razones por la que se firmó el acuerdo

Loya Chávez destacó que la firma del memorándum ocurrió en 2022, en medio de una crisis en la que Texas impuso una segunda revisión a todas las exportaciones procedentes de Chihuahua. Esta medida, recordó, ocasionó retrasos y pérdidas millonarias para la industria local, lo que llevó a ambos gobiernos a buscar una solución que garantizara la seguridad y la fluidez en la frontera común.

“Considerando que este acuerdo y los esfuerzos de Chihuahua y Texas representan el inicio de una nueva etapa de relación como estados fronterizos. Tenemos una relación, pues somos al final de cuentas vecinos", afirmó.

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Foto: Captura de pantalla

También dijo que las inspecciones revelaron que casi el 25% de los vehículos comerciales que cruzaban hacia Texas no eran seguros, por lo que esto ha impulsado su colaboración.

“Aquí no dice en ningún momento que vayamos a poner a disposición nosotros para que ellos usen y ellos para que nosotros usemos. No, nosotros tenemos lo nuestro y hacemos lo que nos toca, ellos tienen lo de ellos y harán lo que a ellos les toca hacer”, afirmó.

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“El mejor plan de seguridad fronteriza que he visto de cualquier gobernador de México”: los acuerdos del memorándum

Durante la firma del acuerdo, el gobernador de Texas aseguró que se trataba de “el mejor plan de seguridad fronteriza que he visto de cualquier gobernador de México”, el cual permitiría disminuir el tráfico de personas y drogas en el puerto de entrada a través de vehículos inseguros.

El informe emitido en ese año señala que ambos estados se asegurarían de que:

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Los vehículos que crucen el puerto de entrada internacional cumplan con las normas aplicables.

La implementación de la Plataforma Centinela para permitir que la Policía Estatal de Chihuahua rastreé vehículos desde el momento en el que salen del parque industrial en Juárez hasta que crucen la frontera hacia Texas.

Las investigaciones oficiales y fuentes en línea apuntan a la existencia de pactos entre funcionarios locales y autoridades de Texas, mientras el gobierno federal niega haber autorizado este tipo de presencia en el territorio nacional. (X - @hinnojo_se)

La incorporación de tecnologías como drones para patrullar la frontera por parte del Gobierno de Chihuahua, así como la implementación de bases de datos con inteligencia artificial por medio del registro de licencias de conducir y filtros biométricos para asegurar la captura de líderes de cárteles.

Al respecto, Loya Chávez detalló que la colaboración (incluido la detención del flujo de migrantes) se realiza actuando siempre dentro de los límites legales de cada estado, por lo que no implicaba que Chihuahua asuma funciones de migración o que agentes texanos operen la infraestructura estatal.

“Esto no indica que vayamos a hacer labores de migración, cosa que nunca hemos hecho”, aclaró.

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Sin embargo, acuerdos como este y la participación de agentes de la CIA en Chihuahua sin notificación a la SRE no están permitidos. La colaboración internacional debe ser mediada por las autoridades federales, lo que ha puesto en el ojo público a la gobernadora Maru Campos.