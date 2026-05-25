Día Mundial del Futbol: estos son los beneficios de echarte una cascarita

Miles de personas se unen todos los días para disfrutar del balompié. (Jesús Avilés | Infobae México)

El futbol no es solo el deporte más popular del planeta; es un fenómeno social capaz de paralizar naciones, unir culturas y movilizar a miles de millones de personas en torno a un balón, por ello, este 25 de mayo celebramos el Día Mundial del Futbol.

Cada rincón del mundo, desde las calles de América Latina hasta los grandes estadios europeos, comparte la misma pasión. Conscientes de este impacto global, la comunidad internacional rinde homenaje a la disciplina que va más allá de los noventa minutos de juego, consolidando su estatus como el verdadero lenguaje universal de la humanidad.

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Esta celebración no solo busca enaltecer las hazañas de las grandes estrellas de las ligas de élite, sino también reconocer el poder del balompié como una herramienta de transformación social, paz y desarrollo. El futbol fomenta valores fundamentales como el trabajo en equipo, la disciplina, el respeto y la inclusión, convirtiéndose en un motor de cambio en comunidades vulnerables. Es una jornada para recordar que, sin importar el origen, el género o la condición social, cuando rueda la pelota, todos formamos parte del mismo equipo.

El balón generó un idioma que se puede entender en cada rincón del planeta. (Magnific)

¿Por qué se celebra el 25 de mayo y cuál es su origen?

La elección del 25 de mayo como el Día Mundial del Futbol no es una coincidencia azarosa, sino un reconocimiento histórico con un profundo significado diplomático. Esta fecha fue proclamada oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante una resolución aprobada por su Asamblea General. La iniciativa, que fue impulsada originalmente por Libia, recibió el respaldo unánime de más de 160 países miembros del organismo internacional.

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El motivo principal para elegir el 25 de mayo se remonta a 1924, año en el que se llevó a cabo el primer torneo internacional de futbol de la historia con la representación de todas las regiones del mundo, el cual tuvo lugar durante los Juegos Olímpicos de París.

Al institucionalizar este día, la ONU busca celebrar el centenario de aquel hito histórico que marcó el inicio de la globalización del balompié, destacando su capacidad única para promover la cooperación internacional y el entendimiento mutuo a lo largo de un siglo.

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Durante años, el futbol no solo se ha quedado en la cancha, también es un instrumento para llegar a las masas. (REUTERS/Carl Recine/File Photo)

5 datos curiosos que probablemente no sabías sobre el futbol

Para conmemorar este día, repasamos cinco datos sorprendentes que demuestran la espectacularidad y la historia de este deporte:

El origen milenario: Aunque las reglas modernas se establecieron en Inglaterra en 1863, los registros más antiguos de un juego similar provienen de China (alrededor del siglo III a.C.), donde se practicaba el Cuju , un deporte militar que consistía en lanzar una pelota con el pie hacia una red.

El partido con más goles: El récord del partido oficial con mayor número de anotaciones ocurrió en 2002 en la liga de Madagascar, donde el club AS Adema venció al SO l’Emyrne por un insólito marcador de 149 a 0 . Todos los goles fueron anotados en propia puerta por los jugadores del SO l’Emyrne como protesta ante un fallo arbitral.

El gol más rápido de la historia: El futbolista uruguayo Ricardo Olivera anotó un gol a los 2.8 segundos de iniciar el encuentro en 1998, jugando para el club Río Negro capital, sorprendiendo al portero rival con un disparo directo desde el centro de la cancha.

El evento televisivo más visto: La final de la Copa del Mundo de la FIFA supera con creces a cualquier otro evento. Las ediciones más recientes han alcanzado audiencias globales estimadas en más de 1,500 millones de espectadores en vivo, superando por mucho al Super Bowl o la apertura de los Juegos Olímpicos.

La pelota que flotaba: Los primeros balones utilizados en el siglo XIX estaban hechos de vejigas de cerdo recubiertas de cuero. Eran extremadamente difíciles de controlar, se deformaban con facilidad y se volvían dolorosamente pesados cuando llovía debido a la absorción de agua.

Este deporte ha evolucionado con el paso de los años. (Foto AP/Marco Ugarte)

Beneficios de jugar futbol en el organismo

Practicar futbol de manera regular no solo es entretenido, sino que representa uno de los ejercicios más completos para el cuerpo humano debido a su naturaleza de intervalos de alta intensidad combinados con resistencia aeróbica.

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Nota de salud: Correr, saltar y cambiar de dirección constantemente durante un partido activa prácticamente todos los sistemas de nuestro cuerpo, ofreciendo ventajas médicas comprobadas a corto y largo plazo.

1. Mejora la salud cardiovascular y pulmonar

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El futbol exige una combinación de caminata, trote y sprints intensos. Este tipo de actividad intermitente fortalece el músculo cardíaco, reduce la presión arterial y aumenta la capacidad consumo de oxígeno ($VO_2$ máx), lo que mejora la resistencia física general y protege contra enfermedades del corazón.

2. Fortalecimiento muscular y óseo

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Los movimientos del juego —como patear, saltar, disputar el balón y frenar bruscamente— tonifican el tren inferior (pantorrillas, muslos y glúteos) y fortalecen el abdomen y la espalda. Además, el impacto controlado de correr ayuda a incrementar la densidad ósea, previniendo la osteoporosis en la edad adulta.

3. Reducción de la grasa corporal

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Al ser un deporte de alto desgaste energético, un partido de futbol de 90 minutos puede quemar entre 600 y 800 calorías, dependiendo de la intensidad y la posición del jugador. Esto lo convierte en un excelente aliado para combatir el sobrepeso y regular los niveles de colesterol en la sangre.

4. Desarrollo de la coordinación y la agilidad

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El cerebro debe calcular en fracciones de segundo la velocidad del balón, la posición de los rivales y el espacio disponible. Esta estimulación constante mejora la coordinación óculo-pedal (ojo-pie), el equilibrio, los reflejos y la agilidad motriz general.