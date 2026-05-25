Pensión Bienestar 2026: estos son los adultos mayores que recibirán su pago este martes 26 de mayo

Esta jornada está destinada a quienes llevan determinadas letras en su primer apellido y existen recomendaciones útiles para evitar contratiempos o fraudes al recibir el pago FOTO: BIENESTAR7CUARTOSCURO.COM

La Pensión del Bienestar para Adultos Mayores es un programa social del Gobierno de México dirigido a personas de 65 años o más.

Su objetivo es brindar apoyo económico bimestral para contribuir al bienestar y la calidad de vida de las personas adultas mayores.

PUBLICIDAD

Características principales

Monto : El apoyo económico se entrega cada dos meses a través de una tarjeta bancaria.

Cobertura : Está disponible para todas las personas mexicanas mayores de 65 años, sin importar su situación laboral o si reciben otra pensión.

Requisitos : Tener 65 años cumplidos o más. Presentar identificación oficial, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y teléfono de contacto.

Registro: Se realiza en los módulos de la Secretaría del Bienestar, donde se solicitan los documentos y se toman datos biométricos.

Objetivo

La pensión busca reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de la población adulta mayor, asegurando que tengan acceso a recursos mínimos para cubrir sus necesidades básicas.

Los beneficiarios de la pensión reciben sus pagos cada dos meses mediante una tarjeta bancaria del Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son las letras que reciben su pago el martes 26 de mayo

De acuerdo con el calendario oficial de pagos son las personas adultas mayores con la letra T,U,V en su primer apellido quienes reciben el martes 26 de mayo su pago de la Pensión para el Bienestar correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026.

PUBLICIDAD

Es importante recordar que los beneficiarios de la Pensión del Bienestar pueden retirar el dinero sin comisión en cualquier sucursal del Banco del Bienestar o utilizar la tarjeta para realizar pagos en establecimientos comerciales que acepten este método.

Calendario oficial de pagos de la Pensión del Bienestar de la semana de la última semana de mayo

PUBLICIDAD

Lunes 25 de mayo: S

Martes 26 de mayo: T, U, V

Miércoles 27 de mayo: W, X, Y, Z

Consejos para beneficiarios que cobran su Pensión del Bienestar este mes de mayo

Aquí tienes consejos prácticos para beneficiarios que cobran su Pensión del Bienestar en México:

1. Conserva tu tarjeta y NIP en un lugar seguro

No compartas tu NIP con nadie y evita anotarlo en lugares visibles. Si pierdes tu tarjeta, repórtala de inmediato al banco correspondiente.

PUBLICIDAD

2. Verifica las fechas de pago

Consulta el calendario oficial de pagos en la página de la Secretaría del Bienestar o en módulos autorizados. No acudas antes de la fecha asignada para evitar filas innecesarias.

3. Usa cajeros automáticos y sucursales autorizadas

Realiza tu cobro en cajeros oficiales del Banco del Bienestar o bancos autorizados. No aceptes ayuda de desconocidos al retirar dinero.

PUBLICIDAD

4. Revisa el monto recibido

Antes de retirarte del cajero o la ventanilla, verifica que la cantidad recibida corresponde al pago de tu pensión.

5. Mantente informado a través de canales oficiales

Consulta información sólo en fuentes oficiales como la Secretaría del Bienestar y evita caer en fraudes o noticias falsas.

PUBLICIDAD

6. No pagues por trámites

Todos los trámites de la pensión son gratuitos. Si alguien te pide dinero para “agilizar” o “asegurar” el pago, repórtalo ante las autoridades.

7. Actualiza tus datos personales

Si cambias de domicilio, número de teléfono o tienes cambios en tu salud, informa en el módulo más cercano para evitar contratiempos en el pago.

PUBLICIDAD

8. Ten cuidado al salir del banco

Si es posible, ve acompañado de un familiar o persona de confianza al retirar tu dinero. Guarda tu efectivo de inmediato y no lo exhibas.

9. Consulta tu saldo con regularidad

Puedes revisar tu saldo en cajeros, sucursales o a través de la app del banco (si tienes acceso).

PUBLICIDAD

10. Conserva tus comprobantes

Guarda los recibos de retiro y movimientos para cualquier aclaración futura.

Estos consejos ayudan a proteger tu seguridad y aseguran que recibas correctamente tu Pensión del Bienestar.