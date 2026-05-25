Fátima Bosch choca con la prensa por señalamientos de vínculo con maquillista acusado de agresión

Andrea de Val, Miss Venezuela Global 2025, difundió en Instagram un video de la presunta agresión del estilista Giovanni Laguna. (Redes sociales)

Fátima Bosch tomó distancia pública del estilista Giovanni Laguna, señalado por presuntamente agredir a la modelo Andrea del Val durante actividades relacionadas con el Festival de Cannes.

La polémica escaló después de que circularon videos donde Andrea del Val aparece con el rostro ensangrentado y responsabiliza directamente a Laguna del altercado. Las imágenes también muestran al creativo esposado mientras autoridades francesas lo trasladan tras su arresto.

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El caso generó ruido adicional debido a la cercanía profesional que Giovanni Laguna mantuvo recientemente con Bosch durante eventos internacionales y apariciones públicas en Cannes. Diversas publicaciones incluso lo identificaron como parte de su equipo de imagen.

Fátima Bosch reacciona al caso

Ante la ola de comentarios en redes sociales, Fátima Bosch rompió el silencio y negó que Laguna forme parte permanente de su círculo profesional. En declaraciones para el programa Venga la Alegría, la Miss Universo aclaró que su participación con el estilista ocurrió únicamente por asignación logística dentro del certamen.

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“Él no es mi maquillista. Yo sigo un protocolo que es que al país que vamos y al que viajamos, Miss Universo ya me asigna maquillista y peinador”, afirmó Bosch.

Diez días antes de su arresto, Giovanni Laguna acompañó a Fátima Bosch a eventos en Mónaco. (Giovanni Laguna: Instagram)

La reina de belleza explicó que conoció al estilista durante su visita a Cannes y descartó cualquier vínculo previo. “Yo no lo conocía antes. Él es estilista oficial de las misses Venezuela y yo soy muy profesional y esta vez a mí me tocó trabajar con él”, sostuvo.

Bosch también rechazó asumir responsabilidad por las críticas derivadas del caso. “Yo no tengo nada que ver en esas críticas que no me corresponden”, declaró.

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La Miss Universo perdió brevemente el temple al ser cuestionada sobre los constantes señalamientos a su corona. Seria y abriéndose paso entre la prensa, pidió a los reporteros “investigar antes de hacer preguntas” de esa naturaleza.

El escándalo tomó fuerza después de que medios y usuarios retomaron publicaciones recientes donde Giovanni Laguna aparecía junto a la mexicana durante eventos en Francia y Mónaco.

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Mientras tanto, Andrea del Val mantiene públicamente sus acusaciones contra el estilista. En uno de los videos difundidos en redes sociales se escucha a la modelo decir: “Miren, esto lo hizo Giovanni Laguna”.

Giovanni Laguna negó las acusaciones de Andrea del Val

Por su parte, Laguna negó haber golpeado a la reina de belleza y aseguró que las lesiones ocurrieron durante un forcejeo.

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Hasta ahora, las autoridades francesas no han emitido un informe oficial detallado sobre posibles cargos judiciales ni sobre el estado legal del estilista tras su detención.