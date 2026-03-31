México

Pensión Hombres Bienestar 2026: extienden registro para nuevos beneficiarios de CDMX en esta fecha

Adultos mayores de 60 a 64 años de edad pueden formar parte de este programa social y recibir un total de 3 mil pesos bimestrales

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La Pensión Hombres Bienestar es un programa social local del Gobierno de la Ciudad de México. Foto: Archivo/Infobae México.
La Pensión Hombres Bienestar es un programa social local del Gobierno de la Ciudad de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Hombres del Bienestar es un programa social creada por el Gobierno de la Ciudad de México, enfocada en adultos mayores que viven en la capital.

Después del lanzamiento de la Pensión Mujeres del Bienestar por parte del Gobierno federal, que otorga recursos a mujeres de 60 a 64 años, las autoridades de la capital anunciaron la puesta en marcha de este nuevo plan dirigido a varones.

Como lo indica su denominación, el apoyo económico está orientado a hombres residentes en la Ciudad de México, cuyo rango de edad abarca de 60 a 64 años.

Cada dos meses, los participantes reciben un apoyo de 3 mil pesos a través de tarjetas distribuidas por el Gobierno de México.

Hombres de 60 a 64 años pueden recibir este programa social exclusivo del Gobierno de la Ciudad de México. Video: X/@ClaraBrugadaM.

El propósito de este esquema es brindar respaldo económico a los beneficiarios, para que puedan disfrutar una vejez con mayor bienestar y cubrir sus necesidades básicas.

Extienden periodo de registro para la Pensión Hombres Bienestar 2026

En días pasados, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México informó que se abriría el registro para la Pensión Hombres Bienestar. Esto para aquellos adultos mayores de 60 a 64 años de edad que quisieran formar parte de este programa social local.

El periodo de inscripciones era del miércoles 25 al viernes 27 de marzo. Sin embargo, la dependencia capitalina extendió este plazo hasta el martes 31 del presente mes.

Por lo tanto, todavía hay posibilidad de que aquellos adultos mayores de 60 a 64 años de edad que vivan en la capital del país se inscriban a este programa social local.

hombres bienestar CDMX - 23 junio 2025
El periodo de registro a la Pensión Hombres Bienestar se extendió hasta el martes 31 de marzo. Foto: X/ @SEBIEN_cdmx.

Autoridades capitalinas han destacado que el registro no se realiza en línea o en algún módulo establecido. La inscripción solamente es por parte de personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana en las visitas casa por casa.

Por lo tanto, es importante que el aspirante se encuentre en su hogar, como fecha límite este martes 31 de marzo, para inscribirse en la Pensión Hombres Bienestar en la Ciudad de México.

¿Qué documentos y requisitos se necesitan para formar parte de la Pensión Hombres Bienestar 2026?

Para formar parte de la Pensión Hombres Bienestar en la Ciudad de México este 2026 se necesita lo siguiente:

  • Ser residente de la Ciudad de México. 
  • Tener al momento de la inscripción al programa de 60 a 64 años, dando preferencia al subgrupo de 63 y 64  años, y tener interés en recibir el apoyo que otorga el programa social “Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años”, para el ejercicio fiscal 2026.
  • Presentar identificación oficial con fotografía (INE, IMSS, ISSSTE, INAPAM, cédula, cartilla, licencia).
  • Entregar comprobante de domicilio vigente no mayor a tres meses.
  • Mostrar acta de nacimiento si la fecha no es visible en la identificación.
  • Proporcionar CURP si no aparece en la identificación.
  • Llenar solicitud de ingreso.
La Pensión Hombres Bienestar va dirigida a adultos mayores de 60 a 64 años de edad. Foto: X/@ClaraBrugadaM.
Es necesario contar con los documentos y requisitos para inscribirte a la Pensión Hombres Bienestar 2026. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

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