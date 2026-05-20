Cómo se preparó México para el Mundial 2026: estadios remodelados, nuevas obras e infraestructura (REUTERS/Henry Romero)

A 22 días del inicio de la inauguración de la Copa Mundial 2026 en la cancha del Estadio Ciudad de México, las tres sedes mundialistas mexicanas se preparan para albergar la máxima competencia internacional de la FIFA, la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica en el juego inaugural, tal como pasó hace 16 años.

Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México son las tres sedes que esperan a los miles de fanáticos que arribarán, y para ello, los gobiernos de cada entidad así como el gobierno federal emprendieron proyectos, obras y demás inversiones para acondicionar los espacios culturales, deportivos, sociales y de movilidad para el Mundial 2026.

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La atención internacional se centrará en la capital mexicana el próximo 11 de junio con el inicio del torneo. Por lo que, Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, ha emprendido una serie de obras para alistar la ciudad y sus alrededores para el evento.

Los gobiernos de cada entidad así como el gobierno federal emprendieron proyectos, obras y demás inversiones para acondicionar los espacios rumbo al Mundial (REUTERS/Henry Romero)

La remodelación del Azteca, el BBVA y el Akron: que cambió en cada estadio

Sin duda, uno de los proyectos más importantes de cara al Mundial 2026 fue la remodelación del Estadio Azteca, el recinto tres veces mundialistas atravesó una remodelación histórica para adaptar el inmueble a los requisitos de la FIFA, pero manteniendo su esencia y legado.

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Uno de los cambios más importantes que tuvo el Coloso de Santa Úrsula fue la reubicación de los vestidores, así como la nueva distribución de los espacios en las gradas para mejorar la experiencia de los aficionados.

Cientos de ciclistas tomaron las calles para estrenar un nuevo tramo de ciclovía en av. Tlalpan, un usuario evidenció la reducción de carriles y afectaciones que persisten por las obras de la calzada flotante (X/ @BiciManager)

En cuanto a los otros estadios, Guadalajara y Monterrey, los cambios fueron menores, pues solo tuvieron que adaptar la cancha, el sistema hidráulico y de drenaje para la temporada de lluvias. A continuación detalles de las mejoras que tuvieron los estadios:

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Estadio Azteca

El Azteca atravesó 18 meses de remodelación, concluidos en mayo de 2026, con entrega formal a la FIFA antes del partido inaugural. Las obras incluyeron:

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Renovación total de la cancha, ahora híbrida (natural y sintética), con sistemas de succión de agua e inyección de aire.

Nuevos vestidores subterráneos para facilitar la salida de selecciones al campo.

Creación de 12,000 metros cuadrados de áreas de hospitalidad y esparcimiento.

Instalación de más de 300 bocinas, dos pantallas gigantes y más de 2,000 m² de pantallas LED dentro y fuera del estadio.

Conexión WiFi gratuita con más de 1,000 puntos de acceso y 40 kilómetros de fibra óptica.

Modernización de audio, video y zonas de prensa.

(REUTERS/Henry Romero)

Durante el Mundial, el Azteca será conocido como “Estadio Ciudad de México” por reglas de patrocinio FIFA.

Estadio Monterrey (BBVA)

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El BBVA fue considerado el más avanzado en adecuaciones, pues su diseño original ya cumplía con criterios internacionales. Para el Mundial, se realizaron:

Cambios en la cancha siguiendo estándares FIFA, con un nuevo sistema de drenaje, ventilación y control de temperatura.

Ampliación de la zona de prensa, pasando de 200 a 300 lugares para periodistas.

Mejoras en zonas de hospitalidad y tecnología, manteniendo su posición como uno de los estadios más modernos en la región.

Estadio Guadalajara (Akron)

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El Akron también renovó su cancha bajo especificaciones de FIFA (REUTERS/Henry Romero)

El Akron también renovó su cancha bajo especificaciones de FIFA, integrando:

Cancha híbrida certificada FIFA Quality Pro.

Iluminación LED y sonido envolvente.

Red WiFi de alta velocidad para todos los asistentes.

Mejoras en accesos, áreas VIP y hospitalidad para cumplir con la demanda del torneo.

Transporte, aeropuertos y ciudad: las obras fuera de los estadios

Dentro de las magno obras rumbo al Mundial es la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que registra avances importantes. Las autoridades prevén que para finales de mayo se concreten las obras, con el compromiso de suspender los trabajos visibles antes del inicio del torneo para no afectar a los pasajeros.

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Pasajeros llevan su equipaje dentro del aeropuerto de la Ciudad de México mientras pasan por las obras de renovación para mejorar las entradas, plataformas y elementos estructurales en el aeropuerto antes del partido inaugural de la Copa Mundial el 11 de junio, en la Ciudad de México, México, 18 de mayo de 2026 (REUTERS/Henry Romero)

La inversión destinada a la modernización suma 8,500 millones de pesos, de acuerdo con información publicada por Obras Expansión. Las adecuaciones contemplan la renovación de salas, mejora de sistemas de drenaje y ventilación, ampliación de zonas de espera, nueva señalización, actualización de fachadas y adecuaciones en procesos migratorios.

Las obras del Metro de Monterrey, enfocadas en las nuevas Líneas 4 y 6, avanzan a marchas forzadas rumbo al Mundial 2026. A mayo de 2026, el avance físico global ronda el 83%, según reportes oficiales. Actualmente, los trabajos más avanzados se concentran en la obra civil de estaciones como La Fe, Torre Administrativa y Churubusco, que ya presentan estructuras terminadas y donde se instalan sistemas eléctricos, técnicos y acabados finales.

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El gobierno federal destinó una inversión pública de mil 500 millones de pesos mexicanos destinados exclusivamente a obras de infraestructura y movilidad en las tres entidades anfitrionas dentro del territorio nacional. A menos de que un mes Clara Brugada enfrente la fecha límite para terminar las obras de movilidad y transporte en la Ciudad de México rumbo al Mundial 2026, numerosas estaciones del Metro siguen cerradas, con trabajos inconclusos y calles en estado caótico debido a retrasos.

Otro de los compromisos del gobierno capitalino es la construcción de la Calzada Flotante, un corredor peatonal iluminado en Avenida Tlalpan y San Antonio Abad, destinado especialmente para turistas. Esta obra, que también se realiza con recursos públicos millonarios, permanece sin fecha de conclusión ni informe oficial de inversión. La incertidumbre sobre su inauguración, sumada al malestar vecinal, ha generado debate en redes sociales y medios de comunicación.