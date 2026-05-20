México

Autoridades intentan contener toneladas de sargazo en Isla Mujeres, Cancún, Cozumel y otras playas de Quintana Roo

La Secretaría de Marina trabaja en recoger esta alga en zonas litorales

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Una mano con guante azul sostiene sargazo húmedo sobre una mesa blanca portátil, junto a una tablet que muestra un mapa marino y un logo, con una playa desenfocada de fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Toneladas de sargazo han invadido las playas de Quintana Roo, forzando a la Secretaría de Marina y a autoridades locales a desplegar una de las operaciones más amplias de contención de la última década.

Hasta el momento, más de 39 mil 500 toneladas de sargazo han sido retiradas en puntos clave como Isla Mujeres, Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum, mediante barreras flotantes, embarcaciones especializadas y cuadrillas de limpieza en tierra.

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La situación ha llevado a 55 playas del Caribe mexicano a figurar en nivel rojo por exceso de sargazo, según el Semáforo del Sargazo actualizado al 18 de mayo de este año.

La marea de algas ha desbordado las barreras en varias zonas, obligando a redoblar los esfuerzos manuales, especialmente en Playa del Carmen y Tulum, donde la acumulación es crítica y la limpieza debe realizarse varias veces al día.

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Este video documenta extensas franjas de playas de arena clara y el océano cubiertas por esta alga, ya hay 39 toneladas que han sido recogidas (X/@PlayaRiviera)

La Secretaría de Marina mantiene la coordinación con los tres niveles de gobierno y la sociedad civil, combinando métodos satelitales de monitoreo, barreras de contención que superan los 7.600 metros y el uso de maquinaria y carretillas en tierra para retirar la biomasa.

El Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe supervisa el desplazamiento de los grupos de sargazo, lo que permite anticipar los arribos y ajustar la estrategia en cada zona.

Playas afectadas por sargazo en Quintana Roo

La llegada masiva de sargazo afecta distintas regiones del estado, con diferencias según la ubicación geográfica de cada playa. A continuación, se detallan las más afectadas por zona:

Norte de Quintana Roo:

  • Punta Cancún
  • Cancún Playa Gaviota Azul
  • Cancún Playa Chac-Mool
  • Punta Caracol
  • Puerto Morelos Norte
  • Playacar Terminal del Ferry
  • Puerto Aventuras
  • Akumal Media Luna
  • Bahía de Akumal
  • Bahía Príncipe
  • Xcacel-Xcacelito
  • Bahía Soliman
  • Tankah
  • Tulum Zona Arqueológica
  • Tulum Zona Hotelera Norte
  • Punta Piedra
  • Tulum Zona Hotelera Sur
  • Arco Maya
  • Punta Molas
  • Playa Xhanan
  • Playa El Castillo
  • Playa Mezcalitos
  • Playa Chumul
  • Playa Chen Río
  • Mirador San Martín
  • Playa Punta Chiqueros
  • Playa Bonita
  • Playa Encantada
  • Playa El Mirador
  • Punta Celarain

Sur de Quintana Roo:

  • Playa Houston
  • Playa Campechen
  • Boca Paila
  • Zamach
  • Casa Chablé
  • Pesca Maya
  • Playa Blanca
  • Chaac Mool
  • María Elena
  • Cayo Chal
  • Punta Herrero
  • Mahahual Norte
  • Mahahual Faro
  • Mahahual Blue Kay
  • Mahahual Pargo
  • Playa Mahahual
  • Mahahual Yaya
  • Punta Herradura
  • Xahuayxol
  • Río Huache
  • Casa del Sol
  • Playa Sonrisa
  • Xcalak
  • Canal de Zaragoza
  • Bacalar Chico

Qué es el sargazo

El sargazo es una macroalga flotante que prolifera en aguas cálidas y se desplaza por corrientes marinas y vientos. Su presencia masiva puede alterar el ecosistema y la economía turística.

Puntos clave para entender el sargazo:

  • Se trata de un alga parda que flota en grandes conglomerados sobre el mar.
  • Su proliferación está asociada a cambios en la temperatura del agua y variaciones en los nutrientes oceánicos.
  • El sargazo sirve de hábitat y refugio para especies marinas, pero al descomponerse en la costa, libera compuestos que afectan el entorno y causan mal olor.
  • El arribo masivo puede bloquear el paso de la luz solar y afectar el desarrollo de los corales y otras especies.
  • La acumulación en playas impacta la actividad turística y la economía local, obligando a destinar recursos y personal a su retiro constante.

La temporada actual es considerada una de las más intensas de los últimos años, y el monitoreo satelital indica que la llegada de sargazo continuará en los próximos días, especialmente en zonas como Playa del Carmen, Tulum, Cozumel y Mahahual.

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