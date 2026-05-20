Autoridades intentan contener toneladas de sargazo en Isla Mujeres, Cancún, Cozumel y otras playas de Quintana Roo

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Toneladas de sargazo han invadido las playas de Quintana Roo, forzando a la Secretaría de Marina y a autoridades locales a desplegar una de las operaciones más amplias de contención de la última década.

Hasta el momento, más de 39 mil 500 toneladas de sargazo han sido retiradas en puntos clave como Isla Mujeres, Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum, mediante barreras flotantes, embarcaciones especializadas y cuadrillas de limpieza en tierra.

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La situación ha llevado a 55 playas del Caribe mexicano a figurar en nivel rojo por exceso de sargazo, según el Semáforo del Sargazo actualizado al 18 de mayo de este año.

La marea de algas ha desbordado las barreras en varias zonas, obligando a redoblar los esfuerzos manuales, especialmente en Playa del Carmen y Tulum, donde la acumulación es crítica y la limpieza debe realizarse varias veces al día.

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Este video documenta extensas franjas de playas de arena clara y el océano cubiertas por esta alga, ya hay 39 toneladas que han sido recogidas (X/@PlayaRiviera)

La Secretaría de Marina mantiene la coordinación con los tres niveles de gobierno y la sociedad civil, combinando métodos satelitales de monitoreo, barreras de contención que superan los 7.600 metros y el uso de maquinaria y carretillas en tierra para retirar la biomasa.

El Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe supervisa el desplazamiento de los grupos de sargazo, lo que permite anticipar los arribos y ajustar la estrategia en cada zona.

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Playas afectadas por sargazo en Quintana Roo

La llegada masiva de sargazo afecta distintas regiones del estado, con diferencias según la ubicación geográfica de cada playa. A continuación, se detallan las más afectadas por zona:

Norte de Quintana Roo:

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Punta Cancún

Cancún Playa Gaviota Azul

Cancún Playa Chac-Mool

Punta Caracol

Puerto Morelos Norte

Playacar Terminal del Ferry

Puerto Aventuras

Akumal Media Luna

Bahía de Akumal

Bahía Príncipe

Xcacel-Xcacelito

Bahía Soliman

Tankah

Tulum Zona Arqueológica

Tulum Zona Hotelera Norte

Punta Piedra

Tulum Zona Hotelera Sur

Arco Maya

Punta Molas

Playa Xhanan

Playa El Castillo

Playa Mezcalitos

Playa Chumul

Playa Chen Río

Mirador San Martín

Playa Punta Chiqueros

Playa Bonita

Playa Encantada

Playa El Mirador

Punta Celarain

Sur de Quintana Roo:

Playa Houston

Playa Campechen

Boca Paila

Zamach

Casa Chablé

Pesca Maya

Playa Blanca

Chaac Mool

María Elena

Cayo Chal

Punta Herrero

Mahahual Norte

Mahahual Faro

Mahahual Blue Kay

Mahahual Pargo

Playa Mahahual

Mahahual Yaya

Punta Herradura

Xahuayxol

Río Huache

Casa del Sol

Playa Sonrisa

Xcalak

Canal de Zaragoza

Bacalar Chico

Qué es el sargazo

El sargazo es una macroalga flotante que prolifera en aguas cálidas y se desplaza por corrientes marinas y vientos. Su presencia masiva puede alterar el ecosistema y la economía turística.

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Puntos clave para entender el sargazo:

Se trata de un alga parda que flota en grandes conglomerados sobre el mar.

Su proliferación está asociada a cambios en la temperatura del agua y variaciones en los nutrientes oceánicos.

El sargazo sirve de hábitat y refugio para especies marinas, pero al descomponerse en la costa, libera compuestos que afectan el entorno y causan mal olor.

El arribo masivo puede bloquear el paso de la luz solar y afectar el desarrollo de los corales y otras especies.

La acumulación en playas impacta la actividad turística y la economía local, obligando a destinar recursos y personal a su retiro constante.

La temporada actual es considerada una de las más intensas de los últimos años, y el monitoreo satelital indica que la llegada de sargazo continuará en los próximos días, especialmente en zonas como Playa del Carmen, Tulum, Cozumel y Mahahual.

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