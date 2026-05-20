México

Ventaneando revela que Daniel Bisogno ocultaba su edad, festejan el que sería su cumpleaños 53: “No quería ser viejo”

Pedro Sola compartió que Daniel Bisogno prefería que nunca pusieran velas con su edad en los pasteles de cumpleaños, ya que le molestaba que se hiciera pública su verdadera edad durante las celebraciones en el foro de Ventaneando

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El conductor habría cumplido 53 años

En el aniversario del nacimiento de Daniel Bisogno, los integrantes de Ventaneando dedicaron este 19 de mayo un segmento especial a recordar a su compañero, quien murió en febrero de 2025 tras una larga enfermedad que afectó varios de sus órganos.

La conducción estuvo marcada por las declaraciones de Pati Chapoy, jefa del programa, quien recordó al famoso ‘Muñeco’.

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Daniel Bisogno habría cumplido 53 años y Ventaneando lo recuerda con anécdotas y mensajes

Durante la emisión, Chapoy explicó que este día, Daniel Bisogno habría celebrado 53 años. Relató: “¿Pero sabes qué me recordó este día?... Que Daniel no quería ser viejo. Mira lo que son las cosas, él quería seguir siendo joven toda su vida”.

Este dato coincidió con la anécdota de Pedro Sola, quien detalló que Bisogno pedía a la producción omitir las velas con número en sus pasteles de cumpleaños porque no deseaba hacer pública su edad.

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Mónica Castañeda y Linet Puente, también conductoras de Ventaneando, se unieron a los mensajes hacia el presentador. Castañeda exclamó: “¡Feliz cumpleaños, muñeco, Bisogno!”, y Puente expresó: “Feliz cumpleaños, Dani”.

Aseguran que el seguro de Daniel Bisogno ya fue cobrado y muchas cosas retiradas
Pati Chapoy destaca la personalidad irreverente y única de Daniel Bisogno, resaltando su simpatía y sarcasmo que marcó al periodismo de espectáculos (YouTube)

Pati Chapoy destaca la personalidad única de Bisogno y cuestiona su destino espiritual

En entrevista con Matilde Obregón, Chapoy definió a Daniel Bisogno como un hombre “irreverente”, cuya actitud le generó regaños pero forjó una identidad atractiva para la audiencia. Expresó: “Daniel Bisogno fue alguien fuera de serie, único, (...) le sobraba simpatía, ingenio, sarcasmo”.

Sobre su vínculo personal, Pati Chapoy recordó que su apoyo a Bisogno fue constante durante su proceso de salud, que se prolongó cerca de dos años, con hospitalizaciones frecuentes y momentos difíciles.

Señaló: “Fue muy fuerte, fue lento, casi dos años, entraba y salía de los hospitales, a la mejor eso nos permitió, a cada uno de nosotros ser lo suficientemente maduros para aceptar que ya no había un para atrás”. Añadió que visitó varias veces a Bisogno durante ese periodo y que el desgaste emocional fue evidente para todo el equipo.

(Especial Infobae: Jesús Aviles)
El recuerdo de Daniel Bisogno permanece vivo en Televisión Azteca y el periodismo de espectáculos gracias a la huella que dejó en la audiencia y colegas (Especial Infobae: Jesús Aviles)

La periodista subrayó que no profesa creencias religiosas y que, desde su perspectiva, cada persona es responsable de su destino, sin esperar milagros. Por ello, durante una dinámica donde debía enviar un mensaje a un ser querido fallecido, reconoció que “no sabe en qué parte del infierno o del cielo, según la tradición católica, está Daniel Bisogno”.

En sus propias palabras: “Va a ser muy rápido, le marqué porque no sé en qué parte del infierno o del cielo, según la tradición católica, está Daniel Bisogno”.

Su mensaje hacia el presentador enfatizó el respaldo colectivo del equipo para la hija de Bisogno: “Lo único que le tengo que decir, en este momento, a Daniel, querido Daniel, es que sigue en paz, que aquí, todos en ‘Ventaneando’, estamos cuidando a Michaela”.

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