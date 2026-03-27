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Pensión Hombres Bienestar 2026 abrirá nuevo periodo de registros en CDMX: estas son las fechas para incorporarte y recibir 3 mil pesos bimestrales

Autoridades locales notificaron que la inscripción a este programa social de la Ciudad de México no se lleva a cabo en módulos o en línea

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Pensión Hombres del Bienestar
La Pensión Hombres Bienestar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México. Sebien.

La Pensión Hombres del Bienestar es un programa social impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México y está destinada a adultos mayores residentes en la capital.

Tras la puesta en marcha de la Pensión Mujeres del Bienestar por el Gobierno federal, que otorga un apoyo económico a mujeres de 60 a 64 años, autoridades de la Ciudad de México anunciaron el inicio de este nuevo programa.

Tal como indica su denominación, la pensión tiene como beneficiarios a hombres que residen en la Ciudad de México y tienen entre 60 y 64 años.

El apoyo económico consiste en la entrega de 3 mil pesos cada dos meses, monto que los beneficiarios reciben mediante tarjetas proporcionadas por el Gobierno de México.

Hombres de 60 a 64 años pueden recibir este programa social exclusivo del Gobierno de la Ciudad de México. Video: X/@ClaraBrugadaM.

El objetivo central de esta iniciativa es brindar a los beneficiarios un sustento económico que les permita acceder a una vejez digna y cubrir sus necesidades básicas.

Autoridades capitalinas informaron que abrirán un nuevo periodo de registro para aquellos adultos mayores de 60 a 64 años de edad en la Ciudad de México que quieran incorporarse a este programa social y recibir un total de 3 mil pesos bimestrales.

¿Cuándo será el nuevo periodo de registro para formar parte de la Pensión Hombres Bienestar 2026?

El nuevo periodo de registros para la Pensión Hombres Bienestar 2026 en la Ciudad de México será del miércoles 25 al viernes 27 de marzo.

Por lo tanto, aquellos adultos mayores de 60 a 64 años en la capital del país que no tengan este programa social local y quieran recibir un total de 3 mil pesos bimestrales, pueden inscribirse a este apoyo económico.

El nuevo periodo de registros para la Pensión Hombres Bienestar 2026 en la Ciudad de México será del miércoles 25 al viernes 27 de marzo. Foto: Gobierno de la Ciudad de México.
El nuevo periodo de registros para la Pensión Hombres Bienestar 2026 en la Ciudad de México será del miércoles 25 al viernes 27 de marzo. Foto: Gobierno de la Ciudad de México.

Es importante precisar que este trámite no se hace vía internet o en algún módulo o instancia; será en una visita a casa por parte de personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana.

Por ello, es importante estar al pendiente de la visita al domicilio de estos servidores públicos del miércoles 25 al viernes 27 para que se inscriban al Programa Hombres Bienestar en la Ciudad de México y recibir un total de 3 mil pesos bimestrales.

¿Qué documentos y requisitos se necesitan para formar parte de la Pensión Hombres Bienestar 2026?

Para formar parte de la Pensión Hombres Bienestar en la Ciudad de México este 2026 se necesita lo siguiente:

  • Ser residente de la Ciudad de México. 
  • Tener al momento de la inscripción al programa de 60 a 64 años, dando preferencia al subgrupo de 63 y 64  años, y tener interés en recibir el apoyo que otorga el programa social “Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años”, para el ejercicio fiscal 2026.
  • Presentar identificación oficial con fotografía (INE, IMSS, ISSSTE, INAPAM, cédula, cartilla, licencia).
  • Entregar comprobante de domicilio vigente no mayor a tres meses.
  • Mostrar acta de nacimiento si la fecha no es visible en la identificación.
  • Proporcionar CURP si no aparece en la identificación.
  • Llenar solicitud de ingreso.
Foto: X/@ClaraBrugadaM.
Es necesario tener diferente documentación al momento del registro. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

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