Pensión Hombres Bienestar: a qué hora caerá el depósito de 3 mil pesos para nuevos beneficiarios este jueves 19 de marzo

Autoridades capitalinas revelaron la hora exacta en que se depositará el pago de la Pensión Hombres Bienestar. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

La Pensión Hombres del Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México y va dirigido a adultos mayores que residen en la capital.

Tras la aplicación de la Pensión Mujeres del Bienestar por el Gobierno federal, que entrega apoyo económico a mujeres de 60 a 64 años, las autoridades locales comunicaron el inicio de este nuevo esquema social.

Como indica su nombre, esta pensión está destinada a hombres que habitan en la Ciudad de México y cuentan con edades entre 60 y 64 años.

Cada bimestre, los beneficiarios reciben un monto de 3 mil pesos mediante tarjetas otorgadas por el Gobierno de México.

Hombres de 60 a 64 años pueden recibir este programa social exclusivo del Gobierno de la Ciudad de México. Video: X/@ClaraBrugadaM.

El objetivo de este programa es proporcionar a los beneficiarios un apoyo económico para que cuenten con una vejez digna y tengan recursos para cubrir sus necesidades.

Fecha de depósito y hora exacta de la Pensión Hombres Bienestar 2026 en marzo

La fecha exacta de la Pensión Hombres Bienestar para nuevos beneficiarios será este jueves 19 de marzo, de acuerdo a lo notificado por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien) de la Ciudad de México.

Agregó que también ya se ha revelado la hora exacta en que se realizará la dispersión correspondiente de 3 mil pesos en todas las tarjetas otorgadas recientemente por el Gobierno de la Ciudad de México.

Los beneficiarios recibirán un total de 3 mil pesos en sus tarjetas otorgadas por el Gobierno de la Ciudad de México. Foto: Archivo/Infobae México.

Según lo comunicado por la dependencia capitalina, la hora exacta del pago de la Pensión Hombres Bienestar será a las 17:00 horas de este jueves 19 de marzo.

Por lo tanto, a partir de esta hora, los beneficiarios ya podrán ver reflejada la dispersión correspondiente de 3 mil pesos en su tarjeta.

De igual manera, adultos mayores de 60 a 64 años de la Ciudad de México inscritos en este programa social pueden consultar su saldo correspondiente con un método explicado por el Gobierno de la Ciudad de México.

El procedimiento para que los nuevos beneficiarios de este programa social revisen su saldo será realizar una llamada al teléfono 55-1000-1000 y después seleccionar la opción 2.

Fecha exacta del pago de marzo de la Pensión Hombres Bienestar. Foto: Secretaría de Bienestar e Igualdad Social.

De igual manera, el Sebien detalló que el NIP de la tarjeta de cada beneficiario no se debe cambiar, por lo que es importante que los beneficiarios sigan esta instrucción.

Entrega de tarjetas a los nuevos beneficiarios de la Pensión Hombres Bienestar en la CDMX

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, llevó a cabo la entrega recientemente de tarjetas a nuevos beneficiarios de la Pensión Hombres Bienestar.

El acto se realizó el pasado lunes 16 de marzo en un evento masivo en el Zócalo de la Ciudad de México, donde miles de asistentes que hicieron su registro previo acudieron para recibir su respectivo plástico.

La mandataria capitalina destacó la creación de este programa social que beneficiará a los adultos mayores de 60 a 64 años de edad en la Ciudad de México con 3 mil pesos bimestrales.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, llevó a cabo la entrega de tarjetas de la Pensión Hombres Bienestar en el Zócalo capitalino el pasado lunes 16 de marzo. Foto: X/@GobCDMX.