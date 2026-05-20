Claudia Sheinbaum destaca inversión de GM en México: estos serán los beneficios para el país

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza anuncio de inversión millonaria de GM. (Crédito: Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó el anuncio de General Motors sobre el aumento de producción de vehículos en el país como parte del denominado Plan México, estrategia con la que el Gobierno federal busca fortalecer la manufactura nacional y reducir la dependencia de importaciones.

Durante una visita a la planta de la automotriz en Toluca, Estado de México, la mandataria celebró que la empresa ensamblará en territorio mexicano dos de los modelos más vendidos en el mercado nacional: el Chevrolet Groove y el Chevrolet Aveo, vehículos que actualmente llegan importados desde Asia.

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En un video difundido en redes sociales, Sheinbaum afirmó que el objetivo del proyecto es “producir más en México lo que se consume en México”, además de impulsar la industria automotriz nacional y respaldar a los trabajadores mexicanos.

Video de Claudia Sheinbaum.

El anuncio contempla que, a partir de 2027, la armadora inicie el ensamblaje local de ambas unidades, con una meta de producción cercana a 80 mil vehículos anuales hacia 2030.

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Plan México busca fortalecer la industria automotriz nacional

El presidente y director general de GM México, Francisco Garza, explicó que este proyecto forma parte de una estrategia para fortalecer la capacidad instalada en el país y aumentar el contenido manufacturero nacional.

La producción estará concentrada principalmente en el complejo de Ramos Arizpe, Coahuila, una de las plantas más importantes de la empresa en México.

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Garza subrayó que el proyecto fue concebido “de México para México”, ya que busca atender la demanda interna sin depender de importaciones extranjeras.

Plan México busca producir en el país lo que se consume, destaca Sheinbaum. REUTERS/Rebecca Cook/File Photo

Además, destacó que el Chevrolet Aveo es actualmente uno de los vehículos más vendidos en el país y uno de los favoritos de la presidenta.

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Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, señaló que las 80 mil unidades que se producirán en territorio nacional actualmente son importadas desde Asia, por lo que el cambio permitirá sustituir compras del extranjero y fortalecer la cadena de proveeduría mexicana.

Inversión de GM beneficiará empleo, proveeduría y economía mexicana

La decisión de General Motors representa una de las apuestas industriales más relevantes para el sector automotriz mexicano en los últimos años.

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Entre los principales beneficios que traerá la inversión destacan:

Sustitución de importaciones provenientes de Asia.

Mayor integración de autopartes y componentes hechos en México.

Protección y generación de empleos directos e indirectos.

Fortalecimiento de proveedores nacionales .

Incremento de inversión extranjera en el sector automotriz.

Mayor competitividad frente a presiones comerciales internacionales.

Impulso al mercado interno y a la manufactura nacional.

Plan México busca fortalecer la economía y beneficiar a trabajadores mexicanos.

La empresa ya había anunciado previamente una inversión de mil millones de dólares para ampliar y modernizar sus operaciones en México durante los próximos años.

Además, la producción local ayudará a mantener activa la operación de plantas clave como la de Ramos Arizpe, que recientemente enfrentó ajustes laborales derivados de la desaceleración en la demanda de vehículos eléctricos.

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Sheinbaum presume confianza de empresas en México

La presidenta aseguró que el anuncio refleja la confianza de las empresas internacionales en México pese al contexto comercial complejo derivado de las políticas arancelarias impulsadas por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza anuncio de inversión millonaria de GM. (Crédito: Presidencia)

Sheinbaum reveló que sostuvo conversaciones con las principales armadoras instaladas en el país para pedirles que mantengan y fortalezcan sus inversiones en territorio mexicano.

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“Aquí tenemos a los mejores trabajadores del mundo”, expresó la mandataria al destacar la mano de obra especializada y la capacidad industrial del país.

La presidenta también recordó que ella misma ha utilizado un Chevrolet Aveo desde sus años como académica en la Universidad Nacional Autónoma de México, al considerar que los autos compactos generan menos emisiones contaminantes.

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Industria automotriz es clave para el crecimiento económico de México

La industria automotriz se mantiene como uno de los pilares económicos más importantes del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza anuncio de inversión millonaria de GM. (Crédito: Presidencia)

De acuerdo con datos del sector, representa cerca del 4% del Producto Interno Bruto nacional y más del 20% del PIB manufacturero.

Actualmente, General Motors cuenta con plantas de producción en:

Ramos Arizpe , Coahuila.

Silao , Guanajuato.

San Luis Potosí .

Toluca, Estado de México.

Además de producir vehículos ligeros y motores, la empresa forma parte de una amplia red de exportación y proveeduría que conecta a México con mercados internacionales, principalmente Estados Unidos.

Con este nuevo proyecto, el Gobierno federal busca consolidar el llamado Plan México como una estrategia para aumentar la producción nacional, fortalecer el mercado interno y blindar a la industria frente a nuevas reglas comerciales y aranceles internacionales.