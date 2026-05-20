México

Instalan en CDMX presuntos baños inteligentes rumbo al mundial 2026

Una experiencia cómoda y segura se prepara para los turistas con la apuesta tecnológica en espacios públicos durante el torneo internacional

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Un inodoro inteligente blanco con pantalla digital y luz ambiental en un baño moderno con azulejos grises, un tocador de madera y un espejo iluminado.
En redes sociales circulan videos e imágenes de los modernos módulos. Esta medida responde a la expectativa de un marcado aumento en el flujo de visitantes nacionales y extranjeros, ante la llegada de visitantes por el mundial FIFA 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A menos de un mes para el inicio del Mundial 2026, la Ciudad de México avanza en su plan de modernización urbana con la puesta en marcha de baños públicos inteligentes en la alcaldía Cuauhtémoc.

En redes sociales circulan videos e imágenes de los modernos módulos. Esta medida responde a la expectativa de un marcado aumento en el flujo de visitantes nacionales y extranjeros, ante la llegada de visitantes por el mundial FIFA 2026.

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Siete módulos automatizados ya se encuentran en puntos seleccionados por su alta afluencia peatonal, principalmente en la Zona Rosa y sobre Avenida Chapultepec sin embargo no se ha aclarado cuando entrarán en uso. La elección de estos lugares podría obedecer a su relevancia turística y comercial, y a la previsión de una demanda considerable de sanitarios durante las semanas que dure la competencia.

La iniciativa se inscribe en una política más amplia de adecuaciones urbanas, que incluye mejoras en vialidades, renovaciones en el Metro de la Ciudad de México y la integración de símbolos culturales, como el ajolote, en espacios públicos.

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Este elemento corresponde a la instalación de nuevos baños inteligentes en la Ciudad de México. (X/@Vicente_Galvez)

Tecnología y funcionamiento de los módulos inteligentes

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Es posible que al igual que sus similares asiaticos y europeos incorporen innovaciones como un sistema autolimpiable. Tras cada uso, sensores de entrada y salida activan un proceso de sanitización automática del espacio interior, con el objetivo de garantizar condiciones higiénicas incluso ante un uso intensivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los baños inteligentes cuentan con un diseño compacto y moderno, e incorporan tecnología automatizada similar a la que ya se utiliza en ciudades europeas, en especial en París o en Japón. Por el momento las imágenes muestran los módulos completamente nuevos y sellados.

Es posible que al igual que sus similares asiaticos y europeos incorporen innovaciones como un sistema autolimpiable. Tras cada uso, sensores de entrada y salida activan un proceso de sanitización automática del espacio interior, con el objetivo de garantizar condiciones higiénicas incluso ante un uso intensivo.

Aunque todavía no se ha dado a conocer el precio oficial de la tarjeta de acceso ni del servicio, está confirmado que el uso de los baños tendrá un costo. Además de este método, se contempla la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito o débito directamente en el módulo, según las instrucciones visibles en los propios sanitarios.

Objetivo y contexto de la implementación

Balón del Mundial 2026 en primer plano, con logos de FIFA, USA, Canadá y México. Al fondo, tráfico con estelas de luces en una autopista de la Ciudad de México al atardecer.
Durante la Copa del Mundo, la capital mexicana espera recibir a miles de turistas, por lo que la disponibilidad de sanitarios públicos adecuados es un tema de interés prioritario para las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La instalación de los nuevos baños responde a la necesidad de ofrecer soluciones eficientes y modernas para los visitantes y residentes.

Durante la Copa del Mundo, la capital mexicana espera recibir a miles de turistas, por lo que la disponibilidad de sanitarios públicos adecuados es un tema de interés prioritario para las autoridades.

El objetivo es posicionar a la Ciudad de México como una urbe preparada y hospitalaria, capaz de atender las exigencias de un evento de alcance global. La alcaldía Cuauhtémoc fue elegida para el despliegue inicial de los módulos por concentrar algunos de los principales corredores turísticos y comerciales de la ciudad.

Expansión y comparativa internacional

Plano medio de un inodoro inteligente blanco con tapa cerrada y un panel de control digital táctil que muestra íconos azules, ubicado en un baño moderno.
Ciudades como Seattle también han adoptado baños inteligentes como parte de sus estrategias de modernización para el Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, no se ha informado cuántos módulos adicionales se instalarán en otras zonas de la ciudad, aunque se prevé que el proyecto continúe creciendo a medida que se acerque la inauguración del Mundial, programada para el 11 de junio de 2026.

La edición será histórica, ya que por primera vez el torneo se llevará a cabo en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Ciudades como Seattle también han adoptado baños inteligentes como parte de sus estrategias de modernización para el Mundial. En París y otras ciudades europeas, estos sanitarios públicos funcionan desde hace años, en muchos casos de manera gratuita. En el caso mexicano, el cobro por el acceso ha generado preguntas entre la ciudadanía, aunque las autoridades aseguran que la medida ayudará a financiar el mantenimiento y la operación de los módulos.

Reacciones y retos

La llegada de los baños inteligentes ha generado debate en redes sociales. Algunos usuarios celebran la modernización y la posibilidad de contar con más sanitarios públicos, mientras que otros expresan dudas sobre el mantenimiento y la prevención del vandalismo. Los módulos han sido diseñados con sistemas que buscan dificultar acciones vandálicas y facilitar el mantenimiento, aunque la durabilidad y el éxito del proyecto dependerán en buena medida del uso responsable por parte de la población.

Los baños inteligentes en la alcaldía Cuauhtémoc representan un avance en materia de servicios públicos y tecnología urbana, alineados con los requerimientos de un evento de la magnitud del Mundial 2026.

Con tecnología de autolimpieza, acceso mediante tarjeta y vigilancia automatizada, la Ciudad de México busca ofrecer a residentes y visitantes una mejor experiencia urbana durante uno de los mayores eventos deportivos del planeta.

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