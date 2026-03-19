Pensión Hombres Bienestar 2026: así podrán nuevos beneficiarios saber el saldo total de su tarjeta en CDMX

La Pensión Hombres Bienestar va dirigida a adultos mayores de 60 a 64 años de edad en la Ciudad de México. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

La Pensión Hombres del Bienestar corresponde a una iniciativa social promovida por el Gobierno de la Ciudad de México y se orienta a adultos mayores que habitan en la capital.

Después de la implementación de la Pensión Mujeres del Bienestar por parte del Gobierno federal, que otorga ayuda económica a mujeres de 60 a 64 años, las autoridades locales informaron sobre el arranque de este esquema social.

Como sugiere el nombre, la pensión está dirigida a hombres que viven en la Ciudad de México y tienen entre 60 y 64 años.

Cada bimestre, los beneficiarios reciben un apoyo de 3 mil pesos a través de tarjetas entregadas por el Gobierno de México.

Los beneficiarios de este programa social reciben bimestralmente un apoyo de 3 mil pesos. Foto: Gobierno de la Ciudad de México.

El propósito de este programa es ofrecer a los beneficiarios un respaldo económico para que dispongan de una vejez digna y tengan recursos para satisfacer sus necesidades.

Entrega de tarjetas de la Pensión Hombres Bienestar en la CDMX

Clara Brugada, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, realizó la entrega del programa social Pensión Hombres Bienestar en la capital del país.

La acción tuvo lugar la tarde del pasado lunes 16 de marzo durante un evento multitudinario en el Zócalo de la Ciudad de México, donde la mandataria capitalina encabezó la ceremonia.

Ese lunes 16 de marzo, nuevos inscritos en este programa social recibieron su tarjeta correspondiente en el Zócalo capitalino, después del proceso de registro coordinado por empleados del Gobierno local.

Hombres de 60 a 64 años pueden recibir este programa social exclusivo del Gobierno de la Ciudad de México. Video: X/@ClaraBrugadaM.

¿Cómo saber el saldo total de tu tarjeta de la Pensión Hombres Bienestar?

La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien) de la Ciudad de México informó el procedimiento para que los nuevos beneficiarios de este programa social revisen su saldo.

Explicó que deben llamar al teléfono 55-1000-1000 y después seleccionar la opción 2.

Fecha exacta del pago de marzo de la Pensión Hombres Bienestar. Foto: Secretaría de Bienestar e Igualdad Social.

Indicó que no es necesario modificar el NIP una vez que ingresen la tarjeta otorgada por el Gobierno de México para retirar su depósito correspondiente.

¿Cuándo será el depósito de marzo de la Pensión Hombres Bienestar en la CDMX?

De acuerdo a datos e información revelada el pasado lunes 16 de marzo por la Sebien de la Ciudad de México, la fecha exacta de pago de la Pensión Hombres Bienestar para nuevos beneficiarios que acaban de recibir su tarjeta será este próximo jueves 19 del presente mes.

Se tratará del primer pago de 3 mil pesos que se dispersará en sus respectivas tarjetas para antes de finalizar marzo.

El primer pago de la Pensión Hombres Bienestar para nuevos beneficiarios será el jueves 19 de marzo. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

Asimismo, la dependencia local dio a conocer la hora exacta en que será el depósito programado para este jueves 19 de marzo de la Pensión Hombres Bienestar 2026. Indicó que el pago se realizará a las 17:00 horas de dicho día.

Por lo tanto, es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales y avisos de esta dependencia local.