México

Sergio Mayer celebra la cancelación del megaproyecto turístico en Mahahual

La resolución anunciada por la autoridad ambiental representa, de acuerdo con el legislador, una medida de protección para los ecosistemas del país

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Sergio Mayer
El diputado federal de Morena respalda la preservación del patrimonio natural y la biodiversidad ante proyectos que puedan afectar el entorno. FOTO: GALO CAÑAS/ CUARTOSCURO.COM

Sergio Mayer, diputado federal de Morena, reconoció este 19 de mayo la determinación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de rechazar el proyecto “Perfect Day” en Mahahual.

De acuerdo con el legislador de Morena en sus redes sociales, esta resolución representa una acción en defensa del patrimonio natural y la biodiversidad del país.

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El diputado sostuvo que el desarrollo económico y turístico puede impulsarse únicamente si no pone en riesgo los recursos ambientales. Al expresar su postura, Mayer subrayó: “El futuro debe ser sustentable.

Mayer aseguró que desde la Cámara de Diputados continuará promoviendo y protegiendo los recursos naturales y el entorno, compromiso que, afirma, es prioritario para su labor legislativa.

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Semarnat rechaza el proyecto Perfect Day de Royal Caribbean en Mahahual

mahahual
Semarnat rechaza de manera definitiva el proyecto Perfect Day de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo. (Barceló.com)

La Semarnat rechazó de manera definitiva el proyecto Perfect Day, un parque acuático propuesto por Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, tras una amplia movilización de ambientalistas y habitantes que alertaron sobre el riesgo ecológico y social que representaría para la región.

Esta decisión, anunciada por Alicia Bárcena, titular de la dependencia, responde a la defensa del equilibrio ambiental en una zona caracterizada por su alta biodiversidad, presionada por intereses del turismo masivo y el desarrollo inmobiliario.

Con una propuesta para construir más de 30 toboganes, albercas, playas artificiales, restaurantes y bares, Perfect Day preveía destruir más de 90 hectáreas de selva y manglar, afectando de forma significativa el entorno natural de Mahahual. El complejo pretendía recibir diariamente hasta 20 mil visitantes, en una comunidad que sólo cuenta con poco más de 2 mil 600 habitantes, según datos expuestos en la conferencia de prensa de Semarnat.

Colectivos ambientales destacaron que tal concentración de personas y el cambio en el uso de suelo pondrían en peligro arrecifes, manglares y especies protegidas como el ocelote y las tortugas marinas.

Desde el arranque de la propuesta, asociaciones civiles denunciaron ante las autoridades federales el riesgo de pérdida de hábitats y de degradación progresiva de uno de los ecosistemas costeros más valiosos en México. Ante esta presión, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llegó a ordenar la suspensión temporal de las obras.

Presidencia y gobierno estatal condicionaron el desarrollo a la sustentabilidad

Sheinbaum Mañanera 11 agosto.
El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, condicionó el desarrollo económico a la protección ambiental en Quintana Roo. (Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La posición del gobierno federal fue clave para la resolución de Semarnat. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ordenó una revisión exhaustiva del proyecto e instruyó a la dependencia a vigilar la protección integral del ecosistema: Garantizar en todo momento la protección al ecosistema de la región”.

Por su parte, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, afirmó que respetaría la determinación de la autoridad federal, aunque subrayó que el crecimiento económico del estado sólo tendría sentido si es sustentable.

Antes de la resolución definitiva, el recurso de amparo que había frenado el desarrollo fue retirado. Las obras se habían reanudado en los días previos, lo que generó preocupación entre habitantes y activistas. Finalmente, bajo la presión social, la intervención gubernamental y la defensa legal, el proyecto Perfect Day de Royal Caribbean quedó cancelado.

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