México

Tostadas de tinga de zanahoria, ideales para cuaresma y reducir el consumo de carne

Una propuesta sabrosa y ligera que transforma la comida tradicional en una experiencia fresca para quienes buscan alternativas vegetales en días especiales

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Las tostadas de atún como una variante de uno de los platillos tradicionales en México. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Descubre cómo la zanahoria rallada y los sabores ahumados reinventan un clásico mexicano sin perder textura ni gusto para quienes desean una opción más saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tostadas de tinga de zanahoria consisten en zanahoria rallada salteada con cebolla, tomate y chipotle, servida sobre tostadas de maíz crujientes y rematada con lechuga, nata y queso fresco.

La técnica principal es el salteado, que realza el sabor de las verduras y mantiene su textura jugosa.

tostadas de zanahoria
Las tostadas de tinga de zanahoria ofrecen una alternativa vegetariana a la tinga tradicional, conservando sabor ahumado y toque picante.(YT: La cocina de Luz)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  1. 4 zanahorias grandes ralladas
  2. 1 cebolla mediana en juliana
  3. 2 dientes de ajo picados
  4. 3 tomates maduros rallados o triturados
  5. 1-2 chiles chipotles adobados (al gusto)
  6. 2 cucharadas de aceite de oliva
  7. 1 cucharadita de orégano seco
  8. Sal y pimienta al gusto
  9. 8 tostadas de maíz (pueden ser compradas o caseras)
  10. 1/2 lechuga romana cortada en tiras
  11. 100 g de queso fresco desmenuzado
  12. 100 ml de nata líquida o crema agria
  13. 1 aguacate en rodajas (opcional)
  14. Limón para acompañar

Cómo hacer tostadas de tinga de zanahoria, paso a paso

  1. Calienta el aceite en una sartén amplia a fuego medio.
  2. Añade la cebolla y el ajo. Sofríe hasta que la cebolla esté transparente.
  3. Incorpora la zanahoria rallada. Saltea unos 5 minutos, removiendo para que no se pegue.
  4. Agrega los tomates rallados y mezcla bien.
  5. Añade los chiles chipotle picados y el orégano seco. Cocina 10 minutos, hasta que la mezcla esté jugosa pero no líquida.
  6. Ajusta de sal y pimienta al gusto.
  7. Calienta las tostadas si son compradas, para que estén crujientes.
  8. Monta cada tostada con una base generosa de la tinga de zanahoria.
  9. Añade lechuga, queso fresco, nata y, si quieres, unas rodajas de aguacate.
  10. Sirve con limón al lado. No apiles las tostadas antes de servir para evitar que se humedezcan.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 8 tostadas (4 personas como plato principal).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 180 kcal
  • Proteínas: 4 g
  • Grasas: 7 g
  • Hidratos de carbono: 24 g
  • Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

Las tostadas de atún como una variante de uno de los platillos tradicionales en México. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
La tinga de zanahoria se puede conservar hasta 3 días en refrigeración, manteniendo las tostadas separadas para evitar humedad.(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La tinga de zanahoria se puede guardar en un recipiente hermético en la nevera hasta 3 días. Las tostadas deben mantenerse secas y montarse justo antes de servir.

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