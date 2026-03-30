Tostadas de tinga de zanahoria, ideales para cuaresma y reducir el consumo de carne

Las tostadas de tinga de zanahoria consisten en zanahoria rallada salteada con cebolla, tomate y chipotle, servida sobre tostadas de maíz crujientes y rematada con lechuga, nata y queso fresco.
La técnica principal es el salteado, que realza el sabor de las verduras y mantiene su textura jugosa.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 4 zanahorias grandes ralladas
- 1 cebolla mediana en juliana
- 2 dientes de ajo picados
- 3 tomates maduros rallados o triturados
- 1-2 chiles chipotles adobados (al gusto)
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de orégano seco
- Sal y pimienta al gusto
- 8 tostadas de maíz (pueden ser compradas o caseras)
- 1/2 lechuga romana cortada en tiras
- 100 g de queso fresco desmenuzado
- 100 ml de nata líquida o crema agria
- 1 aguacate en rodajas (opcional)
- Limón para acompañar
Cómo hacer tostadas de tinga de zanahoria, paso a paso
- Calienta el aceite en una sartén amplia a fuego medio.
- Añade la cebolla y el ajo. Sofríe hasta que la cebolla esté transparente.
- Incorpora la zanahoria rallada. Saltea unos 5 minutos, removiendo para que no se pegue.
- Agrega los tomates rallados y mezcla bien.
- Añade los chiles chipotle picados y el orégano seco. Cocina 10 minutos, hasta que la mezcla esté jugosa pero no líquida.
- Ajusta de sal y pimienta al gusto.
- Calienta las tostadas si son compradas, para que estén crujientes.
- Monta cada tostada con una base generosa de la tinga de zanahoria.
- Añade lechuga, queso fresco, nata y, si quieres, unas rodajas de aguacate.
- Sirve con limón al lado. No apiles las tostadas antes de servir para evitar que se humedezcan.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 8 tostadas (4 personas como plato principal).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 180 kcal
- Proteínas: 4 g
- Grasas: 7 g
- Hidratos de carbono: 24 g
- Fibra: 4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
La tinga de zanahoria se puede guardar en un recipiente hermético en la nevera hasta 3 días. Las tostadas deben mantenerse secas y montarse justo antes de servir.
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