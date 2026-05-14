Andrea Monserrat asegura que hay “blindaje político” a favor de la famosa saxofonista María Elena Ríos (Instagram/Andrea Monserrat )

La activista Andrea Monserrat Ramos Gómez acusó un nuevo obstáculo en el proceso penal contra María Elena Ríos Ortiz por la agresión ocurrida el 19 de diciembre de 2024 en el Hospital Reforma de Oaxaca.

Según Monserrat a través de sus redes sociales, un juez ha paralizado el avance del caso al argumentar que la policía no puede localizar a la saxofonista en los domicilios registrados para notificarla. La joven considera que existe un blindaje político en favor de Ríos que ha impedido que la causa avance a más de un año y medio del ataque.

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Juez alega dificultades para notificar a la saxofonista

Monserrat explicó que la justificación del juzgador para postergar las audiencias consiste en la presunta imposibilidad de ubicar a Ríos Ortiz. De acuerdo con la denunciante, este argumento se repite desde hace meses y ha resultado en la suspensión sistemática de las diligencias.

La afectada subrayó que existen pruebas videográficas del ataque registrado en el hospital, donde participaron Ríos Ortiz, su hermana Silvia Ríos y personal de seguridad asignado a la saxofonista. Pese a la evidencia, el proceso permanece estancado.

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Monserrat explicó que la justificación del juzgador para postergar las audiencias consiste en la presunta imposibilidad de ubicar a Ríos Ortiz (Especial)

Detalles de la agresión: golpes, vejaciones y abuso sexual

El incidente documentado en video muestra que la agresión no se limitó a los pasillos del hospital. Monserrat narró que fue perseguida hasta la vía pública, donde fue despojada de su ropa interior y sometida a agresión sexual, lo que le provocó lesiones en sus partes íntimas.

La joven enfatizó que durante toda la agresión estuvo presente la agente del Ministerio Público Luz Gabriela Pacheco Pacheco, quien no intervino ni solicitó apoyo. Monserrat relató: “Tuve que pedir ayuda a dos agentes vestidos de civil porque la funcionaria solo observó sin hacer nada”.

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Denuncias de sesgo institucional y protección mediática

Desde la presentación de la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Monserrat ha identificado un sesgo que beneficia a la saxofonista. Considera que, por su condición de víctima de un ataque con ácido en 2019 y por su activismo, Ríos Ortiz cuenta con protección institucional y cobertura favorable en medios.

Monserrat señaló como ejemplo que la ex secretaria de las Mujeres federal, Citlali Hernández, desestimó públicamente las pruebas en contra de Ríos y pidió que no se le victimizara. Para la denunciante, “el activismo y el favoritismo político no deben ser recursos para la impunidad”.

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Contexto del conflicto y versiones enfrentadas

El conflicto entre Monserrat y Ríos Ortiz surgió tras el traslado de Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista, al Hospital Reforma. Ríos acudió a la clínica para manifestarse y evitar una posible fuga de Vera Carrizal. Monserrat estaba en el hospital porque es pareja del abogado defensor del imputado.

(RS)

Ambas mujeres exponen versiones opuestas sobre el origen de la riña. Monserrat asegura que fue agredida sin provocación por Ríos, su hermana y escoltas, y mostró lesiones físicas tras el incidente. Ríos sostiene que actuó en defensa propia ante intimidaciones de Monserrat, quien, según la saxofonista, la ha hostigado de forma reiterada en el contexto de las audiencias penales.

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Acusaciones y situación judicial actual

Tras los hechos, Monserrat formalizó su denuncia por abuso sexual y lesiones ante la Fiscalía de Oaxaca. El caso sigue abierto sin que se haya logrado una notificación formal a Ríos Ortiz, lo que ha impedido que inicie el juicio oral. La denunciante considera que la falta de avance es evidencia de la protección política y mediática que rodea a la saxofonista.