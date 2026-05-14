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Diego Luna sorprende en Cannes al recibir ovación de cinco minutos por su nueva película ‘Ceniza en la boca’

El reconocimiento en Francia disparó la atención internacional sobre la adaptación literaria a cargo de talentos mexicanos, proyectando su alcance más allá del festival

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Director Diego Luna poses during a photocall for the the film "Ashes" (A Mouthful of Ash - Ceniza en la Boca) as part of Special Screenings at the 79th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 13, 2026. REUTERS/Sarah Meyssonnier
Director Diego Luna poses during a photocall for the the film "Ashes" (A Mouthful of Ash - Ceniza en la Boca) as part of Special Screenings at the 79th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 13, 2026. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Diego Luna recibió una ovación de pie de 5 minutos en el Festival de Cannes tras la proyección de su nueva película, consolidando el reconocimiento internacional para el cine mexicano.

El director celebró este logro en la sala Buñuel ante el público y su equipo, en uno de los encuentros más destacados de la jornada.

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La proyección de Ceniza en la boca provocó durante cinco minutos continuos los aplausos del público y la prensa en Cannes, en el marco de la 79.ª edición del festival.

La película, dirigida y coescrita por Luna, es una adaptación de la novela homónima de Brenda Navarro y marca el cuarto largometraje de ficción del cineasta. El recibimiento evidencia el creciente interés global por el cine mexicano y la fuerza de su narrativa en escenarios de relevancia internacional.

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Director Diego Luna poses during a photocall for the the film "Ashes" (A Mouthful of Ash - Ceniza en la Boca) as part of Special Screenings at the 79th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 13, 2026. REUTERS/Sarah Meyssonnier
Director Diego Luna poses during a photocall for the the film "Ashes" (A Mouthful of Ash - Ceniza en la Boca) as part of Special Screenings at the 79th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 13, 2026. REUTERS/Sarah Meyssonnier

La ovación de cinco minutos en Cannes

El ambiente en la sala fue de celebración genuina tras la función especial. Diego Luna aprovechó ese momento para compartir con el elenco y colegas como Gael García y Alfonso Cuarón, presentes entre los asistentes. Adriana Paz y Anna Díaz, protagonistas de la cinta, se sumaron al festejo luego de la proyección.

Visiblemente emocionado, el director dedicó la película a sus hijos y evocó a su padre, quien estuvo con él en una proyección previa en Cannes hace dieciséis años. Luna expresó ante el público:

“Hace dieciséis años fue mágico lo que pasó aquí al presentar una película de padres ausentes que se llamaba ‘Abel’ y estaba en la sala mi papá, a quien le dediqué esa función. Este año ya no está en la sala porque ya no está con nosotros, pero también se la dedico a él y tengo la hermosa oportunidad de dedicársela a mi hija que está estudiando y también a mi hijo que está aquí, porque esta película también trata de ausencias”.

Diego Luna and Adriana Paz pose on the red carpet during arrivals for the opening ceremony and the screening of the film "La Venus electrique" (The Electric Kiss) Out of competition, at the 79th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 12, 2026. REUTERS/Marko Djurica
Diego Luna and Adriana Paz pose on the red carpet during arrivals for the opening ceremony and the screening of the film "La Venus electrique" (The Electric Kiss) Out of competition, at the 79th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 12, 2026. REUTERS/Marko Djurica

La nueva película de Diego Luna

Ceniza en la boca toma como punto de partida la novela de Brenda Navarro, publicada en 2022.

El relato sigue a Lucila, una joven de 21 años interpretada por Anna Díaz, quien viaja con su hermano Diego, de 14 años y a cargo de Benny Emmanuel, desde México hasta España con la esperanza de reencontrarse con su madre Isabel, personaje que encarna Adriana Paz, tras ocho años de separación.

Director Diego Luna poses during a photocall for the the film "Ashes" (A Mouthful of Ash - Ceniza en la Boca) as part of Special Screenings at the 79th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 13, 2026. REUTERS/Manon Cruz
Director Diego Luna poses during a photocall for the the film "Ashes" (A Mouthful of Ash - Ceniza en la Boca) as part of Special Screenings at the 79th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 13, 2026. REUTERS/Manon Cruz

La trama se desarrolla entre la Ciudad de México, Madrid y Barcelona, explorando el desarraigo, los conflictos identitarios y las tensiones familiares propias de la experiencia migratoria.

El eje central del filme es el de las “ausencias” y las decisiones que transforman las relaciones entre padres e hijos, un tema que, según Luna, forma parte de su propia introspección personal.

El elenco principal lo integran:

  • Anna Díaz (Lucila)
  • Benny Emmanuel (Diego)
  • Adriana Paz (Isabel)
  • Luisa Huertas
  • Guillermo Ríos
  • Sergio Bautista
  • Teresa Lozano
  • Adriana Jacomé

El guion fue escrito por Diego Luna junto a Abia Castillo y Diego Rabasa. Con este proyecto, el director refuerza la apuesta del cine mexicano por historias universales que cruzan fronteras y conectan con espectadores de diversas latitudes.

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