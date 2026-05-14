Tarifa de verano CFE 2026: cómo saber si tu recibo de luz tiene subsidio por altas temperaturas

El subsidio de tarifa de verano beneficia a aproximadamente 20,8 millones de familias —equivalente al 42% de los usuarios en el país—, quienes durante los meses más calurosos reciben un ajuste favorable en su recibo. (Archivo)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) aplica durante 2026 la tarifa de verano, un esquema temporal que busca proteger a millones de usuarios domésticos ante las olas de calor.

El propósito es evitar que el incremento en el uso de ventiladores, aire acondicionado y otros sistemas de enfriamiento derive en cobros desproporcionados por consumo eléctrico.

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El subsidio de tarifa de verano beneficia a aproximadamente 20,8 millones de familias —equivalente al 42% de los usuarios en el país—, quienes durante los meses más calurosos reciben un ajuste favorable en su recibo.

Este apoyo se dirige a localidades donde la temperatura media mensual durante el verano alcanza o supera los 25 °C, con escalas que llegan hasta los 33 °C en las regiones más cálidas.

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Definición y funcionamiento de la tarifa de verano

De esta forma, las familias pueden emplear sistemas de enfriamiento sin que el costo del servicio eléctrico aumente de forma abrupta mientras se mantengan dentro de los rangos definidos. (Imagen ilustrativa Infobae)

La tarifa de verano es un apoyo temporal otorgado por la CFE para ampliar los límites de consumo subsidiado de energía eléctrica en zonas donde el calor extremo incrementa la demanda.

De esta forma, las familias pueden emplear sistemas de enfriamiento sin que el costo del servicio eléctrico aumente de forma abrupta mientras se mantengan dentro de los rangos definidos.

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Esta medida no constituye una invitación a consumir más electricidad, sino que busca evitar aumentos drásticos en el recibo debido a factores climáticos excepcionales.

El subsidio se refleja directamente en el recibo de luz mediante la asignación de una tarifa especial según la localidad y la temperatura media registrada durante el verano.

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Para 2026, la tarifa 1F —la más alta de este esquema— fija el costo del consumo básico en $0.81 por kilowatt-hora (kWh) para consumos entre 1 y 2.400 kWh, y en $1.00 por kWh para consumos de 2.401 a 5.000 kWh, mientras que el consumo intermedio no supera los $1.20 por kWh.

Estas cifras representan un alivio frente a las tarifas ordinarias, donde los excedentes pueden superar los $3.50 por kWh.

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Criterios oficiales y condiciones de aplicación

La CFE determina la asignación de la tarifa de verano con base en la temperatura mensual media registrada durante los seis meses consecutivos más calurosos del año en cada localidad.

No se aplica de manera uniforme por estado o municipio, sino que depende de criterios técnicos y climáticos específicos validados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

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El beneficio se dirige a usuarios domésticos de bajo consumo que pertenecen a las tarifas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F. Cada tarifa corresponde a un umbral mínimo de temperatura:

1A: desde 25 °C;

1B: desde 28 °C;

1C: desde 30 °C;

1D: desde 31 °C;

1E: desde 32 °C;

1F: desde 33 °C.

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El usuario puede confirmar si su comunidad recibe este beneficio al verificar el tipo de tarifa asignada en su recibo de luz, donde se indica el código correspondiente.

Estados y regiones donde aplica

El subsidio de verano se activa para atenuar el impacto económico en los hogares y mantener la estabilidad financiera de las familias mexicanas durante los periodos de calor extremo. (Infobae-Itzallana)

El subsidio de verano no cubre la totalidad de los estados, sino que se otorga en localidades con temperaturas extremas, seleccionadas a partir de registros oficiales de calor. Para 2026, las entidades donde se ha confirmado la aplicación de este esquema incluyen:

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Baja California

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Nayarit

Colima

San Luis Potosí

Morelos

Guerrero

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

En algunos casos, como Quintana Roo, los trámites para acceder a la tarifa 1F siguen en curso y se prevé que el cambio entre en vigor de forma progresiva.

Influencia de las olas de calor y justificación del subsidio

La CFE reconoce que equipos como el aire acondicionado pueden llegar a representar hasta el 40% del consumo registrado en el recibo. Si no existiese el subsidio, un mayor número de familias rebasaría el límite permitido y pasaría a la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los meses de calor extremo, la demanda eléctrica en los hogares aumenta de forma natural por el uso intensivo de sistemas de refrigeración.

La CFE reconoce que equipos como el aire acondicionado pueden llegar a representar hasta el 40% del consumo registrado en el recibo. Si no existiese el subsidio, un mayor número de familias rebasaría el límite permitido y pasaría a la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), que carece de apoyo gubernamental y eleva considerablemente el costo del servicio.

El subsidio de verano se activa para atenuar el impacto económico en los hogares y mantener la estabilidad financiera de las familias mexicanas durante los periodos de calor extremo. La duración de este beneficio varía según la región, pero suele abarcar los seis meses más cálidos del año conforme a los registros climáticos oficiales.

Procedimiento para verificar el acceso al subsidio

Para saber si se cuenta con el beneficio de tarifa de verano, el usuario debe consultar el apartado de tipo de tarifa en su recibo de luz. También es posible verificar esta información en la aplicación “Mi CFE”, llamando al número 071, o acudiendo a cualquier Centro de Atención a Clientes de la empresa.

La CFE subraya que el ahorro depende de los hábitos de consumo. Recomienda aprovechar la ventilación natural, emplear focos eficientes, ajustar la temperatura de los aparatos de aire acondicionado a 24 °C o 25 °C, revisar sellos de puertas y ventanas, y desconectar dispositivos que no se utilizan para evitar el consumo fantasma.

El esquema de tarifa de verano constituye una medida oficial que busca impedir incrementos abruptos en los recibos de luz y proteger el bolsillo de millones de familias mexicanas durante la temporada de calor extremo en 2026.