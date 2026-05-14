Último Dragón cumple 39 años de carrera: el japonés que encontró la gloria en México

(Ilustración: IA)

Este 13 de mayo de 2026 quedó marcado como una fecha especial para la lucha libre internacional, ya que se cumplieron 39 años desde el debut profesional de Yoshihiro Asai, mejor conocido como el legendario Último Dragón. El gladiador japonés inició su trayectoria en 1987 dentro de la histórica Arena Afición de Pachuca, un recinto que vio nacer a una de las máximas figuras extranjeras que ha tenido el pancracio mexicano.

Aquella noche de mayo, el joven nipón tuvo una complicada presentación enfrentando a Los Misioneros de la Muerte, agrupación integrada por El Signo, Negro Navarro y El Texano. Aunque apenas comenzaba su carrera, Yoshihiro Asai dejó ver cualidades que con el tiempo lo convertirían en una estrella mundial.

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(Especial)

Sus inicios en México

Antes de adoptar el personaje de Último Dragón, Asai llegó a México para entrenar y perfeccionar su estilo bajo la influencia de la lucha libre mexicana. El japonés quedó maravillado con la velocidad, las llaves y el estilo aéreo que predominaba en las arenas nacionales. Durante sus primeros años trabajó en funciones pequeñas y recorrió distintos escenarios del país hasta consolidarse como una promesa internacional.

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Con el paso del tiempo, el luchador combinó la disciplina japonesa con el espectáculo mexicano, creando un estilo único que revolucionó a toda una generación de gladiadores. Su imagen enmascarada y sus movimientos espectaculares rápidamente llamaron la atención del público.

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Sus rivalidades

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A lo largo de casi cuatro décadas, Último Dragón protagonizó intensas rivalidades frente a figuras importantes de la lucha libre mexicana y mundial. En México sostuvo enfrentamientos memorables contra luchadores como Jushin Thunder Liger, Blue Panther y Negro Casas.

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Además, sus duelos en Japón y Estados Unidos ante gladiadores técnicos y rudos ayudaron a consolidar su reputación como uno de los luchadores más completos de su generación. Su capacidad para adaptarse a cualquier estilo le permitió mantenerse vigente durante décadas.

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Empresas nacionales y extranjeras donde luchó

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La carrera de Último Dragón estuvo ligada a importantes empresas de México y del extranjero. En territorio mexicano participó en compañías como el Consejo Mundial de Lucha Libre y Asistencia Asesoría y Administración.

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A nivel internacional también brilló en empresas como New Japan Pro-Wrestling, World Championship Wrestling y World Wrestling Entertainment. Gracias a su talento, Último Dragón se convirtió en uno de los luchadores japoneses más influyentes en la historia de la lucha libre mexicana y mundial.

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