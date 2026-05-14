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Alicia Villarreal dice que no necesita permiso de Arturo Carmona para casarse con Cibad Hernández

La cantante sorprendió al revelar detalles de su relación sentimental mientras pidió respeto para su familia en medio de la atención mediática

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(Captura programa Hoy // IG)
La declaración de Alicia Villarreal sobre su posible boda con Cibad Hernández genera revuelo debido a su vínculo religioso aún vigente con Arturo Carmona. - (Captura programa Hoy // IG)

La declaración sobre la posibilidad de una boda con Cibad Hernández, pese a no haber finalizado aún su vínculo religioso con Arturo Carmona, generó sorpresa y reavivó el debate en torno a la situación sentimental de la cantante.

Durante su arribo a Ciudad de México para el concierto programado en el Auditorio Nacional, Alicia Villarreal enfrentó preguntas sobre su vida privada y el proceso legal que atraviesa.

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En ese contexto, la intérprete solicitó respeto hacia sus hijos, subrayando su intención de mantenerlos alejados de la controversia y resguardar su tranquilidad, sin profundizar en detalles personales.

Alicia Villarreal pide frenar preguntas sobre sus hijos

Cibad Hernández estaría buscando manejar la carrera de Alicia Villarreal
Alicia Villarreal solicita respeto hacia la privacidad de sus hijos y evita entrar en detalles personales durante su llegada al Auditorio Nacional. (IG/@cibadoficial11)

Al referirse a la constante exposición de las nuevas generaciones ante la opinión pública, Alicia Villarreal consideró que se trata de una situación complicada y remarcó su decisión de no brindar declaraciones que involucren directamente a su familia.

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A su llegada a la capital del país, la cantante fue abordada por medios de comunicación y, aunque mantuvo una actitud cordial, estableció límites claros sobre ciertos asuntos familiares.

La artista expresó de manera directa: “Quisiera ya no mencionar de mis hijos ni hablar de mis hijos”, y aseguró que mantiene una buena relación con ellos, quienes, según relató, siguen concentrados en sus actividades personales y profesionales.

La cantante habla de su futuro con Cibad Hernández

Alicia Villarreal y Cibad Hernández posando para una selfie en una calle adoquinada de Italia, con tiendas de bolsos de cuero al fondo
“No pediremos permiso”, asegura Cibad Hernández sobre su relación con Alicia Villarreal, elevando la polémica respecto a un futuro enlace. (Instagram: @cibadoficial11 y lavillarrealmx)

La conversación tomó otro rumbo cuando fue cuestionada sobre una posible boda con Cibad Hernández. Aunque sigue sin resolverse su situación religiosa con Arturo Carmona, Villarreal dejó ver que su relación actual atraviesa un momento estable.

“Él no tiene nada que firmar. Estamos muy a gusto nosotros. No necesitamos de nadie”, dijo la intérprete, dejando entrever que no considera indispensable la autorización de terceros para dar un siguiente paso sentimental.

Cibad Hernández también reaccionó con humor al tema y lanzó una frase que rápidamente llamó la atención: “No pediremos permiso”. El comentario desató revuelo entre los presentes y elevó aún más la polémica alrededor de la pareja.

Alicia Villarreal descarta volver a ser mamá

La cantante se reafirma en la idea de proteger su vida personal y familiar de la exposición mediática durante sus declaraciones previas al concierto en la Ciudad de México. - (Mariana L. Martínez/Infobae México)
La cantante se reafirma en la idea de proteger su vida personal y familiar de la exposición mediática durante sus declaraciones previas al concierto en la Ciudad de México. - (Mariana L. Martínez/Infobae México)

A pocas horas de reencontrarse con su público en uno de los escenarios más emblemáticos de la capital mexicana, Alicia Villarreal volvió a situarse en el centro de la conversación pública con sus declaraciones. Consultada sobre la posibilidad de tener otro hijo junto a Cibad Hernández, la cantante descartó por completo esa opción, dejando claro entre risas que esa etapa ya concluyó para ella.

“¡No, hombre, yo ya terminé hace mucho!”, exclamó la artista, quien aprovechó para bromear acerca de las responsabilidades familiares que asumió en el pasado.

Además de abordar el tema de su relación, Villarreal respondió con sentido del humor a los cuestionamientos sobre su vida personal, reafirmando su postura y límites frente a la exposición mediática.

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