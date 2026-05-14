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Celia Lora sale en defensa de Vadhir Derbez tras denuncia por abuso sexual: “Le escribí para apoyarlo”

La famosa habló con la prensa sobre la polémica que rodea al hijo de Eugenio

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Celia Lora y Vadhir Derbez -México- 14 mayo
(Instagram)

Celia Lora respaldó públicamente a Vadhir Derbez tras la denuncia por presunto abuso sexual que enfrenta el actor. En un encuentro reciente con la prensa, la hija de Alex Lora expresó que la situación es complicada para la familia Derbez y subrayó que “son buenas personas”.

El caso involucra una acusación interpuesta en abril por una modelo estadounidense de 19 años en la Ciudad de México, que derivó en una investigación formal.

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La defensa de Vadhir Derbez denunció que antes de la presentación formal de la acusación el actor habría recibido mensajes de extorsión por redes sociales y WhatsApp.

Hasta el momento, la Fiscalía de la Ciudad de México no ha confirmado si hay una orden de aprehensión vigente contra el artista.

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Celia Lora interpuso una orden contra Lizbeth Rodríguez para que no mencione a Alex Lora
Celia Lora notificó a Lizbeth Rodíguez que no podría volver a mencionar a Alex Lora por "colgarse" de su fama Foto: Cuartoscuro

Celia Lora defendió a Vadhir Derbez y a su familia

Durante la conversación con reporteros, Celia Lora relató que le escribió directamente a Vadhir Derbez para mostrarle su apoyo, tanto de su parte como de la de sus padres.

“Obviamente le escribí para apoyarlo, para hacer lo mejor de parte mía y de mis papás. Es que para él es nuevo, la situación sí está de la chingada. Entonces sí, mi apoyo”, dijo la conductora.

Lora consideró que el caso ha afectado no solo al actor, sino a toda la familia Derbez: “No es solo él, es a toda su familia, que todos son bien buena onda y todos han trabajado toda la vida. Por una estupidez en un segundo vale madre”.

La también actriz sugirió que la situación podría estar relacionada con la exposición pública del patrimonio de Eugenio Derbez, padre de Vadhir, algo que también señalaron los abogados del actor.

Primer plano de Vadhir Derbez, un hombre con tez morena, barba incipiente y gorra oscura, mirando hacia abajo con expresión seria. Se ve una cadena plateada
El actor es acusado por una modelo estadounidense de 19 años. (Vadhir Derbez: Instagram)

“Dicen: ‘Pídele a tu papá el dinero, seguro debe ser un palo chido’”, comentó Lora sobre los mensajes de extorsión.

Vadhir Derbez acusó extorsión y negó los hechos

Vadhir Derbez rompió el silencio recientemente y negó categóricamente las acusaciones de abuso sexual hechas en su contra. En entrevista con el programa De Primera Mano, el actor declaró: “Si estoy aquí dando la cara es porque créeme que tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió”.

La denuncia fue presentada el 2 de abril ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la CDMX y se hizo pública el 6 de mayo. Según el documento oficial, la modelo fue contratada para un video musical y relató que Vadhir la habría llevado a su camerino, donde supuestamente ocurrió el incidente.

Vadhir Derbez poses on the red carpet at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Ronda Churchill
Vadhir Derbez poses on the red carpet at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Ronda Churchill

El abogado de Derbez, Enrique González Casanova, afirmó que existen grabaciones continuas del set que demostrarían la imposibilidad de los hechos denunciados. La defensa también sostiene que la denuncia forma parte de un esquema de extorsión, presuntamente vinculado a una red de trata de personas con conexiones entre México y Colombia.

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