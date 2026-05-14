México

Mundial 2026: visa, documentos y requisitos que necesitan los ciudadanos de Japón para entrar a México

Una visita sin imprevistos depende de cumplir los detalles migratorios y reunir todos los papeles requeridos por las autoridades mexicanas

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Ilustración con las banderas de Japón y México, la Copa Mundial FIFA en el centro, aviones volando, pasaportes, el Monte Fuji y una pirámide maya.
La posesión de un boleto de entrada al estadio no sustituye los requisitos migratorios ni exime a los aficionados japoneses de cumplir con la documentación solicitada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección japonesa disputará varios partidos en territorio mexicano durante el Mundial 2026.

Para que turistas japoneses en México no tengan inconvenientes con migración y puedan disfrutar plenamente de los encuentros, es fundamental conocer los documentos y requisitos migratorios que exige el gobierno mexicano para quienes llegan desde Japón con planes de asistir a los partidos o recorrer el país como turistas.

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¿Quiénes pueden ingresar sin visa y en qué condiciones?

Ciudadanos japoneses que viajen a México con fines turísticos, de negocios o para asistir a eventos deportivos como el Mundial 2026 no necesitan tramitar visa si su estancia será menor a 180 días y no realizarán actividades remuneradas.

México mantiene a Japón en su lista oficial de países cuyos nacionales están exentos de visa para visitas cortas, siempre y cuando el motivo principal sea el turismo o actividades empresariales sin pago en territorio mexicano.

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El ingreso sin visa permite participar en actividades como asistir a partidos, ferias, conferencias, capacitaciones, tratamientos médicos o viajes de placer.

Sin embargo, cualquier trabajo remunerado, prácticas profesionales o estudios que excedan los 180 días requieren el visado correspondiente.

Vista superior de múltiples pasaportes, algunos abiertos mostrando sellos y visas, con aviones de juguete y líneas punteadas sobre un mapa mundial.
El Instituto Nacional de Migración puede realizar entrevistas breves en los filtros de ingreso para verificar la veracidad de los motivos de viaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Documentos indispensables para cruzar migración en México

Al llegar a México, los ciudadanos japoneses deben presentar su pasaporte vigente ante los filtros migratorios. No se acepta ningún otro documento de identidad como sustituto del pasaporte.

Es indispensable que el pasaporte tenga vigencia suficiente para cubrir la totalidad de la estancia, aunque la normativa mexicana solo exige que esté válido al momento del ingreso; algunas aerolíneas pueden requerir que tenga al menos seis meses de vigencia para abordar el vuelo.

Otros documentos nipones de identificación, como la licencia de conducir, o la tarjeta My Number Card, no sustituyen al pasaporte vigente ni son autorizados por el Instituto Nacional de Migración (INM) para ingresar a México.

Primer plano de manos sosteniendo un pasaporte azul, papeles con un clip y una tarjeta oscura sobre un escritorio blanco iluminado por luz natural.
No existe ningún requisito de vacunación obligatoria o recomendada para ciudadanos japoneses que ingresen a México como turistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes ingresan por vía aérea, la Forma Migratoria Múltiple (FMM) se genera automáticamente y ya no es necesario portar el formato físico, pues los datos quedan registrados digitalmente al momento de sellar el pasaporte.

Si el ingreso se realiza por vía terrestre, el visitante japonés debe llenar la FMM manualmente y entregarla al personal migratorio.

El oficial mexicano puede solicitar documentos que comprueben el motivo del viaje, como confirmaciones de hospedaje, itinerarios de viaje, prueba de fondos suficientes para cubrir los gastos durante la estancia y boletos de regreso.

Es recomendable tener reservas de hotel impresas o digitales, así como comprobantes de vuelos de salida, en caso de que el INM requiera información adicional.

Hombre con camisa a rayas azules sentado en un aeropuerto, revisando documentos y estados de cuenta. Sobre la mesa hay un pasaporte y tarjetas de crédito.
En caso de ingresar a México por motivos académicos o para cursos superiores a 180 días, los ciudadanos japoneses deberán tramitar el visado correspondiente antes de viajar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solvencia económica y motivos frecuentes de inadmisión

Uno de los requisitos más revisados por las autoridades migratorias mexicanas es la solvencia económica.

El visitante japonés debe estar preparado para mostrar tarjetas de crédito, efectivo, cheques de viajero o estados de cuenta bancarios que acrediten la capacidad de pagar alojamiento, alimentación, transporte y otros gastos, ya que las autoridades migratorias de México están facultadas para solicitarlos.

Las autoridades pueden solicitar evidencia de al menos 50 dólares estadounidenses (o su equivalente en yenes japoneses o pesos mexicanos) diarios por persona para la duración total del viaje.

Migración puede negar la entrada a quienes no acrediten el propósito turístico o la fuente de recursos económicos. En estos casos, la retención temporal y el retorno inmediato en el primer vuelo disponible son escenarios posibles. Es importante conservar comprobantes y poder explicarlos con claridad en caso de entrevista.

Infografía que ilustra los requisitos económicos para turistas japoneses en México, mostrando un oficial de inmigración, turistas, dinero, tarjetas, pasaporte denegado y un aeropuerto.
Una infografía detalla los requisitos económicos y de solvencia que deben cumplir los turistas japoneses al ingresar a México, incluyendo un monto mínimo diario de 50 dólares y las consecuencias de no presentar la documentación adecuada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para una experiencia sin contratiempos durante el Mundial

Antes de viajar, las autoridades mexicanas recomiendan revisar que el pasaporte esté en regla, preparar reservas de hotel, guardar comprobantes de boletos de avión y contar con pruebas de solvencia económica.

Es importante saber que la autoridad migratoria puede solicitar estos documentos en cualquier filtro de revisión, tanto al ingresar como al salir del país.

Durante el Mundial 2026, se prevé un aumento en el flujo de viajeros, por lo que los controles pueden ser más estrictos.

Mantener todos los papeles organizados y responder con claridad a las preguntas del personal migratorio permitirá a los aficionados japoneses mayores posibilidades de disfrutar su viaje a México.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La inscripción en el Registro de Matrícula Consular japonés en México puede facilitar la atención en caso de emergencias médicas, pérdida de documentos o situaciones imprevistas durante el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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