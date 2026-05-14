Cómo preparar flan casero sin azúcar y con menos calorías

Flan de Gansito, una fusión creativa que mezcla la suavidad del flan con el sabor icónico del pastelito, despertando nostalgia y antojo en cada bocado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El flan es el postre clásico que nunca falla, pero muchas personas buscan opciones más livianas para cuidar la salud sin resignar sabor. Hacer un flan casero sin azúcar y con menos calorías es posible y el resultado sorprende: textura suave, dulzor justo y mucho menos remordimiento.

Esta versión se prepara con huevos, leche descremada (o vegetal) y endulzantes sin calorías, manteniendo el espíritu del flan tradicional pero adaptado a una alimentación más saludable. Es fácil, económico y apto para quienes controlan su consumo de azúcar.

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Receta de flan casero sin azúcar y con menos calorías

El flan casero sin azúcar utiliza leche descremada, huevos y endulzante apto para cocción. El caramelo se reemplaza por una base de endulzante líquido o, si se prefiere, se omite para reducir aún más las calorías.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora

Preparación: 10 minutos

Cocción: 50 minutos

Ingredientes

4 huevos grandes 500 ml de leche descremada (o leche vegetal sin azúcar) 1/2 taza de endulzante granulado apto para cocción (eritritol, sucralosa, stevia, etc.) 1 cucharadita de esencia de vainilla Endulzante líquido para reemplazar el caramelo (opcional)

Delicioso flan adornado con ciruelas pasa y caramelo oscuro, ideal para cualquier ocasión especial. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer flan casero sin azúcar y con menos calorías, paso a paso

Precalentar el horno a 160 °C y preparar una fuente para baño María. Si se desea, cubrir el fondo de la flanera con unas gotas de endulzante líquido (opcional). En un bol, batir los huevos con el endulzante y la vainilla hasta integrar, sin llegar a espumar. Calentar la leche (sin que llegue a hervir) y añadir de a poco a la mezcla de huevos, revolviendo suave para evitar que se cocinen. Volcar la preparación en la flanera. Colocar la flanera dentro de la fuente con agua caliente (baño María). Hornear durante 50 minutos, o hasta que el flan esté firme y al pinchar con cuchillo salga limpio. Enfriar primero a temperatura ambiente y luego en heladera, mínimo 4 horas antes de desmoldar.

Consejos técnicos:

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No batir demasiado los huevos para evitar burbujas en el flan.

El baño María ayuda a lograr la textura suave y pareja.

Para flan vegano, usar leche vegetal y 1 sobre de agar-agar en vez de huevos (seguir instrucciones del sobre).

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 65 kcal

Grasas: 2 gr

Carbohidratos: 4 gr

Proteínas: 7 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 4 días, bien tapado. No apto para freezer.