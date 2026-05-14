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México arranca participación en la Copa del Mundo de Clavados de Altura 2026 en Fort Lauderdale

Jonathan Paredes lidera a la delegación mexicana en el arranque del serial de clavados de altura en Fort Lauderdale

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(CONADE)
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La selección mexicana de clavados de altura iniciará este fin de semana su actividad internacional en la primera fecha de la Copa del Mundo de Clavados de Altura 2026, que se realizará en el Fort Lauderdale Aquatic Center, en Florida, Estados Unidos.

El certamen organizado por World Aquatics reunirá a competidores de distintos países entre el 15 y 16 de mayo.

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México llegará a la competencia con la delegación más numerosa del evento, integrada por seis clavadistas que participarán en las pruebas de plataforma de 27 metros varonil y 20 metros femenil.

Jonathan Paredes encabeza al equipo mexicano en Florida

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La representación nacional será liderada por Jonathan Paredes, uno de los referentes mexicanos de la disciplina y medallista mundial en Barcelona 2013, Kazán 2015 y Gwangju 2019.

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En la rama varonil de 27 metros también competirán Antonio Corzo Díaz, Sergio Guzmán y Yolotl Otniel Martínez Cabral. Por su parte, en la prueba femenil de 20 metros participarán Alejandra Sofía Aguilar Tovar y Tania Cuevas Martínez.

La primera parada del serial contará con la participación de 35 atletas provenientes de 15 países, en lo que será el arranque de la temporada internacional de la especialidad.

Así se disputará la primera fecha de la Copa del Mundo

(CONADE)
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Las actividades comenzarán el viernes 15 de mayo con las rondas preliminares de ambas ramas. Un día después se llevarán a cabo las semifinales y finales para definir a los primeros ganadores del circuito.

Durante la competencia, los clavadistas varoniles realizarán dos ejecuciones por jornada desde la plataforma de 27 metros, mientras que las mujeres harán el mismo número de saltos desde los 20 metros. La clasificación final se determinará con base en la puntuación acumulada.

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