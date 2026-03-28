México

Así se elegirá a la joven que tomará el boleto de Sheinbaum para la inauguración del Mundial

La inauguración se llevará a cabo el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte, conocido como Estadio Azteca

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(Infobae-Itzallana)
La presidenta Claudia Sheinbaum rifará su boleto para asistir a la inauguración del Mundial 2026.

Tal como lo prometió la presidenta Claudia Sheinbaum, la convocatoria para participar en la “rifa” del boleto que dará acceso a una joven mexicana a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio, permanece abierta.

Por lo anterior, la Secretaría de las Mujeres ha invitado a participar en la convocatoria emitida por la titular del Ejecutivo Federal, la cual tiene por nombre “Representa a México en la inauguración del Mundial 2026”.

El propósito central de la propuesta promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consiste en otorgar visibilidad al talento deportivo femenino y facilitar su participación para que representen a México en uno de los eventos deportivos de mayor relevancia internacional.

Así es el proceso para seleccionar a joven mexicana

La presidenta presenciará la inauguración desde el Zócalo de la Ciudad de México junto a la ciudadanía, mientras el boleto número 001, recibido en un acto protocolario, se destinará a una joven mexicana que podrá asistir al estadio ese día.

Con esta acción, el Gobierno de México busca reforzar la visibilidad y el impulso de las mujeres en todos los ámbitos, especialmente en el deporte, donde las jóvenes participan activamente en el cambio cultural.

El proceso para elegir a la representante nacional se organiza mediante un concurso dirigido a mexicanas entre 16 y 25 años, quienes deberán demostrar su técnica y control en el fútbol.

En compañía del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum llegó al Centro John F. Kennedy para el Sorteo del Mundial 2026
FIFA reafirma su confianza en México y el gobierno de Sheinbaum para realizar el Mundial 2026 (REUTERS)

El reto consiste en grabar un video vertical de dos minutos donde mantengan el balón en el aire el mayor tiempo posible mediante dominadas. Las interesadas deben:

  • Grabar su video demostrando habilidad técnica.
  • SubirloYouTube.
  • Registrar su participación y el enlace del video en la página oficial: mundialsocial.gob.mx antes del 10 de abril.

Una vez cerrado el registro, un jurado compuesto por la árbitra internacional Katia Itzel García, la futbolista Charlyn Corral y la periodista Gabriela Fernández seleccionará a la ganadora, quien representará a México en este evento histórico.

Copa Mundial 2026 en México

El Estadio Banorte ha sido designado para acoger el partido de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el jueves 11 de junio. Este recinto se convierte en el primero en la historia en recibir tres encuentros inaugurales de la Copa Mundial de la FIFA.

El calendario oficial del torneo ya se encuentra disponible, con 104 partidos y la participación de 48 selecciones distribuidas en 16 sedes de Canadá, México y Estados Unidos.

La selección mexicana abrirá la competencia como anfitriona en la capital del país, en el mismo estadio que fue escenario de las finales y los partidos de apertura en las ediciones de 1970 y 1986.

México disputará sus tres partidos de la fase de grupos en territorio nacional: el primero y el tercero en el Estadio Azteca, y el segundo en Guadalajara.

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