Sheinbaum regala boletos para el partido de México contra Portugal

La presidenta sorprendió al lanzar una dinámica especial para obsequiar entradas al partido entre la Selección Mexicana y Portugal. (Especial)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sorprendió nuevamente a los aficionados al futbol al anunciar que regalará boletos para el partido amistoso entre México y Portugal, programado para este sábado en el legendario Estadio Azteca.

El anuncio, realizado a través de sus redes sociales, generó una rápida respuesta entre los seguidores, quienes esperan participar en la dinámica para obtener entradas al esperado encuentro.

(X/ @Claudiashein)

Sheinbaum invitó a la ciudadanía a estar atentos a su cuenta de Instagram, donde a las 19:30 horas revelará los detalles sobre cómo será el proceso para ganar los boletos. Esta iniciativa se suma a otras acciones para incentivar la participación y acercar a la afición a los grandes eventos deportivos que se celebran en la capital.

Sheinbaum y su historial de dinámicas

No es la primera vez que Claudia Sheinbaum impulsa iniciativas para acercar a la población a grandes eventos.

En ocasiones anteriores, ha realizado sorteos y dinámicas para regalar boletos a partidos del Mundial , funciones de lucha libre y eventos culturales.

Estas acciones buscan promover la inclusión y ofrecer oportunidades a sectores que normalmente no acceden a espectáculos deportivos.

La intención es fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y la oferta deportiva y cultural de alto nivel.

Anteriormente la presidenta lanzó una dinámica para participar por boletos para asistir a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca. (Especial)

Con esta nueva dinámica, Sheinbaum ha reafirmado su compromiso de abrir espacios de participación y celebrar el futbol como un punto de encuentro social en México.

Un partido que genera gran expectativa

El partido México vs Portugal, programado para este 28 de marzo de 2026, ha generado enormes expectativas entre los aficionados.

Es el primer encuentro tras la remodelación del Estadio Banorte , uno de los recintos más emblemáticos del futbol mundial.

Con figuras como Bruno Fernandes , Vithina y Nuno Mendes , Portugal es un rival de gran jerarquía internacional, lo que convierte el duelo en una prueba de calidad para el equipo mexicano.

El historial favorece a los lucitanos, ya que México nunca ha podido derrotarlos en partidos previos, lo que añade un reto deportivo adicional.

El ambiente festivo se ha incrementado con la participación de figuras internacionales y la posibilidad de que losaficionados vivan la experiencia en el estadio.

(Ilustración: Jovani Pérez)

De esta manera, el juego servirá como preparación rumbo al Mundial 2026, del que México será uno de los países anfitriones.