México Deportes

Sheinbaum regala boletos para el partido de México contra Portugal

La mandataria anunció que hoy revelará la dinámica para que los fanáticos puedan ganar entradas y vivir desde las gradas el esperado encuentro en el Estadio Ciudad de México

Guardar
El entusiasmo por la fiebre futbolera no llegó hasta Palacio Nacional.
La presidenta sorprendió al lanzar una dinámica especial para obsequiar entradas al partido entre la Selección Mexicana y Portugal. (Especial)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sorprendió nuevamente a los aficionados al futbol al anunciar que regalará boletos para el partido amistoso entre México y Portugal, programado para este sábado en el legendario Estadio Azteca.

El anuncio, realizado a través de sus redes sociales, generó una rápida respuesta entre los seguidores, quienes esperan participar en la dinámica para obtener entradas al esperado encuentro.

(X/ @Claudiashein)
(X/ @Claudiashein)

Sheinbaum invitó a la ciudadanía a estar atentos a su cuenta de Instagram, donde a las 19:30 horas revelará los detalles sobre cómo será el proceso para ganar los boletos. Esta iniciativa se suma a otras acciones para incentivar la participación y acercar a la afición a los grandes eventos deportivos que se celebran en la capital.

Sheinbaum y su historial de dinámicas

No es la primera vez que Claudia Sheinbaum impulsa iniciativas para acercar a la población a grandes eventos.

  • En ocasiones anteriores, ha realizado sorteos y dinámicas para regalar boletos a partidos del Mundial, funciones de lucha libre y eventos culturales.
  • Estas acciones buscan promover la inclusión y ofrecer oportunidades a sectores que normalmente no acceden a espectáculos deportivos.
  • La intención es fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y la oferta deportiva y cultural de alto nivel.
Anteriormente la presidenta lanzó una dinámica para participar por boletos para asistir a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca. (Especial)
Anteriormente la presidenta lanzó una dinámica para participar por boletos para asistir a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca. (Especial)

Con esta nueva dinámica, Sheinbaum ha reafirmado su compromiso de abrir espacios de participación y celebrar el futbol como un punto de encuentro social en México.

Un partido que genera gran expectativa

El partido México vs Portugal, programado para este 28 de marzo de 2026, ha generado enormes expectativas entre los aficionados.

  • Es el primer encuentro tras la remodelación del Estadio Banorte, uno de los recintos más emblemáticos del futbol mundial.
  • Con figuras como Bruno Fernandes, Vithina y Nuno Mendes, Portugal es un rival de gran jerarquía internacional, lo que convierte el duelo en una prueba de calidad para el equipo mexicano.
  • El historial favorece a los lucitanos, ya que México nunca ha podido derrotarlos en partidos previos, lo que añade un reto deportivo adicional.
  • El ambiente festivo se ha incrementado con la participación de figuras internacionales y la posibilidad de que losaficionados vivan la experiencia en el estadio.
(Ilustración: Jovani Pérez)
(Ilustración: Jovani Pérez)

De esta manera, el juego servirá como preparación rumbo al Mundial 2026, del que México será uno de los países anfitriones.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumMéxico vs PortugalEstadio AztecaEstadio BanorteEstadio Ciudad de MéxicoMundial 2026Copa Mundial 2026Política Mexicanamexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Esta es la razón por la cual Chivas abandonaría el Estadio Akron

Al conjunto de Guadalajara se le suma un reto extra en su camino rumbo al título del Clausura 2026 ante un posible cambio de sede por órdenes de la FIFA

Esta es la razón por la cual Chivas abandonaría el Estadio Akron

Con Fidalgo y Quiñones: posible alineación de México para enfrentar a Portugal

Aguirre otorgaría confianza a figuras sobresalientes por su rendimiento europeo, buscando contrarrestar a las estrellas lusitanas

Con Fidalgo y Quiñones: posible alineación de México para enfrentar a Portugal

Franco Colapinto elige a Checo Pérez como su mejor amigo en la Fórmula 1

El piloto argentino resalta su relación con Sergio Pérez, quien regresó a la máxima categoría y se convirtió en su mejor apoyo dentro del paddock, fortaleciendo la presencia latina en la Fórmula 1

Franco Colapinto elige a Checo Pérez como su mejor amigo en la Fórmula 1

Sudáfrica y Panamá empatan en su primer duelo de preparación rumbo al Mundial 2026

Con destacadas actuaciones de Édgar Bárcenas y Oswin Appollis, canaleros y Bafana y Bafana igualaron en tantos, con aciertos y áreas por corregir rumbo a la cita mundialista

Sudáfrica y Panamá empatan en su primer duelo de preparación rumbo al Mundial 2026

Luto en el periodismo deportivo: fallece Axel Solís, especialista en futbol y cronista de TDN en Copas del Mundo

A lo largo de más de tres décadas, Solís cubrió Copas, Mundiales y torneos internacionales, marcando a la audiencia por su cercanía y entrega total al futbol

Luto en el periodismo deportivo: fallece Axel Solís, especialista en futbol y cronista de TDN en Copas del Mundo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a Jesús “N”, alias “El Gallo”, presunto líder de Cárteles Unidos dedicado a enviar droga a EEUU

Detienen a Jesús “N”, alias “El Gallo”, presunto líder de Cárteles Unidos dedicado a enviar droga a EEUU

Qué grupos criminales estarían detrás del asesinato de dos personas, entre ellas un niño, en la colonia Morelos

Grupo armado asesina a guía turístico en Catemaco, hay un agresor abatido

Seis estados de México son tan inseguros como Rusia, Irán y Somalia: EEUU emite alerta de riesgo en mapa interactivo

Detienen a “El Comandante Galindo”, líder de una célula del CJNG ligada al secuestro y extorsión al oriente del Edomex

ENTRETENIMIENTO

Alessandra Rosaldo revela la promesa que Eugenio Derbez hizo y le impedía casarse

Alessandra Rosaldo revela la promesa que Eugenio Derbez hizo y le impedía casarse

Latin Lover revela el supuesto motivo por el que Aracely Arámbula salió de “Perfume de Gardenia”

Laura Zapata es acusada de racista en La Casa de los Famosos: “Eres de raza negra”

Elenco de The Devil Wears Prada 2 vendrá a la CDMX como parte del tour para promocionar la película

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebran 20 años juntos con emotivos mensajes en redes sociales

DEPORTES

Así se elegirá a la joven que tomará el boleto de Sheinbaum para la inauguración del Mundial

Así se elegirá a la joven que tomará el boleto de Sheinbaum para la inauguración del Mundial

Esta es la razón por la cual Chivas abandonaría el Estadio Akron

Con Fidalgo y Quiñones: posible alineación de México para enfrentar a Portugal

Franco Colapinto elige a Checo Pérez como su mejor amigo en la Fórmula 1

Sudáfrica y Panamá empatan en su primer duelo de preparación rumbo al Mundial 2026