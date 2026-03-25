Deftones en México 2026: posible setlist para su concierto en el Palacio de los Deportes

El concierto marcará el regreso de la banda a México tras su participación en el Corona Capital 2025, ahora con un espectáculo en solitario. (IG Deftones)

El próximo domingo 29 de marzo de 2026, Deftones se presentará ante miles de seguidores en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. El grupo californiano, reconocido como una de las bandas más influyentes del rock alternativo, ofrecerá un concierto en solitario.

La expectativa por el regreso de Deftones a la capital mexicana surge tras su última aparición en el escenario del festival Corona Capital 2025. En esta oportunidad, la banda liderada por Chino Moreno prepara un encuentro más íntimo, donde el público podrá experimentar el poder y evolución de su sonido. La agrupación, completada por Stephen Carpenter, Abe Cunningham y Frank Delgado, incluye en su alineación al bajista de gira Fred Sablan, quien también colabora en el nuevo trabajo discográfico.

El grupo californiano se prepara para presentar temas de su nuevo álbum, Private Music, junto a clásicos de su repertorio en un show especial en la capital mexicana. (Jesús Avilés / Infobae México)

Con más de treinta años de trayectoria, Deftones ha consolidado una identidad musical que combina agresividad y matices atmosféricos. Su décimo disco de estudio, Private Music, producido por Nick Raskulinecz, vio la luz el 22 de agosto de 2025 y representa la primera entrega de material inédito desde el álbum Ohms en 2020. El sencillo “My Mind Is a Mountain” ha destacado como uno de los temas más reproducidos del álbum.

Para el concierto en el Palacio de los Deportes, los fanáticos esperan un setlist que integre tanto clásicos como “Change (In the House of Flies)” y “Diamond Eyes”, como nuevas canciones extraídas de Private Music. El repertorio podría incluir piezas que han ganado popularidad entre un público joven, especialmente usuarios de TikTok que tuvieron un acercamiento a la música del grupo a través de redes sociales.

La actuación de Deftones en la Ciudad de México promete un repaso por diversas etapas de su carrera, reafirmando su posición como referencia cultural dentro del metal alternativo y el rock contemporáneo. La cita representa una oportunidad única para presenciar una de las propuestas más sólidas del género en el país.

Deftones en la explanada López Mateos, la agrupación estadounidense, se presento en el Festival Maquinaria 2012. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCÍA /CUARTOSCURO.COM

El grupo liderado por Chino Moreno cuenta con diez discos de estudio en su trayectoria. La banda debutó en 1995 con el álbum Adrenaline y desde entonces ha lanzado trabajos destacados como Around the Fur, White Pony, Deftones, Saturday Night Wrist, Diamond Eyes, Koi No Yokan, Gore y Ohms.

Setlist posible para Deftones en la Ciudad de México

Be Quiet and Drive (Far Away)

Locked Club

Rocket Skates

Diamond Eyes

Ecdysis

Digital Bath

My Mind Is a Mountain

Souvenir

Swerve City

Rosemary

Cut Hands

Infinite Source

Sextape

Hole in the Earth

Change (In the House of Flies)

Genesis

Milk of the Madonna (con outro de “Souvenir”)

Encore:

Cherry Waves

My Own Summer (Shove It)

7 Words