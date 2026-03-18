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Cuáles son los beneficios de levantar pesas después de los 60 años

Las personas mayores pueden redescubrir su independencia y fortalecer cuerpo y mente con una rutina adaptada de ejercicios de fuerza

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Los adultos que incorporan pesas
Los adultos que incorporan pesas a su semana disfrutan de más movilidad, menor riesgo de enfermedades y una mejor autoestima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El levantamiento de pesas se ha consolidado como una herramienta eficaz para promover la salud y la calidad de vida en adultos mayores.

A partir de los 60 años, la práctica regular de ejercicios de fuerza contribuye al mantenimiento de la masa muscular, la protección ósea y la prevención de enfermedades crónicas.

Diversos estudios destacan que incorporar el levantamiento de pesas en la rutina semanal brinda muchos beneficios para preservar la independencia funcional a lo largo del envejecimiento.

El levantamiento de pesas mejora
El levantamiento de pesas mejora la salud y calidad de vida de los adultos mayores al favorecer la autonomía y el bienestar general.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de levantar pesas después de los 60 años

Levantar pesas después de los 60 años aporta beneficios respaldados por la investigación médica y deportiva, tal como señala una investigación de la Harvard Health Publishing.

En este sentido, y entre los beneficios más destacados se encuentran los siguientes:

  • Fortalecimiento muscular: Ayuda a conservar y aumentar la masa muscular, que suele disminuir con la edad.
  • Mejora de la densidad ósea: El entrenamiento de fuerza estimula la formación ósea y reduce el riesgo de osteoporosis y fracturas.
  • Incremento de la movilidad y el equilibrio: Contribuye a mantener la estabilidad y a prevenir caídas, una causa frecuente de lesiones en adultos mayores.
  • Regulación del metabolismo: Favorece el control del peso corporal y mejora la sensibilidad a la insulina, lo que ayuda a prevenir o controlar la diabetes tipo 2.
  • Salud cardiovascular: Puede reducir la presión arterial y los niveles de colesterol LDL, mejorando el perfil cardiovascular general.
  • Bienestar mental: El ejercicio de fuerza se asocia con una mejor función cognitiva, menor riesgo de depresión y mayor calidad de vida.
  • Autonomía: Mantener la fuerza física facilita la realización de actividades cotidianas y prolonga la independencia funcional.
Realizar ejercicios de fuerza regula
Realizar ejercicios de fuerza regula el metabolismo, facilita el control del peso corporal y ayuda a prevenir la diabetes tipo 2 después de los 60 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo empezar a realizar levantamiento de pesas después de los 60 años de manera segura

Para comenzar a levantar pesas después de los 60 años y prevenir la pérdida de masa muscular, es fundamental priorizar la seguridad y la progresión adecuada. Aquí tienes algunas recomendaciones clave:

  • Consulta médica previa: Realiza una evaluación médica antes de iniciar cualquier programa de entrenamiento de fuerza para descartar posibles contraindicaciones o adaptar la rutina a condiciones específicas.
  • Supervisión profesional: Busca la guía de un entrenador certificado con experiencia en adultos mayores, quien podrá diseñar un plan personalizado y corregir la técnica durante los ejercicios.
  • Inicio gradual: Comienza con pesos ligeros y repeticiones moderadas, enfocándote en los principales grupos musculares. El progreso debe ser paulatino para permitir la adaptación del cuerpo.
  • Enfoque en la técnica: Prioriza la correcta ejecución de cada movimiento para evitar lesiones. Utiliza espejos o la supervisión de un profesional para asegurar una postura adecuada.
  • Rutinas equilibradas: Alterna ejercicios de tren superior, tren inferior y zona media, incluyendo movimientos funcionales que simulan actividades diarias.
  • Calentamiento y estiramiento: Realiza siempre una entrada en calor antes de la rutina y estiramientos suaves al finalizar, para mejorar la movilidad y reducir el riesgo de lesiones.
  • Frecuencia: Entrena entre dos y tres veces por semana, dejando al menos un día de descanso entre sesiones para facilitar la recuperación muscular.
  • Escuchar al cuerpo: Presta atención a señales de fatiga, dolor o molestias. Ajusta el peso y la intensidad según la respuesta física.
  • Nutrición adecuada: Acompaña el entrenamiento con una dieta rica en proteínas y nutrientes esenciales, clave para el mantenimiento y recuperación muscular.

La constancia y la paciencia son fundamentales para obtener resultados y disfrutar de los beneficios del levantamiento de pesas en esta etapa de la vida.

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