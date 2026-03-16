Estos son los ejercicios que no deben realizar las personas con hipertensión

El bienestar depende en gran parte de identificar las actividades recomendadas para reducir riesgos durante la actividad física. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad física ofrece múltiples beneficios para la salud, pero no todos los ejercicios son adecuados para quienes viven con hipertensión.

Lo anterior se debe a que algunos tipos de esfuerzo pueden elevar la presión arterial de manera peligrosa y aumentar el riesgo de complicaciones cardiovasculares.

Es por esta razón que identificar qué actividades conviene evitar es fundamental para mantener el bienestar y practicar ejercicio de manera segura.

El camino hacia una mejor salud para las personas con hipertensión comienza al reconocer cuáles prácticas contribuyen a mantener la presión en niveles saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los ejercicios que no deben realizar las personas con hipertensión

Las personas con hipertensión deben evitar ciertos ejercicios que pueden aumentar de forma peligrosa la presión arterial o suponer un riesgo cardiovascular.

En este sentido, y de acuerdo con información de la Asociación Americana del Corazón, entre los ejercicios desaconsejados para quienes sufren de esta condición, se encuentran las siguientes:

Levantamiento de pesas con cargas muy altas : El esfuerzo intenso al levantar pesos elevados puede provocar picos de presión arterial y aumentar el riesgo de complicaciones.

Ejercicios isométricos intensos : Actividades como las planchas prolongadas o sostener pesos sin movimiento generan presión sostenida, lo que puede elevar la tensión arterial.

Entrenamientos de alta intensidad o intervalos extremos (HIIT intenso) : Este tipo de rutinas puede causar incrementos bruscos y elevados en la presión arterial.

Deportes de contacto o con riesgo de caídas : Actividades como el boxeo, artes marciales o deportes donde hay golpes y caídas pueden suponer riesgos adicionales.

Ejercicios que impliquen apnea o contener la respiración : Durante el esfuerzo físico, evitar aguantar la respiración, ya que esto puede provocar aumentos peligrosos de la presión arterial.

Actividades competitivas de alta exigencia: Carreras explosivas, sprints o deportes que exigen esfuerzo máximo en cortos periodos.

Deportes de contacto como boxeo o artes marciales pueden aumentar el riesgo cardiovascular en quienes viven con hipertensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mejores ejercicios que pueden realizar las personas con hipertensión

Las personas con hipertensión pueden beneficiarse de ejercicios que ayudan a controlar la presión arterial y mejorar la salud cardiovascular. Entre los más recomendados se encuentran:

Caminatas : Andar a paso moderado es una de las actividades más accesibles y seguras, favorece la circulación y contribuye a reducir la presión arterial.

Natación : Nadar o realizar ejercicios acuáticos permite trabajar todo el cuerpo sin impacto en las articulaciones y ayuda a mantener el corazón saludable.

Bicicleta o ciclismo estático : Pedalear de manera regular y a intensidad moderada mejora la capacidad cardiovascular y la resistencia.

Baile : Actividades como el baile recreativo aportan beneficios físicos y sociales, con bajo riesgo cuando se practican a ritmo moderado.

Yoga y tai chi : Estas disciplinas promueven la relajación, reducen el estrés y fortalecen el cuerpo, lo que puede contribuir a controlar la presión arterial.

Ejercicios de bajo impacto: Actividades como el pilates suave, ejercicios de estiramiento y rutinas de movilidad articular facilitan el movimiento sin exigir esfuerzo excesivo.

Para las personas con hipertensión, se recomienda priorizar ejercicios aeróbicos moderados como caminar, nadar, andar en bicicleta o practicar yoga y tai chi, siempre bajo supervisión médica y adaptando la intensidad a cada caso. ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Para obtener beneficios, se recomienda realizar al menos 150 minutos de ejercicio aeróbico moderado por semana, ajustando la intensidad según las indicaciones médicas y evitando esfuerzos extremos.