México

Delfina Gómez asiste a toma de protesta de mandos militares y refrenda su compromiso con la seguridad en Edomex

La ceremonia contó con la presencia de diferentes autoridades, tanto civiles como militares

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Vista frontal de Delfina Gómez, de pie entre tres oficiales militares con uniforme de gala, todos con la mano derecha levantada en saludo
Delfina Gómez durante la ceremonia de toma de protesta al cargo, posesión y y protesta de bandera en el Estado de México.

Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, encabeza la toma de protesta de los nuevos comandantes de la 37/a Zona Militar y la 1/a Zona Aérea Militar con sede en Zumpango.

Los nombramientos, formalizados en la unidad militar de Santa Lucía, forman parte de la estructura operativa del Ejército y la Fuerza Aérea en la entidad.

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Durante la ceremonia, asistieron autoridades federales y estatales como el General de División Piloto Aviador Estado Mayor Alfonso Rodríguez Sierra, comandante de la 1/a Región Aérea Militar, y el General de División Estado Mayor Marco Antonio Álvarez Reyes, a cargo de la 1/a Región Militar.

A la convocatoria también acudieron Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad estatal; y Maricela López Urbina, responsable técnica de la Mesa de Paz. Integrantes de las Fuerzas Armadas del Estado de México complementan la lista de funcionarios presentes.

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Delfina Gómez se pronuncia a través de redes sociales

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez expresó su orgullo de asistir al evento y otras anotaciones que ocurrieron durante la mañana de hoy, a través de su cuenta oficial en la plataforma de X (antes Twitter), con mensajes y fotografías que ilustran la ocasión.

Grupo de seis oficiales militares uniformados, cinco de ellos saludando, y una mujer civil de pie al centro, frente a una pancarta blanca con logotipos oficiales
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, asistió a la ceremonia de toma de protesta del General de Brigada E. M. Fernando Antonio Solares como Comandante de la Trigésimo Séptima Zona Militar en Edomex.

“Esta mañana, en Zumpango, encabecé la Mesa de Paz, en las instalaciones de la 37/a Zona Militar.

“En la reunión, dimos la bienvenida a la Mesa de Paz al General de Brigada E. M. Fernando Solares quien se incorpora como Comandante de la 37/a Zona Militar.

“También se informó que del 23 al 29 de abril se evitó el pago de más de ocho millones de pesos en intento de extorsión. Invitamos a la ciudadanía a seguir denunciando al 089 si ustedes o alguien que conocen son víctimas de este delito”, informó la gobernadora.

De la misma manera, indicó que la labor de las Fuerzas Armadas en su gestión ha sido primordial para garantizar la seguridad de los mexiquenses.

“Atestigüé la Toma de Protesta al Cargo, Posesión al Mando y Protesta de Bandera del General de Ala Piloto Aviador Estado Mayor Raúl Martínez Montiel como Comandante de la 1/a Zona Aérea Militar, en Zumpango, a quien le deseo mucho éxito en esta encomienda.

Trabajar en conjunto con las Fuerzas Armadas ha sido prioritario para avanzar en materia de seguridad en el Edomex, por lo que seguiremos sumando esfuerzos para continuar consolidando la paz”.

La mandataria cerró su publicación con “#ElPoderDeServir”.

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