Detienen a siete presuntos miembros del CJNG y liberan a una persona en Chimalhuacán, Edomex

Lo asegurado en el sitio (SSEM)

Una persona que estaba privada de su libertad fue liberada y siete presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron arrestados en el Estado de México luego de que la madre de la víctima estableció contacto con las autoridades.

Elementos de seguridad de Chicoloapan fueron alertados sobre una persona retenida contra su voluntad en un inmueble, lo que derivó en un operativo de rescate.

Las investigaciones llevarona a los agentes de la Secretaría de Seguridad del Edomex (SSEM) a la colonia Corte San Pablo en el municipio de Chimalhuacán.

Oyeron gritos de auxilio y hallaron una tabla con letras del CJNG

Cuando los agentes llevaron al lugar escucharon gritos provenientes del interior de un inmueble por lo que irrumpieron en él y vieron a un hombre que estaba sentado en una cama y con las manos amarradas con una cinta color negro.

Fueron capturados seis hombres y una mujer (SSEM)

Además, en el sitio había siete personas que son identificadas como Jesús “N” de 32 año; Ulises “N” de 20 años; Ricardo “N” de 19 años; Carlos “N” de 39 años; Hugo “N” de 20 años; Fermín “N” de 30 años y Harumy “N” de 26 años.

Los individuos mencionados fueron arrestados por su presunta responsabilidad en los delitos de privación ilegal de la libertad, portación de armas de fuego, encubrimiento por receptación y contra la salud.

Además, el reporte de la Secretaría de Seguridad mexiquense detalló: “es posible que los detenidos formen parte de un grupo criminal con orígenes en el Estado de Jalisco”.

Y es que parte de lo asegurado en el lugar es una tabla con las letras CJNG, además de 34 bolsas con posible marihuana, un par de motocicletas con reporte de robo, así como un arma larga y tres cortas.

Agentes de seguridad acudieron al sitio tras el alertamiento de una mujer (SSEM)

Las personas detenidas y los indicios fueron presentados ante el Ministerio Público para iniciar una carpeta de investigación y que sea definida la situación jurídica de los individuos. Los arrestos fueron realizados por agentes de seguridad estatales en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Chicoloapan y Chimalhuacán.

Detenidos cinco presuntos miembros del CJNG

Apenas el pasado 8 de marzo fue informado el arresto de cinco presuntos miembros del grupo criminal que fueron sorprendidos con más de 140 dosis de posible marihuana, cocaína y metanfetamina, sustancias que estaban en bolsas simuladas de frituras y otros envoltorios de comida chatarra.

Fueron arrestados en inmediaciones de la colonia Geovillas Ayotla, municipio de Ixtapaluca, cuatro hombres y una mujer que fueron identificados como: Dilan “N”, de 29 años; Oscar “N”, de 30; Abraham “N”, de 27; Edgar “N”, de 30, y Janeth “N”, de 29.

Además de los diversos envoltorios, los agentes les incautaron un par de básculas, tres motocicletas y una camioneta de alta gama de color gris.