México

Asesinan a jefe de plaza de la Familia Michoacana durante rescate de personas en Amanalco, Edomex

En las acciones también fueron detenidas cinco personas que serían parte del grupo criminal

Guardar
Agentes de seguridad fueron alertados
Agentes de seguridad fueron alertados sobre disparos en el municipio (Twitter/@CharroNegro_Mx/Ilustrativa)

Un total de siete personas fueron rescatadas en el Estado de México luego de un enfrentamiento armado ocurrido en el municipio de Amanalco y que dejó cinco detenidos y una persona muerta, esta última un presunto jefe de plaza de la Familia Michoacana.

Un reporte por detonaciones de arma de fuego en la localidad de San Bartolo generó la movilización de elementos de seguridad estatal al sitio, quienes vieron a diversos hombres corriendo en la parte superior del Cerro del Elefante.

Jonathan “N”, presunto cabecilla criminal

Los sospechosos fueron interceptados en diferentes puntos de la zona pero uno de ellos accionó su arma en contra de los uniformados, lo que derivó en la muerte del agresor por la respuesta de los efectivos.

El sujeto asesinado, de nombre Jonathan “N” y de 38 años, sería un elemento relevante dentro del grupo criminal.

Las personas capturadas (SSEM)
Las personas capturadas (SSEM)

“Acorde con las primeras indagatorias al parecer era jefe de plaza del grupo criminal con orígenes en el estado de Michoacán”, es parte del informe oficial.

Rescatan a siete personas, una de ellas buscada desde diciembre

Como resultado del enfrentamiento también fueron arrestados tres adultos, una mujer y un menor de edad: Jesús “N” y Emmanuel “N” (ambos de 22 años), Rolando “N” de 34, Israel “N” de 18, Getsemaní “N” de 20 y un adolescente de 16 años.

Además, cuando los efectivos de la Secretaría de Seguridad del Edomex (SSEM) revisaron el lugar encontraron a un total de siete personas que estaban privadas de su libertad, de las cuales una contaba con ficha de búsqueda desde el 20 de diciembre de 2025.

Mientras que todos los capturados fueron llevados al Ministerio Público para que se determinada su situación jurídica.

También fue detenido un adolescente
También fue detenido un adolescente de 16 años (ssem)

Exalcaldesa de Amanalco sentenciada por homicidio de dos hombres

Por su parte, el pasado 14 de diciembre fue sentenciada a 70 años de prisión la ex Presidenta Municipal de Amanalco, María Elena Martínez Robles, debido a que fue hallada culpable del homicidio de dos personas.

La Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) detalla que cuando la mujer era funcionaria dio la instrucción a dos sujetos: síndico municipal y un escolta (identificados como G.J.R. y M.A.L.C.) de acudir a un sitio de alto riesgo, a pesar de que ella tenía conocimiento de las operaciones de grupos criminales en la zona.

“María Elena Martínez Robles ordenó de manera directa a integrantes de un grupo criminal con orígenes en Michoacán, que privaran de la vida al Síndico municipal", establece el reporte de la sentencia.

Con la muerte de los dos sujetos la entonces funcionaria, quien fue capturada en la Operación Enjambre, buscaba quedarse con el control de las decisiones a nivel municipal.

Temas Relacionados

EdomexAmanalcoFamilia MichoacanaSecuestroNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

SEP avanza en la creación de un nuevo libro de Historia para primaria: priorizan inclusión y diversidad

Este nuevo material está dirigido para estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de este grado educativo escolar

SEP avanza en la creación

¿Es seguro tomar suplementos de magnesio todos los días?

La supervisión médica y una dosis adecuada pueden marcar la diferencia entre aprovechar los beneficios o enfrentar molestias inesperadas con este mineral esencial

¿Es seguro tomar suplementos de

Cae en CDMX “El Chaparro”, integrante de una célula vinculada con la Familia Michoacana

El sujeto fue detenido por el delito de asociación delictuosa agravada

Cae en CDMX “El Chaparro”,

Benjamín Gil lanza llamado a la afición antes del Clásico Mundial: “Les pido que apoyen a su Beisbol”

El manager destacó la pasión de los mexicanos por el futbol, pero pidió que ese mismo apoyo se traslade hacia el Rey de los Deportes durante la justa

Benjamín Gil lanza llamado a

Erik Rubín reacciona a los halagos de Luis Carlos Origel, pareja de Andrea Legarreta, a su música

El creador de contenido fitness no escatimó en palabras para mostrar su admiración por el cantante y su hija, Mía Rubín

Erik Rubín reacciona a los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae en CDMX “El Chaparro”,

Cae en CDMX “El Chaparro”, integrante de una célula vinculada con la Familia Michoacana

Atacan con explosivo instalaciones de la Policía Municipal de Luis Moya, Zacatecas: tres uniformados resultaron heridos

Confirma FGR identificación de dos cuerpos de mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa

Rancho Izaguirre del CJNG: ellos son los reclutadores, policías y el exalcalde que han sido detenidos

Catean domicilios ligados al CJNG en Morelos: investigan a 15 personas, entre ellas menores de edad

ENTRETENIMIENTO

Erik Rubín reacciona a los

Erik Rubín reacciona a los halagos de Luis Carlos Origel, pareja de Andrea Legarreta, a su música

Adriano Zendejas ‘Maestro Shifu’ llora al recordar fuerte golpiza que le dio su padre: “Se me hicieron ampollas”

Polen: un asesinato, un secreto letal y una familia al borde del abismo en la nueva serie de ViX

Critican a José Eduardo Derbez por regalo de 700 mil pesos a su novia Paola Dalay

Peso Pluma le niega foto a fan y lo abuchean de inmediato

DEPORTES

Benjamín Gil lanza llamado a

Benjamín Gil lanza llamado a la afición antes del Clásico Mundial: “Les pido que apoyen a su Beisbol”

¿Cómo va el proyecto de Atlante Femenil?

Jacqueline Ovalle y Rebeca Bernal aseguran que el México vs Brasil servirá para analizar el nivel de la Selección Mexicana

Este es el mensaje que envió Santi Giménez tras volver a los entrenamientos con el AC Milán

Juana Ramírez, atleta rarámuri, representará a México en el Gran Maratón de Nagoya