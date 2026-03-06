Asesinan a jefe de plaza de la Familia Michoacana durante rescate de personas en Amanalco, Edomex

Agentes de seguridad fueron alertados sobre disparos en el municipio (Twitter/@CharroNegro_Mx/Ilustrativa)

Un total de siete personas fueron rescatadas en el Estado de México luego de un enfrentamiento armado ocurrido en el municipio de Amanalco y que dejó cinco detenidos y una persona muerta, esta última un presunto jefe de plaza de la Familia Michoacana.

Un reporte por detonaciones de arma de fuego en la localidad de San Bartolo generó la movilización de elementos de seguridad estatal al sitio, quienes vieron a diversos hombres corriendo en la parte superior del Cerro del Elefante.

Jonathan “N”, presunto cabecilla criminal

Los sospechosos fueron interceptados en diferentes puntos de la zona pero uno de ellos accionó su arma en contra de los uniformados, lo que derivó en la muerte del agresor por la respuesta de los efectivos.

El sujeto asesinado, de nombre Jonathan “N” y de 38 años, sería un elemento relevante dentro del grupo criminal.

Las personas capturadas (SSEM)

“Acorde con las primeras indagatorias al parecer era jefe de plaza del grupo criminal con orígenes en el estado de Michoacán”, es parte del informe oficial.

Rescatan a siete personas, una de ellas buscada desde diciembre

Como resultado del enfrentamiento también fueron arrestados tres adultos, una mujer y un menor de edad: Jesús “N” y Emmanuel “N” (ambos de 22 años), Rolando “N” de 34, Israel “N” de 18, Getsemaní “N” de 20 y un adolescente de 16 años.

Además, cuando los efectivos de la Secretaría de Seguridad del Edomex (SSEM) revisaron el lugar encontraron a un total de siete personas que estaban privadas de su libertad, de las cuales una contaba con ficha de búsqueda desde el 20 de diciembre de 2025.

Mientras que todos los capturados fueron llevados al Ministerio Público para que se determinada su situación jurídica.

También fue detenido un adolescente de 16 años (ssem)

Exalcaldesa de Amanalco sentenciada por homicidio de dos hombres

Por su parte, el pasado 14 de diciembre fue sentenciada a 70 años de prisión la ex Presidenta Municipal de Amanalco, María Elena Martínez Robles, debido a que fue hallada culpable del homicidio de dos personas.

La Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) detalla que cuando la mujer era funcionaria dio la instrucción a dos sujetos: síndico municipal y un escolta (identificados como G.J.R. y M.A.L.C.) de acudir a un sitio de alto riesgo, a pesar de que ella tenía conocimiento de las operaciones de grupos criminales en la zona.

“María Elena Martínez Robles ordenó de manera directa a integrantes de un grupo criminal con orígenes en Michoacán, que privaran de la vida al Síndico municipal", establece el reporte de la sentencia.

Con la muerte de los dos sujetos la entonces funcionaria, quien fue capturada en la Operación Enjambre, buscaba quedarse con el control de las decisiones a nivel municipal.