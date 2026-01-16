México

Fueron vinculadas a proceso Alondra “N” y Karla Itzel “N”, presuntas responsables de un triple homicidio en Chimalhuacán

Ambas son acusadas por el delito de homicidio calificado

Guardar
Alondra “N” y Karla Itzel
Alondra “N” y Karla Itzel “N” fueron vinculadas a proceso por el delito de homicidio calificado. Crédito: FGJEM

En el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró la vinculación a proceso de dos mujeres identificadas como Alondra “N” y Karla Itzel “N”, por el delito de homicidio calificado tras relacionarlas con un triple asesinato ocurrido en la entidad.

Las autoridades informaron que, tras presentar los elementos de prueba necesarios, un juez determinó mantener a las dos mujeres bajo la medida cautelar de prisión preventiva y dictar tres meses para el cierre de las investigaciones.

El violento caso fue revelado por la FGJEM mediante sus canales oficiales.

Cómo fue el triple homicidio en Chimalhuacán

El 9 de diciembre de 2025, tres personas se encontraban conviviendo en la vía pública dentro de la colonia La Ladera, en Chimalhuacán, cuando, según las primeras indagatorias, arribaron Alondra “N” y Karla Itzel “N”, acompañadas de otras nueve personas.

La versión de las autoridades señala que el grupo llegó en dos vehículos y, portando armas de fuego, amenazaron a las víctimas, obligándolas a subir en los automóviles.

Después de privarlas de la libertad, las trasladaron a un domicilio situado en la colonia corte La Palma, también en Chimalhuacán. De acuerdo con la investigación, en ese lugar mantuvieron retenidas a las víctimas y más tarde las asesinaron.

Según detalla la fiscalía, los cuerpos de las tres victimas fueron aventados en diversos puntos del municipio.

Investigación ministerial y acciones judiciales posteriores

Luego de que se reportaron los hechos en Chimalhuacán, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició de inmediato la indagatoria.

A partir de la reconstrucción de los acontecimientos y el análisis de pruebas, los investigadores lograron identificar a los presuntos responsables.

Las autoridades no especificaron cuándo
Las autoridades no especificaron cuándo fueron realizadas las detenciones. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez conociendo las identidades, el Ministerio Público solicitó a un juez las órdenes de aprehensión correspondientes contra las personas señaladas en la investigación. Gracias a esta petición, se concretó la detención de Alondra “N” y Karla Itzel “N”, quienes fueron puestas a disposición de la autoridad competente.

Ambas ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde permanecen mientras continúa el proceso legal.

La Fiscalía señaló que los elementos de prueba presentados resultaron suficientes para sustentar la acusación y avanzar en el procedimiento judicial.

Situación legal actual de las detenidas y derechos procesales

Alondra “N” y Karla Itzel “N” permanecen en prisión preventiva, medida que dictó la autoridad judicial tras analizar los elementos presentados por la Fiscalía.

La vinculación a proceso implica que el caso sigue bajo investigación complementaria, etapa para la que se fijó un plazo de tres meses.

En el comunicado donde fue revelado el caso, la FGJEM recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, ambas mujeres deben ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por un juez.

Temas Relacionados

homicidio calificadoChimalhuacánEstado de MéxicoFiscalía General de Justicia del Estado de MéxicoTriple homicidioVinculación a procesoPrisión preventivaViolencia en MéxicoEdomexmexico-noticias

Más Noticias

Suprema Corte determina que la cédula profesional digital es un documento válido

El máximo tribunal determinó que esa versión de la certificación es suficiente para ejercer una profesión en el país

Suprema Corte determina que la

Gobierno CDMX niega contrato inmobiliario en predio de Refugio Franciscano

Diversas versiones aseguraban que las autoridades habían autorizado construcciones en Cuajimalpa

Gobierno CDMX niega contrato inmobiliario

Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente acuerdan “acciones tangibles” en materia de seguridad durante llamada

Los funcionarios reafirmaron la importancia de la colaboración bilateral para enfrentar a las organizaciones criminales

Marco Rubio y Juan Ramón

¿Por qué se recomienda usar vaselina en los pómulos durante la temporada de frío?

El uso de una fina capa ayuda a conservar la humedad y previene la descamación durante el invierno

¿Por qué se recomienda usar

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Mazatlán este 16 de enero

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Reporte meteorológico: las temperaturas que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marco Rubio y Juan Ramón

Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente acuerdan “acciones tangibles” en materia de seguridad durante llamada

Caen seis presuntos miembros de la Unión Tepito en un centro de distribución de drogas en la Peralvillo

Alertan por reclutamiento forzado de menores desde los 8 años a través de redes sociales por cárteles en Sonora

Detienen a cuatro sujetos ligados al “Cabo 27” del Cártel de Sinaloa

Localizan dos campamentos con más de 2 mil cartuchos y rescatan a una persona secuestrada en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Pepillo Origel explota contra rené

Pepillo Origel explota contra rené Franco por presunta pelea con Andrea Legarreta: “Hipócrita”

Este es el posible setlist para el concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional

Belinda se reune con el elenco de “Carlota” en España tras anunciar que estará fuera de México

Las Pandora salen en defensa de Julio Iglesias y cuestionan testimonio de víctimas: “Un señorón”

TXT en la CDMX: a partir de esta fecha podrás ver su concierto en salas

DEPORTES

Canelo Álvarez anuncia su regreso

Canelo Álvarez anuncia su regreso al boxeo tras perder campeonatos contra Crawford: esta es la fecha de su retorno

Un grande de Brasil estaría interesado en el fichaje de Julián Quiñones

Julio César Chávez Jr. se estrena como entrenador con Aldo de Nigris para su pelea contra Nicola Porcella

Selección Mexicana presenta convocatoria para los juegos contra Panamá y Bolivia en la primera gira de 2026

¿Joao Pedro fuera de San Luis?: este es el equipo europeo que estaría interesado en su fichaje