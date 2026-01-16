Fueron vinculadas a proceso Alondra “N” y Karla Itzel “N”, presuntas responsables de un triple homicidio en Chimalhuacán

Alondra “N” y Karla Itzel “N” fueron vinculadas a proceso por el delito de homicidio calificado. Crédito: FGJEM

En el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró la vinculación a proceso de dos mujeres identificadas como Alondra “N” y Karla Itzel “N”, por el delito de homicidio calificado tras relacionarlas con un triple asesinato ocurrido en la entidad.

Las autoridades informaron que, tras presentar los elementos de prueba necesarios, un juez determinó mantener a las dos mujeres bajo la medida cautelar de prisión preventiva y dictar tres meses para el cierre de las investigaciones.

El violento caso fue revelado por la FGJEM mediante sus canales oficiales.

Cómo fue el triple homicidio en Chimalhuacán

El 9 de diciembre de 2025, tres personas se encontraban conviviendo en la vía pública dentro de la colonia La Ladera, en Chimalhuacán, cuando, según las primeras indagatorias, arribaron Alondra “N” y Karla Itzel “N”, acompañadas de otras nueve personas.

La versión de las autoridades señala que el grupo llegó en dos vehículos y, portando armas de fuego, amenazaron a las víctimas, obligándolas a subir en los automóviles.

Después de privarlas de la libertad, las trasladaron a un domicilio situado en la colonia corte La Palma, también en Chimalhuacán. De acuerdo con la investigación, en ese lugar mantuvieron retenidas a las víctimas y más tarde las asesinaron.

Según detalla la fiscalía, los cuerpos de las tres victimas fueron aventados en diversos puntos del municipio.

Investigación ministerial y acciones judiciales posteriores

Luego de que se reportaron los hechos en Chimalhuacán, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició de inmediato la indagatoria.

A partir de la reconstrucción de los acontecimientos y el análisis de pruebas, los investigadores lograron identificar a los presuntos responsables.

Las autoridades no especificaron cuándo fueron realizadas las detenciones. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez conociendo las identidades, el Ministerio Público solicitó a un juez las órdenes de aprehensión correspondientes contra las personas señaladas en la investigación. Gracias a esta petición, se concretó la detención de Alondra “N” y Karla Itzel “N”, quienes fueron puestas a disposición de la autoridad competente.

Ambas ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde permanecen mientras continúa el proceso legal.

La Fiscalía señaló que los elementos de prueba presentados resultaron suficientes para sustentar la acusación y avanzar en el procedimiento judicial.

Situación legal actual de las detenidas y derechos procesales

Alondra “N” y Karla Itzel “N” permanecen en prisión preventiva, medida que dictó la autoridad judicial tras analizar los elementos presentados por la Fiscalía.

La vinculación a proceso implica que el caso sigue bajo investigación complementaria, etapa para la que se fijó un plazo de tres meses.

En el comunicado donde fue revelado el caso, la FGJEM recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, ambas mujeres deben ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por un juez.